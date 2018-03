FEM NOMINERTE: Her er de fem nominerte bøkene til årets Rivertonpris - og nederst til høyre en av VGs favoritter til å vinne: Aslak Nore.

Her er de nominerte til Rivertonprisen

Publisert: 08.03.18 11:19 Oppdatert: 08.03.18 11:54

Den beste kriminalromanen i 2017 skal kåres, og her er de fem nominerte til årets Rivertonpris.

Prisen, som egentlig heter Den gyldne revolver, deles ut på Litteraturhuset i Oslo 15. mars. VGs krimanmelder Sindre Hovdenakk har lest fire av fem nominerte, og mener Riverton-juryen presenterte en god nominasjonsliste under åpningen av Krimfestivalen i Oslo i dag.

– Jeg kan i hvert fall gå god for tre av de nominerte, sier VGs krimanmelder Sindre Hovdenakk som har anmeldt både Kurt Aust og Øistein Borge til terningakst fem.

– Dette er to bøker som uten tvil fortjener å bli nominert. Det samme gjelder Aslak Nores «Ulvefellen» , som jeg nettopp har lest. Det er snakk om en interessant fornyelse av den tradisjonelle agentromanen, med handlingen lagt til andre verdenskrig og med troverdige tidsbilder og interessante karakterer. En bok som hadde fortjent enda mer oppmerksomhet da den kom ut, mener Hovdenakk som ikke var like begeistret for Lars Mæhles bok «Den stille flokken» som han anmeldte til terningkast 3.

Hovdenakk synes det er verdt å merke seg at alle de fem bøkene har handlingen lagt til fortiden.

– Aslak Nores bok er fra krigen, Kurt Aust skriver om seilskutetiden på 1700-tallet, Øistein Borge om Nord-Irland på 1960- og 70-tallet og både Lars Mæhle og Trude Teige om Norge i etterkrigstiden. Så den rene samtidskrimmen glimrer med andre ord med sitt fravær.

– Savner du noen på listen?

– Ja, jeg synes jo det er pussig at Jo Nesbøs «Tørst» ikke er nominert. Selv om Nesbø fikk æresprisen for to år siden.

Her er de nominerte:

Aslak Nore: «Ulvefellen» (Aschehoug)

Juryen sier: «I et nervepirrende kappløp følger vi en kamp på liv og død som kan være avgjørende for krigens utfall. En kunnskapsrik og spennende roman, tett opp mot og inn i historiens virkelighet.»

Øystein Borge: «Det som aldri dør» (Font Forlag)

Juryen sier: «Resultatet er en intens, velkomponert og interessant thriller om hevn og politiske konflikter. Borge skriver godt, med inngående kunnskap om historie og kultur, og romanen er et originalt tilskudd til en sjanger som ofte befatter seg med nordiske forbrytelser og forhold.»

Lars Mæhle: «Den stille flokken» (Det Norske Samlaget)

Juryen sier: «Med sikker hånd trekker Mæhle leseren inn i en spennende og bevegende historie det er vanskelig å rive seg løs fra. Språket er rent og enkelt, men på samme tid dypt, og Mæhle engasjerer uten å være påtrengende i en krim som setter spor hos leseren.»

Denne ble anmeldt til terningkast 3 i VGs papirutgave

Trude Teige: «Pasienten» (Aschehoug)

Juryen sier: «I denne romanen viser Trude Teige igjen sitt gode håndlag med tidligere tiders dramatiske hendelser som får tragiske konsekvenser i vår samtid.»

Rivertons ærespris

I tillegg til den årlige Rivertonprisen deler Rivertonklubben med ujevne mellomrom ut en ærespris. I år gikk prisen til Tor Edvin Dahl for hans mangeårige innsats for norsk krim.

Dahl har både skrevet om krimlitteraturen, blant annet i Vinduet og Aftenposten, og en rekke egne krimromaner - og er kanskje mest kjent for sine David Torjussen-bøker. Dessuten var han i sin tid en av av de fire som tok initiativ til å starte Rivertonklubben.

Kurt Aust: «Skipet med det onde øyet» (Aschehoug)

Juryen sier: «Forfatteren imponerer igjen med sine historiekunnskaper, sin innlevelsesevne i tidligere tiders mennesker, deres oppførsel og tankesett, og ikke minst sin kunnskap om praktiske detaljer, denne gangen fra seilskutenes glanstid.»