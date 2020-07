Sex, løgn og ekteskap! Bokanmeldelse: Heidi Linde «Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet»

SKARPT OG MORSOMT: Heidi Linde tar familielivets utfordringer på kornet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ferietid er familietid og Heidi Linde skriver så det suser om familie, barn og de vanskelige valgene midt i livet.

Rekken av norske samtidsromaner om ekteskapsproblemer og familieliv, er lang. Men kanskje er det sånn at hver generasjon behøver sine romaner om aktuelle hverdagsutfordringer, gjenkjennelige historier som presist og med litterær brodd undersøker tidsånden vi lever i og problemstillinger mange baler med til daglig? Fra øverst i bunken er det nok å nevne navn som Nina Lykke, Helga Flatland, Monica Isakstuen og Trude Marstein. Påfallende mange kvinner har de seneste årene dissekert familien litterært og skrevet knallgodt om samlivets utfordringer – med gleder, sorger og raseri i skjønn forening.

Heidi Linde føyer seg inn i dette selskapet. Omslaget til hennes åttende roman prydes av en overmoden banan. Overmoden er også jordmoren Vigdis og ekteskapet hennes. Hun er snart femti og lider av beslutningsvegring. I lengre tid har hun grublet på om hun skal forlate Rune, mannen hun har vært gift med i toogtyve år og har tre barn sammen med. Han hverken slår eller drikker, likevel har hun fått nok. Valget om å gå, viser seg å bli langt enklere når et feilsendt «dickpic» fra ektemannen ramler inn på mobilen hennes.

Romanens andre hovedperson er den noe yngre interiørdesigneren Linn, som nylig har begynt å legge merke til at menn ikke lenger snur seg etter henne på gaten. Hun er ambivalent til morsrollen og strever med femåringen Billie. Mannen hennes er det lite å utsette på, han er snill og flink med barn, men Linns frykt for at hennes seksuelle kapital er i ferd med å gå ut på dato, leder henne inn i den ene affæren etter den andre. Uten å røpe for mye, historiene til Vigdis og Linn krysser hverandre og leder dem til hver sin erkjennelse.

Heidi Linde er en dreven forteller som skriver lettflytende prosa. Hennes bakgrunn som manusforfatter er lett å se, dialogene er troverdige og de fortettede dramatiske scenene har et filmatisk sug. Forfatteren har et velutviklet blikk for gjenkjennelig hverdagsdramatikk. Aldri har jeg vel lest en bedre beskrivelse av hvordan det føles å hente et trassig barn i barnehagen.

Linde skriver om temaer de fleste kvinner og menn med familie og barn kan kjenne seg igjen i. Hun er rett og slett svært god til å skildre både humoren og fortvilelsen i møte med alt fra dugnader og foreldreutvalg til barneoppdragelse, vinkvelder og treningskåte menn i tights.

Apropos bokens tittel er denne romanen også en aldri så liten påminnelse til alle menn om å ta i litt ekstra i hjemmet. Undersøkelser viser at norske kvinner fremdeles gjør dobbelt så mye husarbeid som menn. Det er altså ikke til å undres over at noen rett og slett får nok.

Og med det anbefaler jeg Linde til alle som vil beholde dama gjennom sommeren.

