Jo Nesbø: – Mennene i Nesbø-familien lever ikke lenge, jeg er på overtid

Samtidig som Jo Nesbø er inne i sitt 60. år, utsetter han sin krimhelt Harry Hole for det verst tenkelige.

– 60 år er unødvendig høyt. 60 år er litt for mye, kommer det fra Jo Nesbø.

Vi møter ham på hans faste intervjusted Bølgen og Moi på Briskeby i Oslo i forbindelse med den nye Harry Hole-boken «Kniv – og over en frokosttallerken med egg og bacon har vi akkurat kommet inn på at det blir storbursdag i mars neste år.

– Altså, jeg hadde jo nesten ikke trodd jeg skulle tippe 50. Så jeg føler meg egentlig på overtid. Mennene i Nesbø-familien lever nemlig ikke så lenge, så jeg er foran skjema.

Mens Harry Hole er akkurat der han skal være. Nesbø følger sin masterplan for hele krimserien, og det som er sikkert, er at vi nærmer oss slutten, og at Harry Hole får kjørt seg brutalt i seriens bok nummer 12 som kommer i salg torsdag.

– Harrys liv snus opp ned, men ikke på en bra måte. Alt er rævva, og når du ikke tror at det kan bli verre, da går det virkelig til helvete, forteller Nesbø.

For når vi møter krimhelten igjen, har han begynt å drikke, han er sparket ut hjemmefra av Rakel, han har mistet jobben som foreleser på politihøgskolen, og han har helt på nåde fått en jobb av sjefen Katrine Bratt og sitter på et bortgjemt kontor på politihuset.

– Jeg spurte meg om hva det verste jeg kan utsette Harry for, fant ett svar – og gikk for det. Det var tungt å skrive denne boken, for jeg føler jo med Harry.

Er dette slutten?

Jo Nesbø har nå passert 40 millioner solgte bøker på verdensbasis, og mange land har tatt igjen Norge: «Kniv» lanseres samtidig i Norge, Kroatia, Danmark og Russland, mens Sverige, USA og Storbritannia er rett rundt hjørnet.

Om den 12. boken blir den siste, svarer han kryptisk:

– Jeg skal ikke gi noe hint om dette er slutten, og jeg skal heller ikke gi noe hint om hvorvidt det kommer noen ny Harry Hole-bok.

– Så dette kan faktisk være slutten?

– Det jeg kan si, er at føljetongen om Harry Hole ikke kommer til å slutte med at han er lykkelig gift, jobber som lærer og bor i Holmenkollen. Allerede etter den tredje boken (»Rødstrupe») skrev jeg den lange historien om Harry. Tragedien om Harry Hole.

BEGYNNELSEN: Jo Nesbø slo til med Rivertonprisen for sin første krimbok, «Flaggermusmannen» – første boken i serien om Harry Hole som ble utgitt i 1997. Foto: Bendiksby, Terje

Det er gått 22 år siden Harry Holes unnfangelse. Og 22 år siden en utbrent Jo Nesbø sa opp jobben som opsjonsaksjemegler i DNB Markets, la popstjerne-karrieren med Di Derre mer eller mindre på hylla og sendte inn manuset til «Flaggermusmannen». Nå har forventningsfulle lesere allerede begynt å diskutere: Har ikke Harry Hole lidd nok, hvorfor må Nesbø være så slem med ham?

– Jeg føler ingen lojalitet med leserne mine. Jeg er lojal til historien og lojal til karakteren som jo har en egen tyngdekraft. Vi skal dit vi skal, det er ikke til i unngå.

«Hæppy som singel pappa»

Nesbø har hardnakket påstått at Harry Hole ikke har noe med hans egen virkelighet å gjøre. Eller han pleide å påstå det.

– Jeg har pleid å si at Harry Hole kun er fiksjon, men så har jeg jo oppdaget at selv om jeg tror jeg skriver om noe som er så fjernt som det går an, så viser det seg at når det ender opp på papiret, så handler det om meg selv.

– Også kjærlighetslivet ditt?

– Eh, tja.

– Si mer!

Men mannen, som også er kjent for Di Derre-låten «Jenter som kommer, og jenter som går», kan si så mye som at sivilstatus er som ved forrige bokutgivelse: «Hæppy som singel pappa».

– Hovedgrunnen til at jeg ikke snakker om det der, er at jeg vet at det blir overskriften om jeg sier noe, ler han.

– Du verdsetter frihet høyt?

– Frihet er viktig for meg. Og frihet er et gode som også har en pris. For noen er den prisen for høy, men for meg er frihet viktigere enn det andre jeg går glipp av.

NESBØS MASTERPLAN: Jo Nesbø har lenge hatt planen klar for Harry Hole – og sier at det som skjer i «Kniv», er uunngåelig. Foto: Gisle Oddstad

-Har litt å gå på sosialt

Han har alltid fått høre at han er «litt sånn supermann»: fotballtalent, forfatterstjerne og popstjerne, vellykket, rik og sprek: Så hvor føler Jo Nesbø selv at han er på vellykkethet-skalaen?

