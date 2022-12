STJERNEFORFATTER: Cormac McCarthy er en av de aller viktigste nålevende amerikanske forfatterne, og står bak romaner som blant annet «Ikke et land for gamle menn», «Veien» og «Blodmeridianen».

Mesteren Cormac McCarthy: Litterær begivenhet

I en alder av 89 år har Cormac McCarthy sluppet to romaner som med mørk gåtefullhet tar pusten fra leseren.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Så er han endelig tilbake igjen, amerikansk litteraturs profetiske skald og «grand old man», Cormac McCarthy (89).

Etter sekstens års stillhet utgir han denne høsten ikke bare én, men to nye romaner.

«Passasjeren» kom i forrige måned, «Stella Maris» kommer i dag. Et bror- og søsterverk som speiler og utfyller hverandre.

En litterær begivenhet av de sjeldne.

De fleste romaner blir lest og glemt. Nesten all norsk samtidslitteratur befinner seg i dette sjiktet. Det kan være artige bøker, bevares, men de egger ikke til dypere innsikt i verdens beskaffenhet. De mangler gåtefullheten som kjennetegner virkelig stor litteratur.

Ikke slik hos Cormac McCarthy.

Ja, det er nesten så han kan beskyldes for å dra strikken vel langt i retning av det uforståelige i sitt nye «magnum opus» – besatt av avansert matematikk, kvantemekanikk og strengeteori. Ved endt lesning hadde jeg flere spørsmål enn svar og bare ett botemiddel:

Les igjen. Les bedre.

«Passasjeren» og «Stella Maris» er to ganske forskjellige bøker. Førstnevnte er på mange måter klassisk McCarthy, macho og hardkokt, selv om han er langt mer filosofisk enn vanlig.

Åpningssetningen er typisk for forfatteren:

«Det hadde snødd lett i løpet av natten og det frosne håret hennes var gyllent og krystallinsk og øynene hennes var iskalde og harde som stein.»

Legg merke til gjentagelsen av ordet «og».

FILMPREMIERE: Her er Cormac McCarthy på premieren av «The Road» i 2009, filmatiseringen av romanen som på norsk heter «Veien» – og som han vant Pulitzerprisen for.

Kvinnen som har hengt seg heter Alicia Western. Blendende vakker og et matematisk geni som fra tidlig alder har lidd av paranoid schizofreni. Hun er søsteren til Bobby Western, fysikkstudenten som ble racerbilsjåfør i Formel 2 i Europa, men har endt opp som bergingsdykker med base i New Orleans.

Året er 1980. Familien er av jødisk avstamning og faren deres jobbet med Oppenheimer i å utvikle atombomben. Bobby bærer på en stor sorg: «Han er forelsket i søsteren sin og hun er død.»

«Passasjeren» har et element av thriller i seg, men ikke forvent et klassisk plot eller en tradisjonell spenningskurve.

Dette er en eksistensiell thriller, til tider nærmest kafkask, som i lange dialoger med en rekke snåle personligheter, diskuterer alt fra teoretisk fysikk til konspirasjonen bak mordet på JFK.

Kapitlene med Alicia handler først og fremst om møtene hun har med karakterer frembrakt av sykdommen, anført av den såkalte Talidomid-tassen.

Tassen er kortvokst, vanskapt, har loffer til armer og er sjef for et helt lite kobbel av vaudeville-aktige figurer. Disse utmattende scenene må være blant det beste som er skrevet om den schizofrenes virkelighet.

I «Stella Maris» er det et helt annet språk som møter leseren.

Boken er en eneste lang dialog mellom Alicia og en psykiater på institusjonen hun har lagt seg inn på i dagene før hun tar sitt liv. Galskapens vesen og matematikkens verden er gjennomgangstemaet.

Romanen kaster nytt lys over det incestuøse forholdet mellom bror og søster ved å legge til og trekke fra informasjon fra den første boken. At alt ikke henger helt på greip, tror jeg nettopp er poenget.

Det renner en mørk, noen vil si nihilistisk åre, gjennom alt Cormac McCarthy har skrevet.

I det som antagelig – skjønt hvem vet – er hans siste to romaner, gir han sin mørke grunninnstilling til verden en slags filosofisk og vitenskapelig forankring.

For blodfansen er dette snadder som kaster nytt lys over forfatterskapet.

Har du derimot ikke lest McCarthy fra før, anbefaler jeg heller å begynne med de to filmatiserte romanene «Ikke et land for gamle menn» og «Veien».

Alle er utmerket oversatt av forfatterens faste norske oversetter, Knut Ofstad.

