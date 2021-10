GIR UT BOK: I «Martines verden» forteller Martine Lunde om til nå ufortalte historier fra sitt eget liv. Hun har over 260.000 følgere på Instagram.

Martine Lunde åpen om nakenbilder: − Man føler seg så hjelpeløs

Martine Lunde (25) forteller historier hun aldri har fortalt i sin første bok, og blant temaene er selvskading og nakenbilder på avveie.

Av Siri Berge Christensen

Martine Lunde drar frem telefonen og finner frem en TikTok-video.

– Denne fikk jeg tilsendt her om dagen sammen med en melding hvor noen spurte «er ikke dette deg», sier hun.

På skjermen vises en tilsynelatende harmløs video av noe som ser ut et videospill. Men plutselig, og ikke lenger en et kvart sekund, dukker et bilde opp midt i videoen.

Utsnittet på bildet er lite, men det er nok til å se at det er en naken kvinnekropp som er avbildet.

– Dette er et av flere bilder som er blitt tatt uten mitt samtykke og som har blitt spredt av meg mot min vilje, sier hun.

HJELPELØS: Martine sier nakenbildene som er blitt spredt av henne har påvirket henne mye i hverdagen.

Den første gangen noe lignende skjedde var sommeren 2020.

– Jeg fikk sjokk. Bildene var helt ukjente for meg, og er noe jeg i ettertid har funnet ut av ble tatt av en person jeg stolte på.

Videoen hun viser ble delt over ti tusen ganger før den ble tatt bort, sier hun.

– Dette skjer relativt ofte, og det er skikkelig ubehagelig. Det er så synd at så mange opplever det samme. Det er et stort problem, og man føler seg så hjelpeløs.

Nakenbilder på avveie er bare ett av temaene i Lunde første bok, «Martines verden», som lanseres torsdag. I boken forteller Lunde om hendelser i livet før og etter hennes deltagelse i «Paradise hotell» i 2017.

INFLUENCER-BOK: «Martines verden» er skrevet i samarbeid med Karima Furuseth.

– Hadde det så vondt

– Hva var det vanskeligste å skrive om?

– Det er helt klart de årene på videregående. Jeg startet først på en skole hvor jeg trivdes, men så fikk jeg tilbud om en skole nærmere hjemme. Jeg takket ja, og det burde jeg aldri ha gjort.

Hun forteller om utestengelse og utallige friminutt som ble tilbrakt med mobilen på toalettet.

– Jeg følte meg så alene. Det var hvisking og tisking, og jeg fikk stygge kommentarer på utseende mitt. Det gikk også rykter om at jeg klinte og lå rundt med halve skolen, når jeg i realiteten var jomfru og så vidt hadde kysset noen.

Hun sier det på et tidspunkt også kom drapstrusler.

– Ting var supervanskelig, og en gang husker jeg at jeg knakk helt sammen på skolen fordi jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Jeg har aldri vært så på bunnen som jeg var i den perioden.

Tidligere dette året flyttet Lunde til sin første leilighet, og midt i flyttingen fant hun et gammelt skrin i en pappeske. I skrinet fant hun noe som minnet henne om denne vonde perioden. En periode som var så vond at hun begynte med selvskading.

– Jeg blir nesten litt skuffet over å tenke på at jeg gikk så langt, men jeg hadde det så vondt. Jeg var så ødelagt inni meg at jeg måtte kjenne på en fysisk smerte.

– Jeg er glad for at jeg kan sitte her og snakke om det, og vite at jeg aldri kommer dit igjen.

Hun er alvorlig.

– Ingen må noen gang påføre seg mer smerte enn det man allerede har. Dersom man føler at det er løsningen må man oppsøke hjelp.

Dro aldri tilbake

Lunde valgte selv å oppsøke hjelp, og gikk en periode til psykolog. Det var derimot hun selv som tok det største taket.

– Jeg kom til et punkt der jeg tenkte at jeg ikke ville ha det sånn, og kjente at jeg måtte snu om alt. I tillegg fikk jeg kyssesyken, og da ble jeg egentlig glad for å ha en grunn til å droppe skolen. Jeg dro aldri tilbake til den skolen etter det.

I 2017 møtte hun sin nåværende kjæreste Aleksander Sæterstøl «Paradise Hotel».

– På grunn av Aleks vet jeg i dag hva jeg fortjener, og jeg vet hva som er et sunt forhold.

Hun ler når hun prater om alle ryktene hun stadig får tilsendt om utroskap og at forholdet deres skal være over.

– Folk elsker drama og håper at det skal være sant, men jeg har det altså så bra med ham. Det er han jeg ser for meg å få mange søte babyer og gifte meg med. Han bor jo i Bergen nå, og den dagen vi vil ha barn kan vi jo ikke være i hver vår by og sende en baby på fly annenhver uke.

SAMMEN: Martine Lunde sammen og Aleksander Sæterstøl har vært kjærester i fem år. Her under «Glow up» premierefest i 2019.

– Mer rustet

– Så det kommer til et punkt hvor vi må flytte sammen, men vi har ikke noe stress. Vi trives veldig godt slikt det er nå.

Selv om livet til Lunde tidvis har vært vanskelig, er glad for den hun er i dag.

– Jeg tror jeg har blitt veldig sterk ved å takle alt på egen hånd. Det har nok også gjort meg mer rustet for denne bransjen.

– Det er en så morsom bransje å være i, men det er også ekstremt tøft. Bestemor spør om jeg tar meg nær av alt hatet jeg får, men det gjør jeg ikke. Jeg orker ikke, og gidder ikke. Jeg har så mye annet bra som skjer i livet. Og det er kanskje litt av budskapet mitt også.

