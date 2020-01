Lett å beundre, men ikke elske. Bokanmeldelse: Jenny Erpenbeck: «Hjemsøkelse»

FRA SEKS TIL FIRE: Jenny Erpenbeck (f. 1967 i Øst-Berlin) fikk terningkast 6 for sin forrige bok, denne gangen blir det fire.Forfatteren bor i Berlin, har har arbeidet som bokbinder og studert teatervitenskap, og debuterte som forfatter i 1999. For romanen «Alle dagers ende» mottok hun Hans Fallada-prisen og Independent Foreign Fiction Prize i 2015. Foto: © Katharina Behling

Jenny Erpenbeck har på få år befestet sin posisjon som en av tysk litteraturs helt store samtidsforfattere. På norsk utkom hennes seneste roman «Gå, gikk, har gått» i 2018, etterfulgt av «Alle dagers ende» fra 2012, en bok jeg for to år siden kalte et enestående mesterverk.

Boken ble forfatterens internasjonale gjennombrudd og vant blant annet Independent Foreign Fiction Prize.



«Hjemsøkelse» Forfatter: Jenny Erpenbeck

Oversetter: Ute Neumann

Sjanger: Roman

Forlag: Oktober

Sider: 176

Pris: 379 kroner

Med årets utgivelse fortsetter Forlaget Oktober å gå baklengs inn i et forfatterskap som foreløpig ikke er så omfattende, men likevel svært markant.

«Hjemsøkelse» ble utgitt på tysk i 2008. I likhet med «Alle dagers ende» er det en bok fra nær tysk historie, skrevet i Erpenbecks umiskjennelige stil, der de store politiske omveltningene og den historiske dramatikken hele tiden gløder i bakgrunnen.

Hovedpersonen er denne gang ikke et menneske, men et hus fra tjuetallet, som en rekke beboere i løpet av boken kaller sitt hjem. Huset ligger utenfor Berlin, ved en innsjø øst i Brandenburg, dit isen aldri nådde under siste istid. Det har fargede glassvinduer, en jernfugl smidd på balkongrekkverket, et skjulested i kleskottet på soverommet.

Det begynner med storbonden som eier grunnen, fortsetter med en jødisk familie som gjør stedet til sitt paradis, arkitekten som betaler «avjødifiseringsavgift» og kjøper det på billigsalg før krigen, men senere selv blir nødt til å flykte til Vest-Berlin.

Andre er også innom: En forfatterinne i etterkrigstiden, en sovjetsoldat mot slutten av krigen, en ung østtysk student som forsøker å svømme til frihet i vest.

Menneskene kommer og går, huset og eiendommens gartner består. Som et slags refreng skildres gartnerens stillferdige liv og arbeid gjennom tiårene. Jødeforfølgelsene, Andre verdenskrig, DDR og murens fall, tvinger husets beboere bort, mens gartneren fortsetter å vanne blomstene, vedlikeholde huset og holde orden i Edens hage.

Jenny Erpenbeck har skrevet en roman det er lett å bli imponert av. Den utforsker på originalt vis menneskenes flyktige liv i tiden, men også det som varer, naturen, landskapet, og hva det vil si å eie og å miste. Den litt kjølige og ganske distanserte fortellerstilen, er med på å underbygge opplevelsen av menneskets ubetydelighet satt opp mot landskapet som har vært uforandret i tusener av år.

Boken består nesten utelukkende av skildringer som går svært tett på daglige gjøremål, nesten uten bruk av dialog. Slik oppstår en avstand til menneskene som kan oppleves trettende i lengden. De mange brå sceneskiftene og det store persongalleriet på knappe 170 sider, bidrar heller ikke til at det blir lettere å engasjere seg i det som er av handling.

For å si det rett ut: Jeg beundrer gjerne denne romanen på avstand, men jeg elsker den ikke. Som i de tidligere oversettelsene til norsk, har Ute Neumann gjort en formidabel jobb med å overføre Erpenbecks stemme og store tyske ordforråd til norsk.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 29.01.20 kl. 12:28