– Det må bli en sjuer, kanskje ned på en sterk sekser. Det jeg føler jeg lykkes best med, er å holde skjult alle tingene jeg ikke kan. Jeg har en god del å gå på.

– Hvor skorter det?

– Jeg trodde jeg hadde glimrende sosiale antenner, for eksempel, men det er er jeg blitt fortalt at jeg ikke har. Så jeg har litt å gå på sosialt. Det er ikke alltid jeg får med meg at jeg har såret noen. Jeg liker jo å fleipe, men med kjendisstatusen, så er det ikke alltid at folk snakker tilbake til meg. Plutselig er jeg i en posisjon der det er fullt mulig å såre folk med en litt sleivete kommentar.

Vellykketheten fikk kanskje også en ripe i lakken da det ble fiasko for Harry Hole på film, men det er et helt annet kapittel. Et kapittel som kanskje ikke er over.

Håp for Harry Hole på film!

– Nei, kanskje kan Harry Hole gjenoppstå på film. Jeg tror faktisk, jeg sier faktisk, at Universal har lyst til å reboote Harry Hole. Det hadde vært fint det, men jeg tenker ikke veldig mye på det, sier Nesbø som fortsatt bedyrer at han ikke har sett «Snømannen».

– Det er sant, jeg har ikke sett den.

Han ser i det hele tatt ikke særlig mye for tiden, for plutselig har han fått et lesekick av de sjeldne. Han leser rundt tre bøker i uken – og både agenter og forleggere er blitt «personal shoppers» for krimkongen som gir dem lister over bøker de må skaffe for ham.

– Det startet vel med at jeg følte det var på tide å lese alle klassikerne jeg ikke rakk å lese, og følelsen av at det hastet noe jævlig. Så har det fortsatt. Jeg har vel lest 250 bøker det siste året. I mange år var det bare output, så nå var det på tide med input. Jeg trodde jo jeg skulle være en klok gammel mann når jeg ble 60 år, hehe, men det er jeg altså ikke blitt, ler Nesbø som mener han mentalt befinner seg et sted i starten av 30-årene.

Nedtelling

– Ikke fysisk, men intellektuelt. Jeg føler meg for så vidt også sprek til å snart være 60, men samtidig er det en nedtelling på gang. For eksempel hvilke bøker jeg skal skrive og andre ting som å ordne opp i boet og Harry Hole-fondet. Jeg husker det var sånn med broren min, før han døde var han mer opptatt av folkene rundt seg enn hvordan det gikk med ham selv, sier han – og tar en liten pause. Det er seks år siden broren Knut døde 51 år gammel.

SISTE KONSERT: Da brødrene Jo og Knut Nesbø visste hvor det gikk for Knut som var syk, spilte de inn en siste Di Derre-konsert hjemme på kjøkkenet til Knut. Foto: Universal

– Å miste Knut er det verste som har skjedd meg i mitt liv. Han var lillebroren min, og det var helt gal rekkefølge. Men det var også en påminnelse om hvor forgjengelig alt er. Så paradoksalt nok, kan jeg si at det siste tiåret har vært det beste tiåret i mitt liv. Det har faktisk det. Jeg har fått lov til å skrive bøker og jobbe uforstyrret med mitt prosjekt.

Helt fra han var liten gutt har han tenkt mye på døden, og han har et sterkt minne fra en stille ettermiddag i huset. Faren lå og sov middag, og Jo vekket ham og spurte om hva han tror skjer når vi dør. Faren svarte først at han ikke visste.

Åpen for sjamaner, men

– Så jeg spurte: Men hva tror du? Og han svarte: Jeg tror det blir svart. Jeg tror også det blir svart, men jeg vet ikke. Jeg er åpen for prester, sjamaner, Paulo Coleho’er og livscoacher, men jeg sier at jeg ikke vet nok til å si at de tar feil. Og jeg er temmelig sikker på at de ikke vet det heller. Det som provoserer meg, er folk som påstår at de vet.

I fjor hadde han selv en nær døden-opplevelse. Satt på spissen.

– Jeg skulle lansere «Macbeth» i England, men akkurat da flyet skulle lande på Heathrow, så tok det av igjen. Det ble helt stille i flyet, ingen visste hva som skjedde. SÅ jeg begynte å tenke. Hva om dette er det, this it it, liksom. Så jeg gikk gjennom livssituasjonen: Jeg har skrevet den boken, Harry Hole kunne ha sluttet med «Tørst», datteren min har det fint, hun er 18 og på et bra spor, jeg har ikke noe utestående med noen, så alt er i grunnen bra. Så jeg tenkte: Detter flyet ned nå, så er det greit. Jeg har ikke lyst til å dø, men da slipper jeg i alle fall hele lanseringshelvetet.

– Iskaldt!!

– Det er vel en overdrivelse å si at jeg følte en liten skuffelse da vi etterpå landet trygt, men det hadde ikke vært en dårlig dag å dø på. Det hadde vært verre om det for eksempel gjensto et kapittel av siste Harry Hole-bok.

Psst! I tillegg til å skrive og klatre, så skal Jo Nesbø ut på turné med Di Derre i sommer – og han kommenterer at de akkurat har sluppet en «idiotisk sommersingel, den dummeste sangen vi har laget til nå».

