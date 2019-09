HYPE: 35 år etter at Margaret Atwood ga ut «Tjenerinnens beretning», eller «The Handmaid’s tale» som den het på originalspråket, er hun ute med oppfølgeren som har fått tittelen «Gileads døtre» på norsk.

Praised be, for en pageturner! Bokanmeldelse: Margaret Atwood: «Gileads døtre»

Årets mest hypede roman utgis samtidig på engelsk, norsk og en rekke andre språk i dag. Og lovet være Margaret Atwood, som med «Gileads døtre» har levert en verdig oppfølger til en av vår tids store klassikere.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Trettifem år er gått siden Margaret Atwood utga romanen «Tjenerinnens beretning». Når hun denne uken slipper oppfølgeren, «Gileads døtre», er det trolig mye takket være suksessen til tv-serien «The Handmaids Tale» fra 2017.

Atwood i dag: - Oppfølger-manuset forsøkt stjålet

Serien ga romanen et nytt oppsving i popularitet og ble lansert like før #metoo-kampanjen rystet verden og Donald Trump ble tatt i ed som USAs president.

Dette var i de dager IS fremdeles herjet i Syria, og det islamske terrorveldet liknet mistenkelig på det puritanske teokratiet Gilead, med sine tildekte kvinner, sexslaver og perverse brutalitet. Atwoods dystopiske verden var plutselig blitt til virkelighet rett foran

øynene våre, både retorisk og visuelt.

«Gileads døtre» Forfatter: Margaret Atwood

Oversettere: Inger Gjelsvik og Bjørn Alex Herrman

Sjanger: Roman

Forlag: Aschehoug

Sider: 473

Pris: 399 kroner

TV-serien forlot romanens forelegg allerede etter første sesong og har siden valgt å dikte videre på Offreds kamp mot systemet. Det har ikke bare vært vellykket.

I «Gileads døtre» er derimot Offred så godt som fraværende. Den utspiller seg femten år etter at hun ble kjørt bort til en uviss skjebne, og består av tre fortellerstemmer: Tante Lydia (ja, den Tante Lydia), samt Offreds to døtre, Agnes og Nicole, som befinner seg henholdsvis i Gilead og i Canada og ikke aner noen ting om hverandre.

For begge tenåringene ligger en rekke hemmeligheter om hvem de egentlig er, klare til å avsløres. Det skal lede den ene av dem rett inn i løvens hule.

VERDENSLANSERING: Margaret Atwoods oppfølger til «The Handmaid’s tale» er en av høstens store bokutgivelser og lanseres samtidig over store deler av verden - også Norge. Her er forfatteren på en bokhandel i London i dag tidlig. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Romanen kan leses som en spionthriller. Mye av spenningen ligger i Tante Lydias bekjennelser og ryktet om en mulig forræder i de innerste av Gileads sirkler. Hvorfor handler Tante Lydia som hun gjør? Hvem var hun før hun ble den mektigste blant Tantene?

Atwood skildrer et farlig politisk spill, der frykten for å bli avslørt er høyst reell. Agnes og Nicoles jakt på sannheten om sin bakgrunn, har noe dickensk over seg, det samme kan sies om Tante Lydia. Men er hun er skjult velgjører eller spiller hun et dobbeltspill?

Jeg må innrømme at ikke alle forfatterens avsløringer kom like overraskende på meg, til det ble vendepunktene for opplagte og cliffhangerne en smule påklistrede. Det er påtagelig mer action og fart i «Gileads døtre» enn det var i «Tjenerinnens beretning». Ja, det er rett og slett en pageturner dette her, der spenningen langt på vei består i spørsmålet: Vil Gilead endelig falle?

«For en fanatiker var det mulig å tro at man levde dydig samtidig som man drepte folk. Fanatikere mente at det var dydig å drepe folk, eller drepe bestemte folk», skriver Atwood et sted i boken, og bedre kan vel ikke fanatismens iboende vanvidd beskrives, enten fanatikeren er en islamsk eller høyre-ekstrem terrorist.

«Tjenerinnens beretning» er et av Margaret Atwoods viktigste verk, en roman som ville ha fått en soleklar sekser om den ble anmeldt i dag. «Gileads døtre» er en verdig oppfølger som besvarer en rekke ubesvarte spørsmål mange lesere har stilt seg. Den er verdt å lese for alle som likte den første boken eller har gått lei av tv-serien.

Et av de sterkeste nyere eksemplene på litteraturens visjonære kraft, er fullbrakt.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

