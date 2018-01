PSEUDONYM: A. J. Finn er et pseudonym for den amerikanske forlagsredaktøren Daniel Mallory (bildet). «Kvinnen i vinduet» er hans første bok, den ble solgt til over 37 land før utgivelse. Fox planlegger storfilm av boken. Foto: Gyldendal

Bokanmeldelse: A. J. Finn: «Kvinnen i vinduet»

Elin Brend Bjørhei

Publisert: 10.01.18 10:37

5

BOK 2018-01-10T09:42:55Z

A. J. Finn har skapt en ny, upålitelig forteller i denne Hitchcock-inspirerte thrilleren.

Barnepsykolog Anna Fox har ikke forlatt huset i Harlem på nesten et år fordi hun har angst for å bevege seg utendørs. Vinduene er den eneste kontakten hun har med omverdenen, gjennom dem spionerer hun på naboer og forbipasserende. Dagene brukes ellers til å se gamle film-noirs, bedøve sansene med piller og vin og rådgi andre angstlidende via et internettforum.

Annas liv snus på hodet den dagen hun ser en kvinne bli drept i et av nabohusene. Eller ser hun egentlig det?

For da Anna kontakter politiet viser det seg at kvinnen i leiligheten lever i beste velgående, og det er bare en av en rekke oppdagelser som gjør at politiet, og Anna selv, begynner å tro at hun er i ferd med å bli gal.

Fakta Krim Forfatter: A.J. Finn Tittel: «Kvinnen i vinduet» Forlag: Gyldendal Sider: 462 Pris: 299,-

Synes du dette lyder kjent? Både plot og hovedperson har mye til felles med bestselgersuksessen «Piken på toget» av Paula Hawkins.

Annas drikkfeldighet og skjøre sinnstilstand gjør henne til en upålitelig forteller som drives fra skanse til skanse. Deler av plottet er også tydelig inspirert av Hitchcock-klassikeren «Rear Window», ved siden av å inneholde mange referanser og nikk til andre klassiske noir-filmer. Her er også likheter med Peter Swansons «Hennes største frykt», som kommer på norsk i februar.

Det er likevel ingen direkte kopi vi snakker om her. «Kvinnen i vinduet» står fint på egne bein. Språket er egenartet, til tider lyrisk og hypnotisk samtidig som det har driv. Finn bruker urovekkende og spennende metaforer for å skru atmosfæren og paranoiaen godt til, og hans beskrivelser av en kvinnes fysiske og psykiske forfall er troverdig og sår lesing.

Et av temaene som utforskes i boken er hva det gjør med et menneske når man blir forlatt av dem som står en nærmest.

Starten er omstendelig, det aller første anslaget om at alt ikke er som det skal i Annas nabolag, viser seg å love mer enn det holder. Finn venter dessuten over 160 sider før han setter i gang bokens hovedmysterium – men da skyter handlingen fart for alvor, og boken blir umulig å legge fra seg. Vendepunktene er mange, og slutten evner å overraske. Plottet er gjennomarbeidet og ledetrådene porsjoneres kløktig ut.

En mørk og til tider hypnotisk thriller for alle med sans for karakterdrevet spenning. Dette lover godt for den bebudede filmversjonen.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

