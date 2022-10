NY BOK: Åsne Seierstad utgir denne uken en ny bok om Afghanistan, «Afghanerne».

Bokanmeldelse Åsne Seierstad: «Afghanerne»: Ingen stor leseopplevelse

Tyve år etter «Bokhandleren i Kabul» er Åsne Seierstad (52) tilbake med en ny bok fra Afghanistan. Grundig og gjennomarbeidet, men likevel ingen stor leseropplevelse.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Afghanistans moderne historie minner mest av alt om en tragedie uten ende.

Landet har vært slitt mellom stormakter, klanledere og helsvarte religiøse mørkemenn, herjet av korrupsjon, krig og grenseløs vold i årtier.

Afghanistans nesten 40 millioner innbyggere har måttet lide mer enn de fleste, og ennå må man se langt etter lysglimtene.

Særlig går det ut over kvinner og jenter.

Afghanistan er det eneste landet i verden der jenter ikke har rett til skolegang, men tvinges til å leve som tause og underkuede vesener innenfor hjemmets murvegger.

Det er lett å bli både sint og opprørt over den nærmest rettsløse virkeligheten halvparten av afghanerne må finne seg i.

Derfor er det også naturlig at Åsne Seierstad lar et feministisk perspektiv være bærende for denne boken.

Hun har valgt seg ut to kvinnelige hovedpersoner – og en mann – og fletter effektivt de tres skjebner sammen til en mangefasettert beretning.

SOLID: Åsne Seierstads nye bok er solid og viktig, men VGs anmelder mener den ikke når opp til hennes forrige bok, «To søstre».

Den strekker seg i hovedsak fra 1970-tallet og frem til i dag, men med rikelige historiske tilbakeblikk til størstedelen av 1900-tallet.

Den ene historien tilhører Jamila, født i 1976.

Som jente, og med det ene benet forkrøplet av poliomyelitt, stiller hun i utgangspunktet svakere enn de fleste. Men med en kombinasjon av intelligens, sterk vilje, en tross alt liberal far – og en etter hvert støttende ektemann – blir hun en skriftlærd, muslimsk feminist.

Hun er blant de som blir evakuert av norske myndigheter i august 2021, og takket være sin posisjon deltar hun på møtet med Taliban-utsendingene på Soria Moria i januar i år.

Bokens andre hovedperson er Bashir, en Taliban-soldat som gjør rask karriere i den fundamentalistiske og militante bevegelsen.

Å tilhøre vinnersiden gir ikke minst tilgang til materielle goder. Et stort og flott hus som har tilhørt et flyktet parlamentsmedlem, og jevnlig tilførsel av penger som blir sluset gjennom korrupsjonens mange og intrikate irrganger.

Afghanistan må være blant verdens mest korrupte land, og Åsne Seierstad får frem hvordan alt og alle i klans- og milits-landet Afghanistan er sammenvevd og avhengige av hverandre.

Den tredje viktige personen i denne boken kalles Ariana.

Da Taliban stenger universitetene for kvinner, gjør det også at Ariana aldri får de vitnemålene som ville gjort henne til ferdigutdannet jurist.

I stedet venter det en skjebne som må sies å representere det ultimate sviket, ikke bare fra storsamfunnet men også fra hennes egne foreldre.

Selv skriver Åsne Seierstad at kampen mellom kreftene som henholdsvis Bashir og Jamala representerer, handler om sånne som Ariana.

Og det er nettopp historiene om Afghanistans kvinner og jenter, mange av dem hjerteskjærende, som sitter sterkest i etter lesningen av denne boken.

Seierstad er påpasselig med å redegjøre for arbeidsmetoden sin og hvordan hun har arbeidet med kildene, i særlig grad Jamila, Bashir og Ariana. Det gjør det også enklere å godta hvordan historien blir fortalt med skiftende, subjektive perspektiver.

Her har forfatteren i høyeste grad lært av erfaringene rundt den kontroversielle «Bokhandleren i Kabul».

Likevel savner jeg den samme intensiteten og spenningen som vi fikk i Åsne Seierstads bok, «To søstre» fra 2016.

Sammenlignet med den kan ikke «Afghanerne» egentlig kalles noen ny og unik historie. Til det inneholder den for mye informasjon som allerede vil være kjent for mange. Samtidig som et allment publikum nok vil ha problemer med å henge med i alle de innenrikspolitiske vendingene.

Det litt tunge preget gjør at boken aldri blir noen stor leseropplevelse. Uansett hvor dyktig hun ellers er; noen stor stilist viser Seierstad seg ikke som i denne boken.

Men når det er sagt: «Afghanerne» er solid og viktig dokumentarisme.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk