PRISVINNER: Heine Bakkeid vant Rivertonprisen for krimboken «St. Avenger».

Vant Rivertonprisen: Han skrev den beste norske krimboken i fjor

Her hjemme er han tross internasjonal suksess, et forholdsvis ukjent krimnavn, men i dag vant Heine Bakkeid Norges største krimpris, Rivertonprisen, for sin fjerde krimroman om Torkild Aske.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Heine Bakkeid er krimkometen som ble signet av Jo Nesbøs svenske stjernemanagement Salomonsson allerede før han ga ut sin første krimbok i 2016 og som fikk terningkast 6 for sin andre krim i 2018.

VGs anmelder sammenlignet ham med Jo Nesbø og skrev: Fascinerende nordic noir av høy kvalitet.

På Island gikk han nylig helt til topps på bestselgerlisten for alle bøker med sin tredje krim «Vi skal ikke våkne» som kom på norsk i 2019.

I dag hentet han for sin fjerde bok i krimserien hjem den store norske Rivertonprisen for beste krimbok i 2021 – og han sier til VG at det er fint å få litt kred for det han holder på med også her hjemme.

– Jeg var sikker på at jeg skulle tape for Anne Holt, så jeg er overrasket! Men det bekrefter at det er verdt alle tunge skrive- og redigeringsstunder. Jeg bruker jo halvannet til to år på hver bok – og denne siste boken har jeg brukt ekstremt mye tid på.

– Det er kanskje dette Riverton-juryen har sett, det er i alle fall veldig fint å bli belønnet for alt strevet, sier Heine Bakkeid.

Han fikk bakoversveis da de aller første internasjonale bokrettighetene ble solgt for 200.000 euro – og siden har det vært flere store budrunder om utenlandsrettighetene. Krimbøkene er nå solgt til 18 land.

Men her hjemme har han ikke slått gjennom kommersielt.

INTERNASJONAL SKRYT: Bakkeid har høstet gode kritikker for sine krimbøker. Blant annet i The Sunday Times som kalte Bakkeids første krim «Jeg skal savne deg i morgen» for «En fantastisk nordisk noir-thriller som underholder til siste side.»

– Jeg er større i Danmark, Storbritannia, Frankrike og på Island enn i Norge, for å si det sånn. Her hjemme er jeg vel rimelig ukjent. Jeg pleier å minne meg selv på at det tar tid å bygge opp et forfatterskap. Mange av de jeg sammenlignes med har holdt på veldig lenge, så jeg stresser ikke.

– Det som er viktig er at det er dette jeg liker og er flink til, sier Bakkeid på telefon fra Borkenes utenfor Harstad der han bor og skriver sine bøker.

Noen feiring er det ikke blitt:

– Jeg feirer veldig lite. Jeg setter meg mål, og når jeg oppnår det målet, er det forbi.

– Jeg er sikkert den kjedeligste forfatteren i hele universet. Jeg vil bare skrive bøker, det er det eneste jeg bryr meg om.

Rivertonjuryen skriver om vinnerboken «St. Avenger»: «Både hva fortellemåte,

handlingsutvikling og personskildring angår, er vinnerboken typisk for norsk krim på sitt beste.»

Nå skriver han på femte bok om antihelten Thorkild Aske – som har strevd gjennom fire bøker med pilleavhengighet, selvmordstanker og andre destruktive impulser.

Bakkeid beskriver ham som en mann som har store problemer med å akseptere den situasjonen han er i – og som velger konsekvent feil i livet. Han legger ikke skjul på at han er inspirert av klassiske etterforskertyper som Harry Hole og Varg Veum.

– Men jeg prøver å gå litt mer inn på hvorfor disse mennene blir så nedbrutt og selvpines sånn. Hva har skjedd før leseren møter dem? Jeg utforsker hva det er som har gjort Thorkild Aske til den han er.

Det er sannsynlig at denne femte boken blir den siste i serien.

– Jeg er faktisk ikke sikker på hvordan det skal gå med Aske, men jeg tror at det etter denne femte boken blir en pause fra Aske. Jeg har en anelse om slutten, men jeg planlegger ikke bøkene mine så veldig. Jeg følger heller karakteren og det som skjer, sier Bakkeid.