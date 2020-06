ÅRETS BOK 2019: Stina Jacksons debutbok «Sølvveien» ble ikke bare utnevnt til Årets beste krim i 2018 og tildelt Glassnøkkelen for beste nordiske krim i 2019, men svenske lesere stemte den også frem til Årets bok 2019. Nå er oppfølgeren «Ødemark» ute på norsk. Foto: Stefan Tell

Vakker og brutal krim! Bokanmeldelse: Stina Jackson: «Ødemark»

Det svenske stjerneskuddet Stina Jacksons spenningsbok av året er både vakker og brutal. Språklig suveren, men med visse brister og mangler i plottet.

Ingvar Ambjørnsen

Nå nettopp

For sin første kriminalroman «Sølvveien», ble Stina Jackson tildelt Glassnøkkelen i 2019. Det er ikke ofte en slik heder kommer en debutant til del. Og nå er hun allerede tilbake med oppfølgeren «Ødemark».

Fakta «Ødemark» Forfatter: Stina Jackson Tittel: Ødemark Oversatt: Inge Ulrik Gundersen Sjanger: Krim Forlag: Gyldendal Sidetall 384 Pris: 379 Terning: 4 Vis mer

I romanen møter vi Liv som jobber på en bensinstasjon av det slaget vi nordboere kjenner så godt. Et neonglimt midt ute i svarte skauen. Her betjener hun lokale helter og skurker, og langveisfarende trailersjåfører, mens hun drømmer seg tusen mil vekk.

Men det er ikke så lett. Hjemme i huset i skogen venter hennes gamle far, og dessuten en tenåringssønn som trenger moren sin. Denne faren er forresten en type for seg. En uglad kontrollfrik som holder både datteren og gutten i et jerngrep. Gjerrig. Trassig som en gammel geitebukk. Og etter sigende søkkrik. Han er bygdas mest forhatte mann.

Det sier ikke lite, for her er temmelig mange som er lette å mislike. Ensomme, mistilpassede personer på flukt fra seg selv, og på armelengs avstand til storsamfunnet.

SUKSESS-DEBUTANT: Stina Jackson (f. 1983) er oppvokst i Skellefteå i Sverige, men bor nå i Denver i USA og bor nå i Denver, USA. «Sølvveien» ble en sensasjon i Sverige - med over 300.000 solgte eksemplarer. Boken er på vei ut i 27 land. Boken har vært en sensasjon i Sverige med hittil 300 000 solgte eksemplarer, og er under utgivelse i 27 land. Foto: Stefan Tell

Nei, dette er sannelig ikke litteratur for lesere med lakksko. Her er tause knull i mørke koier, øksa i veggen og kniv under madrassen. Løping over surklende myrer med hjertet i halsen, og plutselige rifleskudd i tåke og regn. Det lukter himavla marihuana og våt bikkje av denne teksten.

Jackson har et sterkt og vakkert språk, i gode og presise skildringer av et miljø hun tydeligvis kjenner ut og inn. Og så har hun god tid. Hun lar disse fåmælte individene få danse i sitt eget tempo. Men med så mye dysterland, både i det ytre og i det indre, er det lett å gå seg vil. Jackson gjør det av og til, men neimen ikke ofte.

Litt verre er det å følge henne i oppbyggingen av selve kriminntrigen. I bunnen av det som skal utvikle seg til jakten på en morder, ligger et planlagt ran. Det ranet er så dårlig uttenkt at gjerningsmennene måtte være tilbakestående for at det skulle bli troverdig. Og det er de så visst ikke.

Romanens aller siste sider hadde også tjent på en ekstra runde eller to. Her virker det som om forfatteren får det litt travelt med å bli ferdig. Sentimentalt blir det også. En dødssynd i en tekst som dette.

Likevel: «Ødemark» er i det store og hele en utmerket og annerledes krim.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen

Publisert: 05.06.20 kl. 14:29

