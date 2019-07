SALGSSUKSESS: Helene Floods krimdebut er solgt til 23 land. Foto: Helge Mikalsen/VG

Stilsikker spenning! Bokanmeldelse: Helene Flood: «Terapeuten»

Velskrevet og engasjerende thrillerdebut fra en stilsikker forfatter.

«Terapeuten»

Forfatter: Helene Flood

Sjanger: Thriller

Sider: 398

Pris: 379,-

Forlag: Aschehoug

«Terapeuten» er allerede kåret til årets norske thrillersensasjon, mest av alt fordi den på skrivende tidspunkt er solgt til hele 23 land!

Til å begynne med kan imidlertid boken mest av alt minne om en litt omstendelig samlivsroman fra en middelklassetilværelse full av trivielle hverdagsproblemer, «jeg»-fortelleren Sara og mannen hennes Sigurd er relativt nyetablerte med krevende yrkesliv og et litt for stort hus.

Huset har de arvet etter Sigurds bestefar, men de ambisiøse oppussingsplanene står i stampe. I tillegg sliter de med mer kompliserte ting som ufrivillig barnløshet og et anstrengt forhold til foreldre og svigerforeldre. Sigurd arbeider lange dager på sitt nyetablerte arkitektkontor, mens Sara driver psykologpraksis for ungdom fra hjemmekontoret sitt.

Sara føler et lavt, dirrende ubehag under overflaten av den tilsynelatende velordnede tilværelsen, men ingenting det kan settes ordentlig ord på. Først når

Sigurd forsvinner på vei til noe som skulle vært en hyttetur med gutta, går alarmen for fullt.

Og det er også nå at forfatteren for alvor går i gang med den gradvise avdekningen av en intrige der Sara føler seg mer og mer utsatt for ytre trusler.

Både konkrete og fysiske trusler, som når noen åpenbart har tatt seg inn i huset hennes midt på natten. Men også mer abstrakte trusler, som når hun etterhvert føler at hun ikke kan stole på noen lenger. Aller minst på Sigurd, som det viser seg har hatt opptil flere hemmeligheter for henne.

Denne typen psykologisk thriller, der hovedpersonen føler at hun mister kontrollen over livet sitt, at hun blir overvåket og selv blir stadig mer schizofren,

er en velkjent sjanger.

Og Helene Flood mestrer den til det fullkomne.

Hun legger ut blindspor og avsporinger, hun legger løgn over løgn og hun sørger ikke minst for at leseren (og Sara) ser til høyre der vi burde sett til venstre. Det er svært godt gjort, selv om den gradvise oppbyggingen av og til kan tendere til det omstendelige.

Til gjengjeld skriver Flood tett og levende, og hun har gode, tydelige persontegninger. For eksempel Saras far, en eksentrisk og kverulerende samfunnsdebattant og akademisk superstjerne. Og hennes svigermor, en istapp av en vestkant-frue, til enhver tid lettere marinert i nervepiller og sprit.

«Terapeuten» er som et nøye uttenkt puslespill, der den aller siste brikken må være på plass før du ser det hele bildet. Slik kommer også oppklaringen som en

velkommen overraskelse. Det er mye god underholdning i slikt.

Glemte jeg å si at boken er spennende!? Det er den også.

