ONSKAPENS EPOS: Eddy de Wind (1916-1987) skrev ned sin historie mens han enda satt i Auschwitz. Det er Eddys sønn Melcher (fra ekteskap nr. to) som har tatt initiativ til å få utgitt boken internasjonalt i forbindelse med at det 27. januar er 75 år siden Auscwitz-Birekanu ble befridd. Foto: Privat

Ondskapens kladdebok - Bokanmeldelse: Eddy de Wind: «Endestasjon Auschwitz»

En liten bok med en stor historie om om ondskap. «Endestasjon Auschwitz» sitter i leseren, lenge.

Boken er proft timet med en store internasjonal lansering rett før Den internasjonale Holocaustdagen, 75 år etter at sovjetrussiske tropper befridde Auschwitz-Birkenau, 27. januar 1945.

«Endestasjon Auschwitz» utkom faktisk på nederlandsk allerede i 1946, men har hatt en broket historie med forlag som gikk dukken. Nå først i 2020 kommer boken ut på en rekke språk, også på norsk, på initiativ fra Eddys sønn Melcher.

«Endestasjon Auschwitz. Min historie fra innsiden av leiren» Forfatter: Eddy de Wind Sjanger: Sakprosa Oversetter: Guro Dimmen Forlag: Gyldendal Sider: 262 Pris: 349,-

Og historien er unik i sin nærhet til historien, boken sies å være den eneste som ble skrevet inne i selve Auschwitz av den nederlandske legen Eddy de Wind.

Han bles endt til den nazistiske konsentrasjons- og tilintetgjøringsleiren Auschwitz-Birkenau i 1943 sammen med kona Friedel som var sykepleier. I leiren blir Eddy en blanding av vanlig fange og pleier, og det er en rørende skildring av hvordan mann og kone klarer å holde kontakten.

GIFT: Fra Eddy og Friedels bryllup. De to overlevde begge Auschwitz, kona overlevde dødsmarsjen som nazistene sendte dem ut på - og de to ble gjenforent i Nederland juli 1945. De to ble skilt 12 år senere. Foto: Privat

De bor i ulike brakker, de har ulike skjebner, de straffes ved å sendes på hardt slavearbeid, men reddes inn i roligere brakkeliv på ulike måter. Ja, man måtte ha flaks, skriver de Wind mange ganger. Men Friedel var under konstant press for å bli eksperimentert med av bestialske SS-leger, med Mengele i spissen.

Boken «Endestasjon Auschwitz» er en av svært mange bøker som beskriver dette ondskapens leirkompleks under 2. verdenskrig, der «den endelige løsning» - tilintetgjøringen av Europas jøder - ble bygget opp som en industriell drapsmaskin.

«Endestasjon Auschwitz» er slett ikke den beste boken om leiren. Ja, flere norske erindringsbøker, som Herman Sachnowitz og Kai Feinbergs bøker, overgår denne. Men de Winds styrke er autensiteten – nærheten.

Eddy de Winds fikk tak i en stor kladdebok og skrev ned det han hadde opplevd - mens han enda bodde i i leiren - rett etter frigjøringen av leiren i januar 1945. For det var ikke bare å reise «hjem».

UNIK: Eddy de Winds kladdebok - der han skrev ned historien sin mens han fremdeles var i fangeleiren. Foto: Privat

Det som likevel gjør at boken i dag ikke har samme styrke som andre bøker, er at den er skrevet i tredje person entall. Eddy er «han», og alle navn er oppdiktet. Selv den beryktede legen Josef Mengele gis et annet navn. Dette skyldes jo at de Wind skrev i kladdeboken mens han ennå var i leiren og måtte være forsiktig. Teksten framstår dermed upresis og «diktet», sett med 2020-briller.

Samtidig – og det er bokens styrke – er han rå og direkte. Han har djevelskapen rett innpå – han har sett venner og nære bli pint og drept, og han har legens analytiske blikk på mishandlingen av kvinner med nærgående beskrivelser «eksperimentene» og alle sykdommene og plagene fangene ble utsatt for. Og han omhandler en rekke sider fra leirlivet.

Hans omtale av sigøynere som drev stor handel, danset om kvelden og og bråkte i leiren ville blitt moderert av en forfatter av i dag. Omtalen av begjæret blant fanger og voktere er nærgående beskrevet – menn stimlet sammen for å titte over på kvinneblokkene. Ja, noen fant glede i å titte på nakne kvinner i rommene de skulle gasses i, og det ble begått overgrep mot kvinner i slike situasjoner.

Han omtaler prostitusjon og seksualitet på måter som er direkte og tankevekkende. Og han skildrer den vilkårlige volden, liklukten, pinslene og nøden rått og troverdig.

Avslutningen i Auschwitz-Birkenau var dramatisk, nazistene sendte om lag 60.000 fanger ut på dødsmarsjer, rett før russerne kom. Kona Friedel ble tvunget av sted. Eddy gjemte seg under klesbunker sammen med noen andre menn og fant en kladdebok - en bok som fortsatt finnes. Denne anmelder begriper ikke hvorfor ikke Gyldendal viser noen bilder fra denne enestående kladdeboken – ikke en gang på omslaget.

Men boken fortjener å bli lest, nettopp i våre dager.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 26.01.20 kl. 09:31

