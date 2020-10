TAR OPPGJØR: Frode Saugestad legger ikke noe i mellom når han går ut mot forfatter Vidar Kvalshaug i en ny kronikk. Foto: Mattis Sandblad/ Terje Bringedal

Frode Saugestad tar nådeløst oppgjør med Ari-forfatter Vidar Kvalshaug: «Du var ikke Aris venn»

Bokbransje-profil Frode Saugestad (46) reagerer kraftig på at Vidar Kvalshaug (50) bruker sitt vennskap med Ari Behn til å promotere sin nye bok. Ifølge Saugestad var de to slett ikke venner.

«Nei Vidar, du var ikke Aris venn. Og det vet du bedre enn noen andre.»

Slik starter Frode Saugestad en kronikk som står på trykk i VG i dag.

Saugestad (46) er mannen som fikk Karl Ove Knausgård og Dag Solstad til å ta av i USA, men han er også mannen som dro hjem til Ari Behn da han ikke hadde det bra, kledde på ham plagg for plagg, bakte brød og fikk ham med på tur. I høst arrangerte han en Ari-festival på Deichman Bjørvika for å ta forfatteren Ari Behn tilbake. Tidligere har Saugestad stått bak Norsk-Amerikansk litteraturfestival – som har betydd mye for norsk litteratur i utlandet.

I det stille har Saugestad vært provosert helt siden det bare kort tid etter Ari Behn tok sitt eget liv 2. juledag i fjor, ble kjent at Vidar Kvalshaug hadde skrevet under en bokkontrakt med Cappelen Damm om å skrive bok om Ari.

«Oppførselen din er så skammelig at jeg ikke har ord», skriver Saugestad i kronikken.

4,5 ÅR SIDEN: Frode Saugestad og Ari Behn i mars 2016 - før Saugestad tok med Ari og andre norske forfattere på litteraturfestival i New York. I høst arrangerte han en egen Ari Behn-litteraturfestival på Deichman Bjørvika for å hylle forfatteren Ari. Foto: Trond Solberg

Vidar Kvalshaug har valgt å svare på kritikken skriftlig - med en kronikk - og ønsker ikke å utdype sine svar overfor VG.

– Jeg henviser til kronikken. Der står det jeg har å si om dette, sier Kvalshaug som i kronikken spør om hvorfor dette er blitt en krangel om hvem som kjente Ari Behn best:

«... hva om vi i dette underlige året slo kreftene sammen for å formidle Ari Behns forfatterskap, i stedet for å yppe til krangel om hvem som kjente mannen bak bøkene best?»

Til VG forteller Saugestad at han ikke hadde tenkt å si noe, men da Vidar Kvalshaug la ut bilder av Ari Behns gravstøtte i sosiale medier en uke før han skulle ut med boken «Ari. Bohemen og bøkene», fikk han nok.

– Jeg har ikke veldig lyst til å si så mye mer enn det som står i kronikken. Det er tydelig nok. Men det jeg kan si er at jeg har tenkt lenge på dette. Jeg synes det er synd for historien og Aris ettermæle om Vidar Kvalshaugs versjon skal få stå uimotsagt. Da jeg fikk se bildet Kvalshaug la ut på Instagram for å selge sin egen bok, fikk jeg en flau og kjip smak i munnen, sier Saugestad til VG.

Han viser til at Kvalshaug under Instagram-bildet av Ari Behns gravstøtte skrev:

«Hilse på, småprate litt. Det var her Den nye vinen erklærte seg. Ringen er sluttet. Boka kommer neste uke.»

VED GRAVEN: Dette bildet la forfatter Vidar Kvalshaug ut 5. oktober. Foto: Skjermdump Instagram

– I tillegg dro han med seg NRK til graven i et intervju om sin egen bok. Det jeg reagerer på er at han legger sitt vennskap med Ari som premiss for å skrive boken. Og det er mildt sagt dårlig gjort både overfor Aris familie, men også Ari selv. For Ari ville ikke ha noe med Vidar Kvalshaug å gjøre de seks-sju siste årene av sitt liv, sier Saugestad.

– Så du mener han ikke kan kalle seg venn, selv om de var venner på et tidligere stadie i livet?

– Det er akkurat det jeg mener. Han var i beste fall en bekjent. Jeg kjenner ingen som omtaler Kvalshaug som Aris venn. Han må gjerne skrive bok om Ari, men det er trist å se på måten han har brukt sitt påståtte vennskap med Ari i promoteringen av boken.

Vidar Kvalshaug skriver i kronikken at han redegjør for vennskapet med Ari i boken.

REDEGJØR: Vidar Kvalshaug sier at han redegjør for vennskapsdelen i boken «Ari. Bohemen og bøkene» som kom ut i forrige uke. Foto: Privat/Cappelen Damm

«Ari holdt seg med forskjellige folk til forskjellige tider og perioder i sitt liv. (...) Boka gjør også rede for at hans krets skrumpet inn de siste årene, at han ikke orket å forholde seg til så mange. Jeg var til stede i hans første ti år i offentligheten. Via en forside i VG 27. juni, fikk jeg vite at Frode Saugestad var til stede i de par siste.» skriver Kvalshaug.

