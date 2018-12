VG kårer: Dette er årets beste bøker 2018

BOK 2018-12-07T10:33:12Z

Lars Saabye Christensen, Simon Stranger og Olav den hellige er på topplistene til VG anmeldere for 2018.

Publisert: 07.12.18 11:33

VGs bokanmeldere gir deg sine topp tre beste leseropplevelser fra året som snart er gått. Her finner du både krim, sterke romaner, sakprosa, poesi og barnebøker.

Sindre Hovdendakks topp tre:

1. Lars Saabye Christensen: «Byens spor 2. Maj»

Roman: Den 40 år gamle enkefruen Maj Kristoffersen har en sentral rolle i det andre bindet av Saabye Christensens unike etterkrigstrilogi fra Fagerborg og Majorstuen. Men vi møter også en rekke andre fargerike personligheter i dette overflødighetshornet av en roman, der forfatteren strør om seg med litterære gullkorn og lekne assosiasjoner. «Byens spor» er også en inderlig kjærlighetserklæring til Oslos gater, strøk og stemninger.

Les VGs anmeldelse her: Fabelaktig bra!

2. Gard Sveen: «Bjørnen»

Krim: Treholt-saken, men all dens storpolitiske dramatikk og tidstypiske persongalleri, ruver i bakgrunnen i denne flotte krimromanen. «Bjørnen» er en fortelling om Norges nærmeste fortid, en skikkelig høk-over-høk krim der svik, uvennskap og skiftende allianser legger føringer for menneskeskjebner mange tiår inn i fremtiden. Sveen skriver isnende presist, det er som leseren føler kulden og paranoiaen fra den kalde krigens dager på kroppen.

Les VGs anmeldelse her: Bamse brakar!

3. Petter Mejlænder: «Hariton Pushwagner. Biografien»

Biografi: Petter Mejlænders 800 sider lange biografi om Terje Brofos, alias Hariton Pushwagner, er nesten like grenseoverskridende som kunstneren selv. Boken er kjempet frem gjennom ti år, og jeg er ganske sikker på at den vil bli stående som den ultimate biografien om fenomenet Pushwagner: Amfetaminjunkie, nihilist, uteligger og lystløgner. Og en av vår tids viktigste norske billedkunstnere.

Les VGs anmeldelse her: Den ultimate biografien!

Elin Brend Bjørheis topp tre

1. Ida Frisch: «Klør»

Thriller: En debut som setter spor hos leseren og som gjorde dypt inntrykk på meg i år. En prosalyrisk psykologisk thriller om et destruktivt forhold mellom en veterinærstudent og en sanger.

2. Maria Kjos Foss: «Kinderwhore»

Roman: Sår og sterk roman om omsorgssvikt og overgrep, skrevet i et troverdig og tidvis poetisk språk. Det er vanskelig å forbli uberørt etter at denne tøffe og realistiske fortellingen er ferdig.

Les VGs anmeldelse her : Å være ung er for jævlig

3. Søren Sveistrup: «Kastanjemannen»

Heseblesende og nifs debutthriller som er proft gjennomført og fortalt. Mark Hess og Naia Thulin jakter en seriemorder som legger igjen kastanjemenn på åstedene.

Les VGs anmeldelse her: Nifs krim

Gabriel Michael Vosgraff Moros topp tre:

1. Jenny Erpenbeck: «Alle dagers ende»

Roman: Allerede i januar utropte jeg denne boken til en av årets beste oversatte romaner. Det er en påstand som har styrket seg gjennom året, for dette er en ambisiøs og utsøkt skrevet fortelling, som på mesterlig vis forener enkeltmenneskers skjebner med Europas turbulente historie i det 20. århundre. Rett og slett en fantastisk roman fra en av tysk litteraturs viktigste stemmer.

Les VGs anmeldelse her: En roman som har alt!

2. Han Kang: «Vegetarianeren»

Roman: Årets mest gåtefulle roman? Som med all stor kunst, er det selve mysteriet i teksten som gjør denne boken om en koreansk kvinne som nekter å spise kjøtt, til betydningsfull litteratur med mange lag og flere spørsmål enn svar. Leter du etter en bok som utfordrer både hjerte og hjerne og vil hjemsøke deg i lang tid, er dette årets høydepunkt.

3. Benedict Wells: «Ut av ensomheten»

Roman: Den tyske forfatteren Benedict Wells er blitt sammenlignet med John Irving og har tatt tyske lesere med storm. Wells har skrevet en litterær pageturner som beveger og engasjerer, en episk fortelling om tre foreldreløse barn og den store, umulige kjærligheten. Wunderbar!

Les VGs anmeldelse her: En ny John Irving!

Guri Hjeltnes topp tre:

1. Simon Stranger: «Leksikon om lys og mørke»

Roman: En jødisk familie flytter inn i boligen der Henry Rinnans bande herjet, torturerte og drepte i Trondheim. Gjennom alfabetets bokstaver assosierer Simon Stranger og forteller sin egen svigerfamilies historie flettet sammen med historien om hvordan Rinnan ble den han ble. Det er okkupasjon, etterkrigstid, sakte og usagte ting, en stor vev med drama, poetiske passasjer og tråder som nøstes opp. En vakker og vond roman.

Les VGs anmeldelse av boken her : Oppsiktsvekkende vellykket!

