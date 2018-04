Foto: Cappelen Damm

Bokanmeldelse: Vigdis Hjorth: «Å tale og å tie. Essay om litteratur»

Publisert: 19.04.18 20:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

4

BOK 2018-04-19T18:11:25Z

Man lærer alltid noe av Vigdis Hjorth. En hverdagslig betraktning som treffer leseren. En skarp snerten vri som setter leseren ut. En observasjon som spidder.

Vigdis Hjorth er frisk og velopplagt tilbake med en liten, om enn ujevn, essaysamling. Hun kunne trolig ha foredlet tekstene en runde til. Men skitt au, dette er en fin liten bok for Hjorth-fans, og dem er det mange av.

Fakta Essay Forfatter: Vigdis Hjorth Tittel: «Å tale og å tie. Essay om litteratur» Forlag: Cappelen Damm Sider: 93 sider Pris: 349 kroner

Etter stormen rundt «Arv og miljø» , har Hjorth dykket inn i litteraturen. Det handler om forfattere hun liker og som har betydd noe. Om forfattere som har vakt kontrovers med sin framstilling av virkeligheten, og om hva kunst kan tillate seg når noen kjenner seg igjen eller ikke liker det som framstilles.

Bakgrunn: Skrev hevnroman om søsteren

En liten metabok som et tilsvar til debatten i kjølvannet av romanen. Raffinert gjort.

Fritt og tilsynelatende ubesværet vandrer Hjorth inn i forfatterskapene - ikke inn i alt de har skrevet - men i nøye utvalgte deler av forfatterskapene til Alf Prøysen, Rolf Jacobsen, Agnar Mykle og Alexander Kielland. Hun reflekterer etter Handke-debatten , og turnerer ellers en rekke forfattere i en flanerende stil.

Det hele er ujålete skrevet, hun vandrer fritt fram og tilbake mellom Bertolt Brecht, Hannah Arendt, hennes kjære Søren Kierkegaard selvfølgelig, Roland Barthes og mange andre. Her sys og nøstes sammen i en lett tilgjengelig liten bok.

Vigdis Hjorth er kunnskapsrik og ødsler ut. Hun framstår som en dyktig leser av andres verker, men det er liten tvil om at de som kjenner forfatterskapene hun sneier innom, vil få mest ut av denne boken. I partier kan den bli for «inside», dersom man faktisk ikke har lest sin Mykle eller Kiellands «Agerhøns med Champagne. Alexander L. Kiellands opptegnelser til en selvbiografi».

En litteraturliste bak viser hva Hjorth har brukt av referanselitteratur, ved siden av å lese forfatterne selv. Men det er i partier uklart hva som er Hjorth og hva som er en fagperson, selv om det her og der trekkes inn en referanse. Og det skilles ikke klart mellom verket og forfatteren. Hun tar seg rett og slett friheter og opererer suverent.

Flottest synes denne leser det er å lese Vigdis Hjorth om Alf Prøysen, om hennes forhold til ham. Levende formidles Prøysens store betydning for Hjorth i oppveksten og om hvordan hun som voksen og mor leste «Tømmer» på familiens hjemlige julaften. Hele det velkjente prøysenske univers av replikker, biler og metaforer bæres fram på en frisk måte, og vi lærer om tekster som vi ikke kan så godt. Hun løfter fram Prøysen på morsomt vis, men det er sannelig alvor og aktualitet også.

Hun setter den frie Alf Prøysen inn i en spennende kontrast til den mer kontrollerte og pretensiøse lyrikeren Rolf Jacobsen: revyartisten og sirkushesten opp mot den påtatte modernistiske dikteren: «Alf har et varmt hjerte. Rolf har en kald smerte».

Husker? Helga Hjorth om å bli romanfigur: – Umulig å forsvare seg

Denne leser trivdes også godt med teksten om Agnar Mykle. Her utfordrer selvsagt Hjorth både det mannlige blikket og den mannlige dyrkingen av Mykle. Som for eksempel Dag Solstads uttalelse om at det bør stå en statue av Agnar Mykle på de store byenes jernbanestasjon, så de unge mennene som kommer for å studere, får se mannen som har beskrevet det livet de skal leve.

Hjorth mener det bør stå en statue av Mykle på de store byenes jernbanestasjon, «for at de unge kvinnene som stiger av toget, skal se mannen som har beskrevet mennene de skal møte, med hvilket blikk disse mennene vil se dem og hvilket håp de bærer i brystet.»

Joda, det smaker av fugl når Vigdis Hjorth er på tur. Nå er det bare å trekke fram Kielland, Mykle, Jacobsen og Prøysen med flere fra hylla og se på dem med nytt blikk.

Denne artikkelen handler om Bokanmeldelse

Litteratur