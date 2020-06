SKRIVER VIDERE: Roy Jacobsen har ikke klart å legge fra seg historien om Ingrid fra Barrøy. Her er han på hytta på Dønna på Helgelandskysten i 2019. Nå er han på samme sted for å finpusse på manuset. Foto: Kyrre Lien / VG

Roy Jacobsen gir ut uventet fjerdebok: – Jeg hadde ikke planlagt det selv

Forfatteren klarte ikke å la Ingrid fra Barrøy ligge. Nå kommer en fjerde roman i serien.

De bejublede bøkene «De usynlige», «Hvitt hav» og «Rigels øyne» skulle egentlig være en trilogi. Men nå kommer nok en bok i serien.

– Jeg hadde ikke planlagt det selv, sier forfatteren Roy Jacobsen til VG.

Den nye romanen får tittelen «Bare en mor», og kommer til høsten.

– Jeg har jobbet med boken i noen år, men hadde ikke planer om å gi den ut i år. Men så kom denne jævla coronaen. Med all reisevirksomhet avlyst, så fikk jeg den klar i mai. Da ble forlaget både forbauset og begeistret.

Likevel var han usikker på om de rakk å gi ut boken allerede i høst.

– Jeg tok sjansen, og det gikk bra. Nå sitter jeg på hytta og finpusser på den, sier han på telefon fra Dønna på Helgelandskysten.

Da Roy Jacobsen ga ut sin bok «De usynlige» i 2013, haglet superlativene. Han ble som første nordmann nominert til en av verdens mest prestisjefylte bokpriser, The Man Booker International Prize. Deretter fulgte han, også den gang overraskende, opp med to nye romaner om Ingrid fra Barrøy. Også oppfølgerne ble anmelderfavoritter.

I Norge har opplaget på de tre bøkene passert en halv million.

Den nye boken følger Ingrid som er tilbake på Barrøy etter en lang reise. Romanen handler om ansvar, foreldreskap og oversette sider ved vår nære fortid. Historien bygger videre på det dramatiske og besværlige livet på Barrøy, og strekker seg omlag femten år frem i tid.

– Det skjer ting i livet hennes som snur det opp ned, og setter hele samfunnet på prøve. Det foregår også en modernisering som gjør at mange ting forandrer seg.

Roy Jacobsens Barrøy-bøker er oversatt til 27 språk. Ingvild Haugland Blatt, leder av Cappelen Damm Agency, sier at interessen rundt Jacobsens bøker fremdeles er stor.

– Rettighetene til den nye boken er allerede solgt til Polen og vi opplever stor interesse for boken hos opsjonsforleggerne vi har snakker med til nå. Med «Bare en mor» ser vi en ny suksess på det internasjonale markedet, sier Haugland Blatt i en pressemelding.

SKRIVER VIDERE: Roy Jacobsen utelukker ikke at det kommer flere bøker om Ingrid fra Barrøy. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Alle de tre Barrøy-bøkene har fått terningkast 6 i VG. Anmelder Guri Hjeltnes har anmeldt bøkene. Nå ser hun frem til neste bok.

– Det var en overraskelse og er helt sikkert gledelig for de mange lesere som har latt seg fascinere av de tre første bøkene om Ingrid fra Barrøy og hennes krevende liv. Det er spennende at Roy Jacobsen fortsetter – og man kan jo bare spekulere på hvilket grep han velger nå – hvor i hennes liv går han inn og hvilket landskap vil han la Ingrid utfolde seg i? Kyst og hav eller innland? Jacobsens nærhet og innsikt i fisker- og kystlivet på Helgelandskysten har vært det beste i de første bøkene. Her må vi bare vente og se, sier Hjeltnes.

Jacobsen selv sier han føler på et forventningspress.

– De største forventningene har jeg til meg selv. Men det er alltid risikabelt å gi ut en bok. Det ville jo vært trist om det skulle gå til helvete, men jeg vil ikke tro det. Jeg har jobbet mye med dette. Fornøyd blir man aldri, men nå er jeg fornøyd nok, sier han.

Han beskriver jobben som forfatter som privilegert, og nå skal han bruke tiden mange forbinder med late dager og sommerferie til å finpusse på bokmanuset.

– Jeg styrer med mitt og gjør hva jeg vil. Jeg reiser aldri på ferie for å ligge på en strand. Det er enten studietur, eller så er det jobb, sier han.

Da suksessromanen «De usynlige» fikk sin oppfølger ble det også beskrevet som en overraskelse. Jacobsen utelukker heller ikke at det vil komme enda flere bøker om Ingrid fra Barrøy.

– Jeg hatt noen ideer til andre prosjekter. Men hver gang jeg jobber med det, så dukker dette opp i stedet. Det betyr at jeg ikke er ferdig. Nå er jeg så inne i det igjen, så jeg håper jeg får til mer, sier han.

Publisert: 30.06.20 kl. 09:08

