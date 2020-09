I HODET PÅ EN GAMMEL ELLING: Ingvar Ambjørnsen er ute med Elling-bok nummer to i år - og det er en samling tekster som er formidlet med et stort overskudd. Foto: Marie Sjøvold / Marie Sjøvold

Utmerket Elling! Bokanmeldelse Ingvar Ambjørnsen: «Yoko Ono er en sjarlatan»

Ingvar Ambjørnsens nye Elling-bok er et bærbart overflødighetshorn av innfall og snurrige betraktninger. Til og med tungsinnet er formidlet med et slående overskudd.

NB! Fordi Ingvar Ambjørnsen selv er bokanmelder i VG, har vi fått en ekstern kritiker til å vurdere boken: Ola Hegdal som er litteraturviter og fast bokanmelder i NRK.

La oss slå det fast, først som sist: Det bor en liten Elling i oss alle, og spesielt i Ingvar Ambjørnsen.

Elling virker mer og mer som hans alter ego, et konsentrat av forfatterens mer nevrotiske og pertentlige sider. Eller en tenkt åndelig halvbror, som tilfeldighetene har ført på sære veier.

«Yoko Ono er en sjarlatan» Forfatter: Ingvar Ambjørnsen

Forlag: Cappelen Damm Sjanger: Kortprosa Sider: 239 Pris: 329 kr. Vis mer

I høstens Ellling-bok tar Ambjørnsen seg visse friheter med den kjente og direkte folkekjære figuren. Det virker som forfatteren er i besittelse av et slags Elling-o-meter, som kan justeres opp og ned avhengig av hvor mye Elling man egentlig ønsker seg.

Enkelte av disse tekstene er skrudd opp på full Elling, og vi gjenkjenner den knirkete og nevrotiske figuren fra filmene. Andre ganger er Elling-o-meteret skrudd ned på nesten null, og fortelleren minner mer om Ambjørnsen selv, eller oss alle.

Dette kunne ha vært en svakhet ved boken, men det er det ikke. Jeg synes det holder, og det sier noe om hvor sterk Elling er som figur, at han tåler såpass mange forskjellige stemninger og stilleier, uten å knake i sammenføyningene. Eller kanskje er det nettopp knakingen som gjør ham så levende.

«Yoko Ono er en sjarlatan» er en samling korttekster, skrevet over flere år, med vidt forskjellige bruksområder. Noe har Ambjørnsen fremført på forfatterturné. Mye av det er publisert på Ellings Facebook-side.

Bloggen er det som holder dette materialet sammen, et grep som gjør nytten, uten at alt dette passer inn i et typisk bloggformat.

Elling skriver om alt som måtte falle ham inn, og det er ofte minner fra gamle dager. Her er det såre tilbakeblikk på oppveksten med en overbeskyttende mor, og lange oppramsinger av grønnsaker og godteri vi spiste før i tiden. Han gyver løs på de evige spørsmål som altfor lenge har vært ignorert i litteraturen:

Smør eller margarin? Grill eller wiener? Elling har svaret. Han unnser seg heller ikke for å levere en utvetydig hyllest til poteten.

Men bevares, Elling følger også med i tiden. Kommentarene hans i bloggformat til det han leser i avisen til morgenkaffen, er ofte veldig morsomme. Og når de ikke treffer midt i, så bommer de på en måte som gir mer glede til leseren enn et presist blinkskudd.

I skarp konkurranse er det nok harangen mot Klassekampens vervepremier som fikk denne anmelder til å skratte høyest.

Elling er en av disse rare som trives med å være alene. Likevel griper han seg i å savne samhørighet, så til de grader at han vurderer å melde seg inn i Anonyme alkoholikere, selv om han ikke har det minste hang til det sterke. Og hva med disse homofile? Virker det ikke som de også har et koselig kameratskap, hvis du ser bort fra all sexen?

Elling vandrer uforferdet inn i områder som fornuftige, voksne mennesker holder seg langt unna, som fremmedfrykt, og skepsis til andre folkeslag. Alt er ikke like briljant, naturligvis, men det passer til formatet og figuren. I hodet på en gammel gubbe må man forvente både dette og hint, en usalig blanding av fjas og alvor, dype innsikter og rent surr.

En av disse korttekstene handler om prokrastinering, et begrep som de fleste skrivende mennesker kjenner til altfor godt: Tendensen til å utsette det arbeidet du egentlig skulle ha gjort, og heller gjøre noe annet. Mens vi venter på at Ambjørnsen skal få prokrastinert ut den neste romanen om Elling, er dette utmerket lesning på venterommet.

Om bare flere kunne kunsten å prokrastinere som Ambjørnsen.

Gjesteanmelder i VG: Ola Hegdal

Publisert: 23.09.20 kl. 09:40

