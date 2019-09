NY BOK: Linda Boström Knausgård, her avbildet i Oslo i forbindelse med lanseringen av «Grand mal» i februar 2012. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Linda Boström Knausgård med ny bok: – En sorgroman

Karl Ove Knausgårds ekskone Linda Boström Knausgård forteller i Svenska Dagbladet at boken «Oktoberbarn» er en sørgeroman over at ekteskapet gikk i oppløsning – og et oppgjør med svensk psykiatri.

Boken er en roman, men forfatteren Boström Knausgård vil gjerne skape debatt.

Hun sier det ikke var meningen å skrive om skilsmissen fra Karl Ove Knausgård i romanen, fordi hun ikke ville gi den feil fokus, men at bruddet ble med likevel.

– Jeg ser på boken som en sorgroman. Jeg tror vi alle er dårlige på å sørge. Men om vi ikke gir sorgen plass, tvinger den seg uansett fram før eller senere, sier hun i intervjuet.

Ifølge Svenska Dagbladet er skilsmissen og sykdomsforløpet tett sammenflettet i romanen.

– Jeg vil fortelle om hva som skjer innen psykiatrien fordi jeg mener det er et overgrep, sier hun.

Boström Knausgård nevner spesifikt elektrokonvulsiv behandling (ECT), tidligere kjent som elektrosjokkbehandling, som hun sier blir utført på pasienter i dyp depresjon.

Hun fikk selv sin første ECT-behandling for rundt fem år siden, i forbindelse med sin bipolare lidelse. Siden da vet hun ikke hvor mange behandlinger hun har fått, men det skal ha skjedd i forbindelse med tvangsinnleggelse.

FORFATTER: Linda Bostrøm Knausgård har tidligere fortalt til VG at hun skriver best når alt er beksvart. Her i 2012. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Hun beskriver også hukommelsestapene hun skal ha fått i forbindelse med behandlingen. Hun reagerer både på at behandlingen fremdeles brukes i Sverige og at den brukes på mennesker som ikke er i stand til å gi sitt samtykke.

– Store deler av den høsten jeg skildrer i boken, har jeg glemt. Jeg ble utsatt for en enormt intensiv behandling, sier hun til den svenske avisen.

Forfatteren mener likevel hun har vært heldig, siden hun kjenner til pasienter som ikke husker sin barn, sitt liv eller sitt yrke.

Hun ønsker en debatt både om bruken av ECT og om hvorfor psykisk helse har lavere status enn fysisk helse.

– Det føles litt som om jeg balanserer på slak line. Jeg håper ikke at jeg blir stemplet eller dømt.

