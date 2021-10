FORTSETTER TRILOGI: Gunnar Staalesen har utgitt mer enn 40 bøker, og er mest kjent for sin krimserie om privatdetektiven Varg Veum.

Lesefest! Bokanmeldelse: Gunnar Staalesen: «2020. Post Festum»

Fortsettelsen av Gunnar Staalesens historiske romanserie fra Bergen er et skattkammer for en historieinteressert leser.

Av Elin Brend Bjørhei

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lesefesten er heldigvis ikke over for alle dem som lot seg oppsluke av de tre tidligere bindene i det som ble kalt Bergenstrilogien, men som med årets utgivelse, «Post Festum», har blitt utvidet til en kvartett.

Bøkene «1900 Morgenrød» (1997), «1950 High Noon»(1998) og «1999 Aftensang»(2000) regnes som Gunnar Staalesens største suksesser. Trilogien er trykket i 200.000 eksemplarer og er både en familiekrønike og en kulturhistorisk studie av Norge og Bergen i det 20. århundre.

I «2020. Post Festum» knytter Staalesen elegant trådene tilbake til tidligere karakterer og hendelser. Bergensforfatter Chris Tvedts Mikael Brenne dukker også opp i en gjesterolle.

Nok en gang innledes det med et dødsfall.

I 2000 blir Staalesens berømte privatdetektiv Varg Veum oppsøkt på sitt kontor av en mann som har opplysninger om Isdalskvinnen – en av Norges største krimgåter. Veums etterforskning av dødsfallet til Isdalskvinnen er imidlertid bare et sidespor i en fortelling som understreker det naturalistiske temaet i den opprinnelige trilogien: Hva er det som skaper et individ?

Gjennom skildringen av karakterenes liv, viser Staalesen hvordan personlige livserfaringer kan få betydning for et helt land. Han bruker virkemidler vi kjenner fra historiske underholdningsromaner. Ved siden av åpenbare frempek, er det vanskelig kjærlighet og konfliktfylte relasjoner. Dramatikk i stort monn, og flere mystiske hendelser.

Alt blir fortalt innenfor en godt researchet historisk ramme.

Staalesen byr på en nostalgisk, engasjerende og til tider sår reise gjennom hendelsene som preget de siste tjue årene: Terrorangrepet på USA i 2001, finanskrisen, klimasaken, høyreekstremisme, fremmedkrigere, flyktningkrisen og lokale saker som diskusjonen om bybane i Bergen. Coronaviruset er også med, en av karakterene besøker for eksempel Krimfestivalen i Oslo rett før Norge stenger ned i mars 2020.

Aller sterkest er skildringen av 22.juli, som også utgjør forsidebildet.

Når ikke Veum fører ordet, benytter Staalesen en refererende skrivestil. Her er lite patos og store ord. Sparsomt utvalgte metaforer og en nøktern skildring av hendelsene på Utøya, gjør dem mer gripende.

Språket skiller seg fra de foregående bøkene. Den håpefulle og friske tonen er erstattet av en matthet som kan få en til å tenke at Staalesen har gått lei av stoffet, men som ved nærlesing ser mer ut som et virkemiddel for å illustrere mørket og håpløsheten som seg innover oss under de to tiårenes dramatiske og konfliktfylte tider.

Staalesen formidler politisk tankegods på en måte som gir leseren større innsikt. Mest engasjerende er det når han skildrer hverdagen til den muslimske familien Saif. Plot og relasjonstråder er imponerende godt puslet sammen. Og alt er gjennomført på detaljnivå, helt ned til hvilke dataspill som var moderne. Noen steder truer «infodumping» og ikke-relevante sidespor leserens oppmerksomhet. Enkelte dialoger fremstår også vel kunstige når Staalesen formidler historie gjennom karakterenes munn.

«2020. Post festum» kan leses frittstående, men lesere som har fulgt serien og ønsker seg mer av det samme får forventningene oppfylt.

«2020. Post Festum» er et blikk inn mot en tid hvor mange trodde festen var over og at de mørke tidene ville dominere. Men det var også en tid hvor medmenneskelighet og samhold sto sterkt. Det gir, tross alt, håp for vår, og karakterenes fremtid.