2. Tore Skeie: «Hvitekrist. Om Olav Haraldsson og hans tid»

Sakprosa: «Hvitekrist» er som å lese i en vindtunnel, med en kraft i stoffet som trekker leseren i et sug tilbake til 900-tallet. Skildringen av det angelsaksiske riket er velskrevet og fascinerende. Den norrøne kongen Olav tilbrakte tretten år i Norge og reiste utenfor riket i ti formative år på lange sjøreiser, omgitt av krigere. Tore Skeie er en glimrende forteller og historiker og fører leseren trygt av sted, i en fremmed verden, i en stor, liten bok.

Les VGs anmeldelse her: Merk deg navnet!

3. Helene Uri: «Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk»

Sakprosa: Allsidige Helene Uri briljerer i høst på sakprosafeltet i en kombinasjon av språklig fagkompetanse og evne til å spille på alle tangenter – sakkunnskap, varm humor, spiss ironi og hjertelige og smertelige observasjoner, i en ambisiøs bok, med et vell av overbevisende og nedslående fakta og morsomme anekdoter. Er språket og virkeligheten så skjev når det gjelder menn og kvinner? Les selv.

Fått med deg? Helene Uri vant Brageprisen for boken

Arne Hugo Stølans topp tre:

1. Kim Leine: «Rød mann. Sort mann»

Sjamanisme står mot protestantisme i denne dystre og virtuose romanen. Et foreløpig høydepunkt i dansk-norske Kim Leines på alle måter imponerende forfatterskap.

Les VGs anmeldelse her: Storslagen roman

2. Sigmund Løvåsen: «Med øksene dei haustar inn»

Dikt: Fjellstø, jordnær og vis diktdebut fra en forfatter som har vist at han også kan skrive god prosa og dramatikk.

Les VGs anmeldelse av boken her: Strålende!

3. Gunnar Wærness: «Venn med alle»

Dikt: Grensesprengende og mangetydig diktsamling signert en av våre mest innovative poeter.

Les VGs anmeldelse av boken her: Årets mest imponerende

Trine Saugestad Hatlens topp tre

1. Maria Kjos Fonn: «Kinderwhore»

Er det mulig å lande noenlunde på beina etter en traumatisk barndom med omsorgssvikt og misbruk, eller er man dømt til å gå under? Det utforsker forfatter Maria Kjos Fonn på sjeldent godt vis. «Kinderwhore» er en mørk og sterk roman som kommer til å sitte i kroppen lenge.

Les VGs anmeldelse her!

2. Marit Eikemo: «Gratis og uforpliktende verdivurdering»

Morsom og gjenkjennelig roman om småbarnsmoren Hanne, som tror lykken ligger i å flytte inn et nytt, stort hus familien egentlig ikke har råd til. Boka handler om norsk middelklassehverdag, og jakten og forventningene til et vellykket og perfekt liv.

Les VGs anmeldelse her: Sylskarp samtidssatiré

3. Lina Wollf: «De polyglotte elskerne»

Roman: Denne boken ble kåret til årets svenske roman i 2016, og Sveriges nye litterære stjerne har skrevet en fabelaktig roman om klasse, seksualitet og ensomhet, og mye mer. Jeg tenker ofte på Ellinor, en av karakterene i denne mørke og morsomme, absurde og interessante boken.

Les VGs anmeldelse her: Så himla bra!

Tom Egelands topp tre:

1. Tore Kvæven: «Når landet mørknar»

Roman: Tore Kvæven skildrer menneskene i middelalderen med mesterlig og makeløs penn. Hans litterære lekenhet og psykologiske dybde imponerer stort.

Les VGs anmeldelse av boken her: Mesterlig!

Fått med deg? Dette er også årets Brageprisvinner!

2. Lasse Gallefoss: «Krigerens fred»

Krim: Denne debutromanen fra krigens dager – om sannhet og løgn, om trofasthet og svik – er skrevet i et stilsikkert språk og med dramaturgisk nerve.

Les VGs anmeldelse her: Nytt krimtalent!

Ruth Lillegraven: «Alt er mitt»

Thriller: Lyrikeren Ruth Lillegraven debuterer med en intens og velskrevet psykologisk thriller. Politikk, barnevern og rå ondskap side om side.

Les VGs anmeldelse her: Effektiv thriller

Kristine Isaksens topp tre barnebøker:

1. Maja Lunde og Lisa Aisato (illustratør): «Snøsøsteren. En julefortelling»

Barnebok fra 6 år: Årets storselger er en kalenderbok om død, sorg og spøkelser som sier noe grunnleggende fint om julefeiringen og samhold blant de levende. Det er en påkostet og mesterlig illustrert førjulsbok som man kan glede seg til å ta frem år etter år.

Les VGs anmeldelse her: Ekte juleglede!

2. Gaute Heivoll og John Kenn Mortensen (illustratør): «Rottefangeren fra Sorø. Første bok i Estragons historier.»

Barnebok fra 9 år: Fortellingen om grådige Glambek er så helstøpt og fantastisk, at jeg får lyst til å gjenfortelle den til alle jeg møter. Gaute Heivoll viser seg som en forteller i mesterklassen i denne boken, som er den første i et ambisiøst syvbindsverk om dødssyndene.

Les VGs anmeldelse her: Mesterlig!

3. Jessica Townsend: «Ingenlund 1. Morrigans forbannelse»

Barnebok fra 9 år: Første bok i fantasyserien til australske Jessica Townsend får det til å krible under huden. Her er komplekse personer som vekker interesse og sympati i et oppfinnsomt univers. Dessuten gjør ikke boken skam på alle sammenligningene med Harry Potter-serien. Det kan bety verdensherredømme!

Les VGs anmeldelse her : Harry Potter-hype innfrir