RADARPAR: Sist gang de skrev bok sammen, «The President’s Missing», solgte de over tre millioner bøker bare i USA. Nå har de skrevet spenningsroman nummer to, «The President’s Daughter». Foto: Scott Roth / TT NYHETSBYRÅN

Bill Clinton med ny thriller

USAs tidligere president Bill Clinton inntar forfatterrollen igjen, også denne gangen sammen med spenningskongen James Patterson.

Nå nettopp

Det skriver New York Times.

Boken har fått tittelen «The President’s Daughter», men skal ikke være en oppfølger, men en frittstående bok, til debuten «The President’s Missing». Også denne boken var et samarbeid mellom de to vennene – og nå forfatterkollegene – som møtte hverandre tilfeldig på golfbanen for over ti år siden.

les også Bill Clinton skriver krim med stjerneforfatter James Patterson

– Jeg trodde aldri at jeg skulle komme til å skrive bok sammen med en så mesterlig historieforteller som Jim, langt mindre to, sier Bill Clinton i en pressemelding fra parets forlag, Knopf and Little, Brown.

– Jeg håper at leserne vil sette pris på å lese «The President’s Daughter» like mye som jeg likte å skrive den, heter det fra den tidligere presidenten i USA.

James Patterson har tidligere kalt samarbeidet med Bill Clinton for «høydepunktet i min karriere».

Da «The President Is Missing» kom ut i USA i 2018, ble den raskt en suksess og solgte til slutt i 3,2 millioner kopier. De to forfatterkollegene blandet Clintons inngående kunnskap til miljøet rundt en president med Pattersons udiskutable evner som forfatter.

James Patterson er en av USAs mest suksessrike forfattere noensinne. Ifølge Wikipedia skal han til sammen ha solgt eventyrlige 300 millioner bøker, og i 2016 toppet han Forbes’ liste over de mest innbringende forfatterne for tredje år på rad med en inntekt på 95 millioner dollar, eller 955 millioner kroner etter dagens kurs.

les også Disse forfatterne tjener mest i verden

Skal vi tro Wikipedias kilder, har James Patterson skrevet inn 700 millioner dollar – 7 milliarder norske kroner – i tiåret som gikk, men det skal også sies at Patterson er raus med donasjoner til ulike deler av kulturfeltet.

«The President’s Daughter» er ventet utgitt i juni i 2021.

Publisert: 24.05.20 kl. 20:36

Fra andre aviser