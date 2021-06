INTERNASJONAL SUKSESS: Helene Flood (39) er kanskje ikke et navn som er på alles lepper her hjemme i Norge, men akkurat nå er hun nest størst etter Jo Nesbø når det gjelder antall land og språk bøkene er solgt til. Foto: Julie Pike

Norges nye internasjonale krimstjerne: På topp med Jo Nesbø

Bare Jo Nesbø er solgt til flere land for sine siste krimbøker enn Helene Flood.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

«Merk deg navnet Helene Flood først som sist», skrev VG for to år siden. Flere måneder før hun debuterte med thrilleren «Terapeuten» var hun allerede blitt en snakkis i den internasjonale bokverdenen og solgt til 23 land.

Krimdebuten er nå solgt til 28 land, og når Helene Flood (39) denne uken kommer med sin andre krimbok, «Elskeren», er den solgt til 15 land før utgivelse – og det er flere på gang.

– Helene Flood er på rekordtid blitt Norges nye internasjonale krimstjerne. Vi har aldri før sett en norsk forfatter nå ut til så mange land på så kort tid. Så vidt vi vet er det bare Jo Nesbø som er solgt til flere språk for utgivelsene sine de siste årene, sier Annette Orre i Oslo Literary Agency til VG.

Til sammenligning ble Nesbøs siste Harry Hole-bøker «Kniv» og «Tørst» solgt til henholdsvis solgt til 38 og 40 land, Samuel Bjørks «Gutten som elsket rådyr» 26 land og Jørn Lier Horsts «Sak 1569» ble solgt til 11 land.

Meldinger fra Uruguay og Sør-Korea

Selv synes Helene Flood at det er helt sprøtt med den massive interessen internasjonalt og ler litt av tittelen Norges nye internasjonale krimstjerne.

– Ja, det er en veldig rar situasjon. Det føles ikke så konkret når jeg sitter her hjemme og skriver og ikke får dratt noe sted på grunn av pandemien. Men jeg merker det jo på instagrammeldinger og e-poster at boken min finnes ute i verden. Det er utrolig å få vite at folk i Uruguay og Sør-Korea leser de historiene som startet oppe i mitt hode, sier Flood.

UT I VERDEN: Helene Floods krimdebut «Terapeuten» – slik den ser ut på nederlandsk, spansk og svensk. I Sverige ble den nominert til Årets bok og fikk blant annet god kritikk hos SVT: «Strålende debut. Annerledes, engasjerende og nyskapende».

Hun rakk akkurat å få smakt litt på suksessen da «Terapeuten» kom ut i Spania i slutten av februar i fjor – rett før corona stengte ned verden:

– Jeg ante jo ikke helt hva jeg kunne forvente, men ble veldig overrasket da totalt 20 journalister troppet opp for intervjuer i Madrid og Barcelona. Selv har jeg jo så vidt begynt å kalle meg forfatter, så det var veldig rart! Jeg fikk akkurat kjent litt på krimstjernelivet før alt stengte ned, sier Flood.

Boken ble trykket i fem opplag i Spania og forlaget Planeta, som er et av verdens største, hadde tapetsert inngangspartiet sitt med «Terapeuten». Bokrettighetene ble solgt til Hollywood, og i Sverige lå boken flere uker på bestselgerlistene. Nylig mottok Flood prisen for fjorårets beste oversatte krim på Island.

Den engelske utgaven kommer ut i juli og har allerede fått forhåndsomtale i blant annet Cosmopolitan som en av sommerens mest etterlengtede titler.

– Og når den tyske utgaven skal utgis neste vår, blir det hovedsatsingen til det tyske storforlaget BTB Random House. Vi rakk jo bare så vidt å starte før corona, og nå er det mange som tar opp tråden og skal satse stort. Både Storbritannia og Tyskland henter frem de store markedsføringsmusklene sine, og får de fart på dette, kan det igjen føre til utgivelse i flere land, sier Annette Orre i Oslo Literary Agency.

Hjemme i Oslo forsøker Helene Flood å beholde roen før lanseringen av andreboken som kommer ut på fredag, men innrømmer at hun kjenner på forventningspresset.

PRESTASJONSANGST: Helene Flood kjenner på presset før utgivelsen av den «vanskelige andreboken» – som kommer på fredag. Foto: Julie Pike

– Både mann og barn merker nok på meg at jeg er litt ekstra aktivert og spent denne uken. Alt dette som har skjedd med førsteboken, gjør at jeg kjenner på prestasjonsangst og press. Men jeg har i alle fall klart ganske godt å holde presset ute av skriverommet mitt, og jeg har kost meg med skrivingen av andreboken, sier Helene Flood.

Doblet inntekten

Suksessen har ført til at hun nå tjener nok som forfatter til å kunne gå ned i stilling i jobben som forsker og psykolog ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Fra 2018 til 2019 da hun debuterte som forfatter, doblet hun ifølge skattelistene inntektene sine og tjente godt over én million kroner. I

– Det kjennes godt å kunne ha råd til å sette av mer tid til skriving. Før kunne jeg bare skrive litt i frilommer her og der, så det har vært en stor overgang å kunne svare folk som spør, at jo, jeg jobber faktisk som forfatter.

Andreboken «Elskeren» er skrevet i samme psykologiske thriller-landskap som den første, og det handler om naboskap.

– Det er en relasjon som er interessant for du kommer tett på livet til noen man ikke selv har valgt. Hvis man bor tett kan man vite veldig intime ting om naboene selv om man ikke kjenner dem så godt. Naboene jeg skriver om bor i et hus med fire leiligheter der det er knirkende trapper og tynne vegger. Familiene hører hverandre, og vet ikke om hverken de andre eller huset kan holde tett om ting som skjer.

Psst! Det er det amerikanske produksjonsselskapet Anonymous Content som har kjøpt rettighetene til å lage film av Floods først bok «Terapeuten». Selskapet står bak «True Detective», «The Revenant» og «Mr. Robot» – og har store planer for «Terapeuten».