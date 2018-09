TIDENES MEST SOLGTE: Jojo Moyes’ «Et helt halvt år» er tiårets mest solgte roman i Norge, og trolig også tidenes mest solgte. Nå er den produktive forfatteren ute med en ny enkeltstående roman, skrevet i samme tidsrom som superbestselgeren. Foto: Line Møller

Romantikkens mester! Bokanmeldelse: Jojo Moyes: «Jenta som ble igjen»

I denne nye mursteinen av en bok tar Jojo Moyes (49) nesten pusten fra leseren med sine store sveip fram og tilbake gjennom to århundrer. En pageturner av godt merke, dette.

Jojo Moyes’ nye roman på norsk heter «Jenta som ble igjen» og ble ifølge Moyes’ norske forlag skrevet i samme tidsom som superbestselgeren «Et helt halvt år» - som trolig er den mest solgte romanen i Norge gjennom tidene.

Og Moyes holder koken: Ingen bøker har solgt mer enn «Fremdeles meg» , den siste boken i trilogien om Lou Clark, i første halvår i 2018, ifølge Bokhandlerforeningen.

«Jenta som ble igjen» er et drama som er penslet ut i to deler, med start i første verdenskrig og del to i London 90 år senere. En sterk åpningsscene setter tone og atmosfære mellom fiende og befolkning i et okkupert samfunn. Det er 1916 i en liten fransk by, St. Péronne, og tyskerne har herjet med innbyggerne i flere år.

Sophie Lefèvre og familien driver et tradisjonsrikt hotell med spisested og populær bar, Le Coq Rouge. Sophies og søsterens menn er ved fronten. Etter to års krig er Le Coq Rouge nedslitt og robbet av tyskerne, etablissementet har knapt mat å servere. Byens befolkning er sultne, slitne og hater tyskerne – med noen overløpere.

Så tropper den tyske kommandanten opp å Le Coq Rouge og forlanger at Sophie skal servere god middag til tyske offiserer. Tyskerne leverer ekstra gode matforsyninger og drikke av topp kvalitet, og søstrene lager mat og serverer. Kunne de ha nektet? Hadde de et valg?

Det snakkes og diskuteres og påstås og forstås i byen. Men offiserene kommer, og det serveres gode middager. Kommandanten faller i staver over et moderne, fargerikt maleri i Le Coq Rouge, «Jenta som ble igjen». Det er et portrett av Sophie, malt av ektemannen som i sin tid studerte hos selveste Matisse i Paris. Det blir samtaler om kunst og mye annet mellom den selvstendige Sophie og kommandanten, og historien stormer videre. Rundt bildet spinner Jojo Moyes fortellinger.

Jojo Moyes behersker underholdningssjangeren, og i denne sjangeren er hun en romantikkens mester. Hun serverer sine lesere både hjerte og smerte, kjærlighet og svik, i store lerreter. Hun kan dreie en historie, for ikke si flere historier på en og samme tid. Hun aksler seg på en historisk roman, og det er gjort med flid. En og annen litt anakronistisk formulering og replikk, dette er skrevet av en moderne forfatter.

Moyes spiller på alle strenger i følelseslivet og i skildringene av mennesker og miljøer.

I romanens andre del er vi i året 2006, der maleriet «Jenta som ble igjen» henger på soverommet til den unge kvinnen Liv Halston i London - som har fått bildet i gave. Hvor kommer bildet fra?

Liv treffer Paul McCafferty, tidligere politimann som arbeider med kunsttyverier, især kunst stjålet av tyskerne i begge verdenskrigene, og nye lerreter spennes opp – inn i rettssalen. Her må leseren selv være med på ferden for å nøste opp.

Joda, dette er sjarm, lett og tett underholdning.

Anmeldt av : Guri Hjeltnes