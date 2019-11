Bokanmeldelse «Sjamanens reise» av Sjaman Durek: Snakk med en svulst

Sprøyt, svada og griseprat. Sjaman Durek leverer varene!

Oppdatert nå nettopp

Den er blant årets aller mest omtalte bøker, og ble egentlig stoppet før den utkom på norsk. Nå har forlaget Lille Måne overtatt rettighetene fra Cappelen Damm og publiserer likevel «Sjamanens reise», og det er vel bare en ting å si: Milde måne!

Lest? Dette er Durek Verretts Hollywood-nettverk

«Sjamanens reise» Forfatter: Sjaman Durek Oversatt av: Kari Kahrs Forlag: Lille Måne Sider: 320 Pris: 399,-

Den engelske utgaven av Durek Verretts bok ble tidligere i høst grundig henrettet, partert og latterliggjort av Dagbladets anmelder Cathrine Krøger. Så det er egentlig en nokså utakknemlig oppgave å komme etterpå for å anmelde den samme boken når den nå kommer på norsk – kun med noen få endringer.

Men la det likevel være sagt: Boken er akkurat så håpløs som du allerede har fått inntrykk av.

Og den ville selvsagt aldri blitt utgitt på norsk hvis det ikke var for at Dureks kjæreste heter Märtha Louise, med foreldre bosatt på Slottsplassen 1.

Så er selvfølgelig spørsmålet om det er noen grunn til å hisse seg så veldig opp over en bokutgivelse som egentlig bare reproduserer mye av standardrepertoaret til den aller mest kyniske delen av den såkalte alternativkulturen. Sjamanen er nemlig overraskende uoriginal i mye av det han skriver.

les også Durek Verrett om Märtha Louise: – Hun var min dronning og jeg var farao

Han kan reise mellom dimensjoner, han rir på pusten sin inn i åndeverdenen, han har vært død, besøkt sin mors livmor og kommet tilbake igjen, og han snakker selvsagt med både trær, steiner og fugler. Med andre ord, en sjaman som sjamaner flest – som bedriver god, gammeldags spiritisme.

Problemet oppstår vel først og fremst hvis leserne faktisk begynner å dele hans enorme forakt for rasjonell kunnskap og tror at all somatisk sykdom kan forklares metafysisk, og at kreft kan helbredes ved å snakke med svulsten.

Bakgrunn: Kreft-avsnittene som fikk Cappelen Damm-sjef til å se rødt

Jeg kan heller ikke anbefale hans samlivsråd om å rense deg selv for «seksuelle succubi» (en type ånder som ifølge Durek kobler seg til «seksualkjertlene og samtidig infiserer sinnet hos verten med skyldfølelse og skam») ved å massere deg på magen med en stein.

Enda verre ute å kjøre er du hvis du kjøper Durek Verretts mer «politiske» samfunnsanalyse: Det er den mørke materien som hersker i vår verden, myndighetene er din fiende – skapt av mørket, mediene brukes av systemet til å manipulere oss og tekstene i popmusikken er med på å slavebinde oss. Hør heller på country, anbefaler sjamanen.

Ellers noterer jeg at den opphøyde sjamanen er påfallende vulgær i språkbruken sin: Boken er full av formuleringer som «vi kødder ikke» og «hold kjeft» - og flere steder skriver han om knulling.

Sjaman Dureks avsluttende oppfordring er å bli med ham på lystoget inn i den gigantiske æraen som venter oss der fremme.

Står du over, sier du?

Da må jeg la Durek få siste ord: «Det er helt sprøtt hvor ulogiske folk kan være!»

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 28.11.19 kl. 03:00 Oppdatert: 28.11.19 kl. 03:15