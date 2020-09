Ferrante på sitt beste : Elena FerranteDei vaksnes løgnaktige liv Foto: Jonathan Sosa / EyeEm / EyeEm/Samlaget

Ferrante med sin åttende (!) sekser! Bokanmeldelse: Elena Ferrante: «Dei vaksnes løgnaktige liv»

«Ferrante leverer igjen», og får nok et terningkast 6 i VG.

For mindre enn 10 minutter siden

«Dei vaksnes løgnaktige liv» Forfatter: Elena Ferrante Sjanger: Roman Oversetter: Fra italiensk av Kristin Sørsdal Forlag: Samlaget Sider: 400 sider Pris: 332 kr. Vis mer

Åh, kunne hun bare begynne på nytt, «kunne eg berre bli lita igjen….stryke ut alt», tenker tenåringsjenta Giovanna underveis i Elena Ferrantes «Dei vaksnes løgnaktige liv» - som er et inferno av en oppvekstroman.

Romanen utkom på italiensk i vår og lanseres i dag på en rekke språk verden over. Den anonyme forfatteren er et verdensfenomen: De fire romanene i Napoli-kvartetten er solgt i om lag 14 millioner eksemplarer, og er blitt en kritikerrost HBO-serie. Denne nye romanen er kapret av Netflix. Spekulasjonene om hvilken forfatter som står bak pseudonymet har pågått lenge og har sirklet inn navngitte personer, men hun selv fortsetter ufortrødent som Elena Ferrante.

Det styrker bare magien rundt denne fabelaktige forfatterens romaner og tekster.

I Norge er vi privilegerte, Kristin Sørsdals enestående vakre nynorskoversettelse har fulgt alle Ferrante-utgivelsene, så også denne – med tittel rett på sak og matter of fact – «Dei vaksnes løgnaktige liv».

Det er som om man tar sats når man åpner en ny Ferrante-roman. Hennes romanunivers har vært så omfattende, kompliserte og komplekse – med mange linjer og lag, navn og konstellasjoner. Etter den storslagne Napoli-kvartetten, fulgte utgivelsen av tidligere mindre romaner – vi har dykket inn i Napolis bakgater, klassekamp, kjønnskamp, familieliv og byliv på alle vis.

Så seiler hun altså nå rett inn i leseren med en roman med et lite persongalleri, oversiktlig tilsynelatende, men selvsagt komplisert så det holder - og så raffinert viklet ut i alle retninger at leseren fryder seg.

Romanen om de voksnes løgnaktige liv ses og formidles over fire år gjennom Giovanna, et 12-årig barn år ved romanens start, hodestups på vei inn i puberteten og snart fullt utviklet kvinne ved romanens slutt, 16 år gammel. Hun er et lesende og reflekterende enebarn som lever rolig med sine lektorforeldre over en høyde i Napoli. En vennefamilie med to døtre er nære omgangsvenner og venninner, trygt og forutsigbart. Giovannas far er fra enkle kår i nedre Napoli, har brutt med familien og hater sin søster Vittoria - som også hater ham.

En dag overhører Giovanna en replikk fra faren til moren om at hun, datteren, begynner å bli like stygg som søsteren. Dermed settes dramaet i spill. Giovanna blir besatt av å lære tanten Vittoria å kjenne. Like besatt blir leseren – hvor bærer dette av sted?

Det dirrer en nerve i teksten helt fra start. Skildringene av miljøene er nesten nøkternt kjølige, men så springer temperatur og temperament eruptivt opp og fram. Tante Vittoria er både vakker og stygg, synes Giovanna, fæl i munnen, eller også mild. Tanten introduserer Giovanna for sine kompliserte familieforhold, for et diskuterende kirkemiljø (akademikerbarnet Giovanna og venninnene er ikke døpt). Vittoria setter ord på seksualitet som Giovanna aldri har hørt, og jenta møter tilnærmelser fra et omsvermende galleri gutter og menn.

Mens et gullarmbånd skifter eier mange ganger, går foreldrehjemmet og vennehjemmet i oppløsning. Barndommen er over. Giovanna og hennes generasjon venninner kvinner må finne sin vei med gutter og menn. For kjønnsspillet står sentralt hos Ferrante også her.

Romanen er full av tette replikker og fyndord: «Du veit ingenting….Kjærleiken er ugjennomskinleg som glasrutene på doen».

Boken er definitivt en slektning av Ferrantes store romaner. Kan hende slipper noe av nerven taket ut over i boken, det skjer en vending i det løsrivelsen fra de voksnes verden skjer og noen tråder glipper. Like fullt er det vanskelig ikke å trille terning på topp. Giovanna leser og diskuterer krevende temaer med menn på en side, og erfarer alskens intime erfaringer på den annen side.

Uansett. Nok en gang vil menneskene i de detaljerte skildringene av Napolis øvre rike og nedre fattige strøk fascinere lesere verden over.

Ferrante leverer igjen.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 01.09.20 kl. 08:47

