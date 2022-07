SUKSESSRIK: Jørn Lier Horst, her under et intervju med VG i Staveren sommeren 2019.

Rekord for Jørn Lier Horst: Håvet inn over 20 millioner

Forfatter Jørn Lier Horst (52) kan le hele veien til banken.

Årsregnskapet for 2021 viser at forfatterens aksjeselskap JLHorst AS i fjor hadde driftsinntekter på nær 20,5 millioner kroner – mot i overkant 16,2 millioner kroner året før.

Det er Horsts beste økonomiske år noensinne.

At 2021 ble et enda bedre år for krimforfatteren enn 2020, skyldes langt på vei at Strawberry Publishing solgte de første 45 prosentene av aksjene til svenske Bonnier Books i fjor vår.

Horst, en av eierne av Strawberry Publishing, var i fjor taus om hva han tjente på salget.

– Tja, da får du vel vente til neste års regnskap, sa han hemmelighetsfullt til VG i august i fjor.

Nå er altså regnskapet klart.

Horst står oppført med et ordinært resultat før skatt i fjor på nær 24 millioner kroner, sammenlignet med nær 13,4 millioner kroner i 2020. Altså en økning om lag 10 millioner kroner på den posten.

At det ordinære resultatet før skatt er høyere enn driftsinntektene, skyldes finansposter – nærmere bestemt aksjer.

Forfatteren betalte over 3,8 millioner kroner i skatt i fjor, altså om lag 900.000 kroner mer enn året før.

52-åringen tok ut om lag 890.000 kroner i lønn i fjor, noe som er på nivå med 2020 – da lønnskostnadene lå på 830.000 kroner. Horst tok i tillegg ut et utbytte på fem millioner kroner i fjor.

Forfatteren står i 2021 oppført med en opptjent egenkapital på over 38,2 millioner kroner, sammenlignet med i 23,4 millioner året før.

Også i 2020 hadde Horst en inntektsøkning sammenlignet med året før – om enn ikke like stor som nå.

I 2020 økte forfatteren salgsinntektene med én million kroner fra 2019. Den gangen tok han ut et utbytte på seks millioner kroner, som han brukte til å kjøpe en syv millioner kroners hytte ved foten av Gaustatoppen.

Hva utbyttet har gått til denne gangen, er ikke kjent.

VG har vært i kontakt med Horst, som ikke ønsker å kommentere årsregnskapet.

Strawberry Publishing har etter at de i to omganger solgte totalt 95 prosent av aksjene (de siste 50 prosentene i år) til svenskene, byttet navn til Bonnier Norsk Forlag. Horst har som eneste nordmann eierskap i Bonnier Norsk Forlag – totalt fem prosent.

Hva siste omgang av aksjesalget vil bety for Horst, vil altså vises først på neste års regnskap.

HJEMME: Jørn Lier Horst, her under t møte med VG i Larvik i 2019.

Horst opprettet aksjeselskapet i 2019.

Forfatteren, som er tidligere politimann, har sin base i Larvik. Han har gitt ut over 60 bøker, og er kanskje aller best kjent for krimserien om politimannen Wisting.

Topper bokliste

Hovedinntektene er fra bokomsetning. Horst er aktuell med nye bøler også i år.

Barneboken «Jakten på enhjørningen: Detektivbyrå nr. 2», ligger i skrivende stund øverst på barneboklisten, og befinner seg nå på en annenplass.

Krimromanen «Arr», som han og medforfatter Thomas Enger ga ut for tre uker siden, er i skrivende stund nummer tre på Bokhandlerforeningens toppliste.

I mars i år skulle Horst og forlaget Gyldendal møtes i Lagmannsretten i den langvarige striden om lydbokrettigheter, men måneden før kom partene til enighet utenfor rettssalen.

Hvilke summer som ble utvekslet i forliket, er ikke kjent.