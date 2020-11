VINNER: Jenny Jordahls barnebok «Hva skjedde egentlig med deg?» er kåret til årets beste av Brageprisjuryen. Foto: Guri Pfeiffer

Vant Brageprisen for årets beste barnebok - VG anmelder boken her: Jenny Jordahl: «Hva skjedde egentlig med deg?»

Jenny Jordahl vant i kveld Brageprisen for årets beste barnebok med tegneserieboken «Hva skjedde egentlig med deg?» - og VGs anmelder mener boken er god på formidle følelser og har et viktig budskap om fedme hos barn.

Jenny Jordahl er kjent for mange som illustratør, blant annet av den mest oversatte tegnserieboka (27 språk) her til lands: «Kvinner i kamp» av Marta Breen.

I «Hva skjedde egentlig med deg» står hun både for tegningene og teksten, og torsdag kveld ble det kjent at boka har vunnet den høythengende Brageprisen for årets beste barne- og ungdomsbok.

Det er fortjent.

FAKTA: «Hva skjedde egentlig med deg?» Forfatter: Jenny Jordahl Sjanger: Tegneserieroman fra 9 år Forlag: Cappelen Damm Sider: 216 Pris: 279 kr. Vis mer

Markedsføringen sier at boka handler om spiseforstyrrelser, og den har også en skummel advarsel i baksideteksten om at «barn som sliter med spiseforstyrrelser oppfordres til å lese boka sammen med en voksen».

Elleveåringen Janne har et trøsteforhold til mat. Når foreldrene tilbyr henne 100 kroner i premie for hvert kilo hun går ned, går det fort over styr. Men de få rutene der Janne ikke klarer å slutte å slanke seg, framstår ikke som sykelige eller farlige, og gjør ikke så stort inntrykk.

Det kan være fordi fortellingen ikke er så godt organisert. I begynnelsen er den for omstendelig, og så blir det veldig dårlig tid på slutten til å samle trådene. For eksempel går det med mange ruter i starten til å vise Janne når hun gjemmer seg i buskene for å trøstespise skoleboller. Mot slutten skjer det mye på kort tid: Janne forsoner seg med foreldrene, som har begynt å bekymre seg for slankingen. Hun får nye venner, og det virker som at hun har normalisert matinntaket. Og hun er blitt tynn.

Som voksen leser skulle man kanskje ønske at Janne ikke ble så tynn, men heller trygg i egen kropp. Uansett får boka fram flere nyttige aspekt ved fedme. Kanskje det viktigste: det er alle de andre som forteller Janne at hun er tjukk og at det ikke er bra.

I en rørende scene roper hun til foreldrene sine at «ingen liker feitinger, ikke dere engang». Og det oppleves som helt sant. Særlig faren har noen få, men rammende kommentarer, og det virker ikke som at han ser datteren som noe annet enn tjukk. «Du trenger å bevege deg», «Hun propper jo i seg. Jeg skjønner ikke hvorfor». Alle voksne bør lese denne boka sånn at de slipper å oppføre seg som faren til Janne.

Boka er tydelig i stilen, dialogdrevet og lett å lese. Tegningene har få detaljer og er i duse, litt flate farger. Likevel klarer forfatteren å formidle et vell av følelser. Når Janne blir flau, sint eller lei seg, forsvinner alle fargene i henne. Hun blir lik demonen som stadig dukker opp inni og utenfor henne: en svart og pløsete kjempe med mange bilringer og lysende, runde sjømonsterøyne. Denne demonen både støtter og psyker ned Janne, og er et originalt visuelt grep i boka.

Janne kjemper mange kamper, og leseren heier på henne fra første side av. «Hva skjedde egentlig med deg» kan endre synet og følelsene man har for fedme. Den fortjener oppmerksomhet og lesere i alle aldre.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Publisert: 26.11.20 kl. 17:37

