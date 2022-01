FORFATTERDEBUTERER: Den første boken i barnebokserien om Ada og Andrine Hegerberg lover bra, mener VGs barnebokanmelder Kristine Isaksen.

Ada og Andrine med selvbiografisk barnebok: − Vil tøffe opp jentene

Verdens beste fotballsøstre debuterer med barnebok som har et tydelig formål: Å tøffe opp jentene og apparatet rundt jentefotballen.

Av Kristine Isaksen

Publisert: Nå nettopp

Handlingen er selvbiografisk, men søstrene Ada og Andrine Hegerberg har fått hjelp fra den erfarne barne- og ungdomsbokforfatteren Harald Rosenløw Eeg til å skrive romanserien.

Første bok lover bra, selv om det pedagogiske tankegodset tar mye plass, og handlingen blir en marionett for Hegerberg-søstrenes formaninger til jentefotballen.

Info «Ada og Andrine. På samme lag» Forfattere: Harald Rosenløw Eeg, Ada og Andrine Hegerberg

Tittel: Ada og Andrine. På samme lag

Illustratør: Hans Jørgen Sandnes

Barnebok 10 +

Forlag: Bonnier Forlag

Sider: 160

Pris: 299 kr. Vis mer

Barnebøker om fotball finnes det mange av, men ikke med jentetalenter i hovedrollene. Hegerberg-søstrene må være de best egnede til å stå bak en sånn serie, de er perfekte idoler. Begge spiller i dag i europeiske eliteserier, og i 2018 ble Ada Hegerberg første kvinne til å vinne «Gullballen».

Boken begynner med at familien flytter til Sunndalsøra slik at barna Andrine, Ada og Silas kan spille mer fotball på profesjonelt vis.

Talentet Andrine er god nok til å spille på guttelaget, og går alltid med fotballsko og Roma-trøye. Hun møter motbør og gammeldagse holdninger om hva jenter kan og ikke kan både fra barn og voksne. Heldigvis er familien en solid bærebjelke i hverdagen. Andrine biter tennene sammen og trener mer.

les også Sammenlignes med Pippi: Ada og Andrine Hegerberg gir ut barnebokserie

Andre fotballbøker handler gjerne om vennskap, intriger og forelskelse i tillegg til fotball. Denne fotballboken handler om fotball. Hadde ikke Andrine hatt Ada å sentre med, ville hun vært alene.

Som voksen leser er det lett å like den gjennomgående tonen av kompromissløshet og vinnervilje. For Andrine er fotballen det store kallet i livet. Det er fascinerende og kan friste til etterfølgelse å lese om en person som er så dedikert. Kanskje noen lesere vil falle av lasset fordi handlingen er så ensidig.

For det kan ikke ha vært lett for forfatter Eeg å finne andre spenningsmomenter enn den neste viktige kampen eller turneringen. Litt krampaktig blir det når det pøses på med farger og illustrasjoner på nesten hver side og så korte kapitler at de ofte slutter brått midt i en episode. Denne boken er uansett for nerdene, og den trenger ikke å rope «lettlest» hele tiden.

Det er skikkelig gøy å lese om kampene fordi her beskrives ikke bare hva som skjer, men hvorfor. Keeperen kommer motstanderens spiss i møte for å gjøre målet mindre.

Helt til slutt er det lagt inn treningstips. Bokens styrke er at medforfatterne er blant verdens beste spillere nå. Når de snakker om fotball, er det givende å lytte. Hvem blir de nye hegerbergene i neste generasjon?

Anmeldt av: Kristine Isaksen