FOR STOR: Ifølge VGs anmelder er denne siste store romanen av John Irving, litt for stor.

John Irvings store finale! Bokanmeldelse: «Den siste stolheisen»

Forfatter John Irving har selv antydet at dette er hans siste store roman.

Derfor kan man kanskje forstå at 80 år gamle John Irving har et behov for å gå en siste runde i sitt eget, helt særegne litterære landskap.

Og i «Den siste stolheisen» er det mer enn nok å nikke gjenkjennende til for de som kjenner John Irvings forfatterskap fra før.

Vi snakker om et vell av detaljer og personer, om bryting og forfatterdrømmer, om fraværende fedre og om fri sex i de aller fleste varianter.

Men: Nesten 1000 sider blir for mye, selv for den mest ihuga Irving-leser.

Fortelleren og hovedpersonen er Adam Brewster. Han er sønn av en enslig mor som heller vil tilbringe tiden som skiinstruktør og sammen med andre kvinner, enn sammen med den unge Adam.

Info BOKANMELDELSE: «Den siste stolheisen» Forfatter: John Irving Sjanger: Roman Oversetter: Halvor Kristiansen Forlag: Gyldendal Sider: 953 Pris: 449 kr. Vis mer

Kjøp boken John Irving « Den siste stolheisen » Norli 393,- Til butikk ARK 393,- Til butikk

Han vokser derfor opp hos besteforeldrene sine, og med to masete tanter som er gift med hver sin norskamerikanske bror. Onklene, som heter Vinter til etternavn, er fremstilt med varme og overskudd – som praktfulle eksemplarer av arten «nordmenn».

Sannelig dukker ikke også den gamle alpinstjernen Stein Eriksen opp i en birolle.

Inn fra venstre kommer etter hvert den 1,45 meter høye Elliot Barlow, som skal bli Adams stefar. En stefar av den helt spesielle typen, kan man trygt påstå.

Andre nøkkelpersoner er morens partner Molly, og det lesbiske paret Nora og Em. De kommer til å danne en storfamilie for Adam, selv om han aldri gir opp håpet om å finne ut hvem hans biologiske far egentlig er.

Dette farssavnet skal bli et ledende motiv i fortellingen.

RØD LØPER: John Irving på rød løper i Toronto i 2019. Han har ikke sagt at han er ferdig med å skrive, men at «Den siste stolheisen» vil være slutten på hans karriere som forfatter av store romaner.

Vi følger Adam Brewster livet gjennom helt til han blir en gammel mann, og det er helt sikkert ikke tilfeldig at han har samme yrke og alder som forfatteren selv.

På sitt beste er denne mastodonten av en bok preget av varm menneskelighet, humor og toleranse for annerledeshet.

Irving har mange ærender underveis. Det handler om den amerikanske katolske kirkens unnfallenhet i kampen mot AIDS, det handler om krigsmotstanden på 1960-tallet, det handler om den nykonservative bølgen som inntraff med Ronald Reagan, og som fortsatt preger det amerikanske samfunnet.

Alt er vel og bra, men alt er også mer enn velkjent fra Irvings tidligere romaner.

Les også Gyldendal snur om Roald Dahl: – Uaktuelt å ta inn alle endringene Roald Dahls norske forlag Gyldendal sier nå at de er kritiske til de omfattende endringene som gjøres av Roald Dahls…

John Irving har beholdt sin sans for å la personene han skriver om dø på dramatisk vis.

Denne gangen introduserer han flere gjenferd i fortellingen, noe som skaper mildt sagt uforutsigelige situasjoner.

Som om ikke dette er nok, blir deler av historien fortalt som et filmmanus i noir-sjangeren. Det siste er et interessant grep, selv om det aldri blir skikkelig begrunnet.

Irving har aldri vært noen særlig sofistikert forfatter. Her er det fortellergleden, ikke stilistisk eleganse, som er viktigst. Han kjører bare i vei med historien sin, fyller på med detaljer og tar ofte sidespor underveis.

Han maler, og maler over igjen, de samme motivene gang på gang. John Irving virker som en forfatter fascinert av sin egen fortelling, men dynamikken klarer han ikke helt å ivareta.

De litterære referansene underveis er mange, særlig spiller romanen «Moby-Dick» en viktig rolle for flere av dem vi møter. Men også John Irvings kjærlighet til Charles Dickens er lett å få øye på.

Det er nærliggende å lese denne romanen som et slags litterært testamente fra mannen som for alvor slo igjennom med «Garps bok» i 1978. I de 45 årene som har gått, har hederskaren fra New Hampshire gitt sine trofaste lesere verden over mange store opplevelser.

Er du veldig glad i John Irving, er derfor «Den siste stolheisen» en gave.

Hvis ikke, tviler jeg på at du kommer deg gjennom denne langtekkelige finalen.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk