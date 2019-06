TYSK LITTERATURTOG: Kronprinsesse Mette-Marit tar med seg kjente norske forfattere på litteraturtog i Tyskland før bokmessen i Frankfurt der Norge i år er hovedland. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nå tar Kronprinsesse Mette-Marit litteraturtoget til Tyskland

Kronprinsesse Mette-Marit planlegger storslagen ankomst til bokmessen i Frankfurt – der Norge er hovedland i år: Hun tar med seg kjente norske forfattere på litteraturtog fra Berlin via Köln til Frankfurt.

Mindre enn 10 minutter siden







I fem år på rad har kronprinsesse Mette-Marit tatt med seg favorittbøkene og favorittforfatterne sine på Litteraturtoget. Det var kronprinsessen selv som tok initiativ til dette i 2014 for å øke interessen for litteratur. I år droppet hun litteraturtog, men tok T-banen på en lokal litterær reise gjennom Oslo.

MEN: Dét var bare oppvarmingen til det som blir årets litteraturtog: Med Deutsche Bahn fra Berlin via Köln til Frankfurt i Tyskland. Mandag 14. oktober reiser kronprinsesse Mette-Marit med tog fra Berlin til Köln. Dagen etter fortsetter turen til Frankfurt – og med på turen blir en stor gruppe av Norges mest kjente forfattere som skal delta på bokmessen i Frankfurt. Verdens største bokmesse, der Norge i år er hovedland.

Bakgrunn:- Den største kultursatsingen i moderne tid

Og kronprinsessen gleder seg:

– Jeg er stolt og glad for denne unike muligheten til å løfte fram norsk litteratur. Jeg gleder meg til å treffe tyske lesere – sammen med noen av våre beste forfattere på vår reise gjennom Tyskland. Og så gleder jeg meg selvsagt til å representere Norge på verdens viktigste arena for litteratur og ytringsfrihet. Bokmessen i Frankfurt er en enestående anledning til å spre norsk litteratur for en hel verden av lesere, sier kronprinsesse Mette-Marit i en pressemelding fra Norla (Norwegian literature abroad).

Direktør for Norla, Margit Walsø, sier til VG at kronprinsesse Mette-Marit er en viktig støttespiller for Frankfurt-prosjektet som ambassadør for norsk litteratur i utlandet.

– Kronprinsessens litteraturtog vil fremme leseglede for barn og unge og bidra til at mange norske forfattere treffer tyske lesere på veien mot Frankfurt, sier Walsø.

Sjekk: Norsk bok ble årets mest solgte i Tyskland i 2017

Blant forfatterne som har bekreftet at de blir med på togturen er: Erik Fosnes Hansen, Edvard Hoem, Herbjørg Wassmo, Johan Harstad, Lars Mytting, Maja Lunde og Simon Stranger.

les også Kronprinsesse Mette-Marit tok til tårene på «Bokbanen»

GJESTELAND: Her er den norske delegasjonen på lanseringen av Frankfurt 2019-prosjektet under bokmessen i fjor. Kulturminister Trine Skei Grande sammen med forfatter Erling Kagge (f.v.), Norla-direktør Margit Walsø, forfatterne Linn Ullmann og Maja Lunde. Rett bak Lunde er sjefen for hele Frankfurt-messen: Juergen Boos, samt prosjektleder Halldór Guðmundsson. Foto: CAMILLA NORLI

Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, tror på massiv interesse fra tyske medier.

– Da vi slapp nyheten om det tyske litteraturtoget i Tyskland, resulterte det i 200 artikler i tysk mediene – og det er ikke til å legge skjul på at kronprinsesse Mette-Marit har en høy popularitet i Tyskland. Vi forventer stor medieinteresse og vil selvsagt ta høyde for god sikkerhet underveis, sier Ølberg til VG.

Han mener bokmessen i Frankfurt aldri før har sett en slik ankomst.

– Norge ankommer med brask og bram på skinner. Litt sånn: Her kommer vi! Ingen har gjort dette før, og vi håper og tror det vil vekke oppsikt og oppmerksomhet. Vi legger opp til at mange norske forfattere stiger på toget i Köln, slik at Norge ankommer bokbyen med kronprinsessen i spissen for et stort følge av norske forfattere.

Trolig blir kronprins Haakon med på hele turen - slik han var på kronpinsessens bokbane i mai. Grunnet helsetilstanden valgte Mette-Marit å ha med seg kronprinsen som støtte.

Bakgrunn: Mette-Marit om helsetilstanden: Tar en dag av gangen

I Frankfurt rekker det kongelige litterære følget bare så vidt å sjekke inn før det blir åpningsseremoni for bokmessen. Under seremonien taler alltid en eller to forfattere fra gjestelandet - og Norge har valgt forfatterne Erika Fatland og Karl Ove Knausgård til oppgaven.

les også P3-Silje om å snakke om skjeden og anus med kronprinsparet på første rad: – Litt rart

VG erfarer også at det er meningen at kronprinsesse Mette-Marit under seremonien skal lese Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen» - som er det norske slagordet for Frankfurt 2019. Statsminister Erna Solberg skal også holde tale.

Fått med deg? Mette-Marit feiret 45-årsdagen privat

Under bokmessen skal 75 norske forfattere delta i programmet i den norske paviljongen (som er på hele 2000 kvadratmeter) - og det er knyttet store forventninger til interessen dette skal skape for norske litteratur.

– Ikke bare for litteratur, men for norsk kultur. Tyskland har lenge vært veien ut for norske kunstnere, og bokmessen har alltid vært viktig for norske forfatteres gjennombrudd i utlandet. Forventningene er også høye fordi vi vet at tidligere gjesteland har fått mye ut av dette. Alle har gitt positive tilbakemeldinger om alt fra økt interesse for litteratur og kunst i utlandet, til økt turisme i hjemlandet, sier Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, til VG.

Publisert: 12.06.19 kl. 20:02