Han mener også det ville være uredelig å ikke opplyse om at han var Aris venn.

«...at vi hadde vært venner, var er selvsagt en del av forlagets kommunikasjon rundt boka. Det var også en nødvendig åpenhet. Å underslå at vi var venner i de viktige årene, ville være å gjøre boka en bjørnetjeneste: Det kunne forledet noen til å tro at det var en uhildet litteraturkritiker som hadde laget en bok om denne forfatteren.»

Aris foreldre, Marianne Behn og Olav Bjørshol, har fått referert innholdet i Saugestads kronikk - og bekrefter overfor VG at de mener at Vidar Kvalshaug ikke var venn av Ari de siste 10 årene. De ønsker ikke å utdype dette, men sier til VG at de reagerer på bokprosjektet til Kvalshaug.

– Vi trodde det skulle bli en bok om Ari og litteraturen hans, men det er blitt noe annet. For oss føles den krenkende og belastende i vårt sørgeår, og vi har ikke fått mulighet til å lese manus før den var gått i trykken, sier Marianne Behn til VG.

I SORG: Aris foreldre, Olav Bjørshol og Marianne Behn, sier til VG at Vidar Kvalshaugs bokprosjekt føles krenkende og belastende i det som er deres sørgeår etter sønnens død. Her fra bisettelsen 3. januar. Ari Behns agent og familiens talsmann Geir Håkonsund til høyre. Foto: TORE KRISTIANSEN

Kvalshaug er forelagt Behns uttalelse. Han henviser til sitt forlag for svar.

Forlagssjef Knut Ola Ulvestad for sakprosa i Cappelen Damm sier til VG at han synes det er leit om Ari Behns foreldre synes bokprosjektet har vært vanskelig.

– Vi har ikke hatt noe ønske om å utgi en biografi om Ari Behn, men derimot en bok om forfatteren og forfatterskapet hans. Vi har forsøkt å gjøre dette så respektfullt som vi kan.

– Likevel reagerer foreldrene på at de ikke fikk lest gjennom deler som omhandler dem på forhånd?

– Jeg kan ikke si noe annet enn at vi fra dag én har forsøkt å ta hensyn til de pårørende i måten boken er blitt drevet frem på - og slik den har blitt. Vi vil nødig gå inn i en diskusjon om hvem som har hatt samtaler med hvem om boken før boken gikk i trykken.

Forlagssjefen opplyser at kontrakten for boken ble skrevet under 6. januar.

– Vi hadde ingen kontakt i romjulen. Dette dukket opp rundt minnestunden, og kontrakten ble skrevet under uken etter, den 6. januar.

– Dere tenkte ikke at det var litt tidlig tre dager etter bisettelsen?

– En av grunnene til at vi tok kontakt med Vidar Kvalshaug var minneordet han skrev om Ari Behn - som også sto på trykk i VG. Kvalshaug er selv forfatter, kritiker - og ikke minst en venn av Ari fra tidligere av. Vi var tydelige på at vi ikke ville gå i gang med en tradisjonell biografi, men en bok om forfatteren Ari Behn, sier Ulvestad.

Nettopp dette med venn er det Frode Saugestad går løs på i sin kritikk av bokprosjektet, men forlaget skjønner ikke kritikken.

– I en bok som først og fremst handler om Ari Behns forfatterskap ville det være helt feil å underslå vennskapet, da det kunne få boken til å fremstå som objektiv i sin vurdering av Behns bøker. At Vidar Kvalshaug var venn med Ari Behn, det kan vi fastslå. Ari Behn var fadder for et av barna til Kvalshaug, og de var i hverandres bryllup. Noe av grunnen til at de ble venner var deres felles interesse for litteratur. De hadde lite kontakt de siste årene, det skriver også Vidar Kvalshaug om i boken..

BOK-BAKMANN: Frode Saugestad har kjent Ari Behn siden 1996 – og den røde tråden i vennskapet var livet, litteraturen, døden og kjærligheten. Foto: Mattis Sandblad

Selv snakket Saugestad også ut om sitt eget vennskap til Ari Behn i VG før sommeren - i forbindelse med litteraturfestivalen han arrangerte til ære for Ari Behn på Deichmann Bjørvika i høst. En festival som ble støttet av Ari Behns familie.

– Noen vil kanskje si at jeg brukte mitt vennskap her, men til mitt forsvar så skulle ikke jeg selge noen egen bok, jeg gjorde dette kun for å promotere Aris bøker og hylle ham som forfatter. Noe jeg også har gjort tidligere både her i Norge og internasjonalt. Det Vidar Kvalshaug gjør, er å bruke Aris tragiske død til å selge en bok.

