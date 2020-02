PSYKOLOG TIL HOLLYWOOD: Forfatter Helene Flood, som til vanlig er psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Foto: Julie Pike

Norske Helene klar for Hollywood

I fjor brakdebuterte hun med krimboken «Terapeuten» som ble solgt til 23 land før den kom ut i Norge, og nå kan Helene Flood (37) juble over at det blir Hollywood-film av boken.

Det er ikke gått et år en gang siden VG skrev: «Merk deg navnet Helene Flood først som sist». Da hadde krimboken hennes blitt en av de største snakkisene på bokmessen i London og blitt solgt til flere land mange måneder før den kom ut i Norge i slutten av juli i fjor.

Nå er boken «Terapeuten» solgt til hele 28 land - og Flood avslører overfor VG noe hun har holdt hemmelig en god stund: Det amerikanske produksjonsselskapet Anonymous Content har kjøpt rettighetene til å lage film av av boken. Selskapet er det samme som blant annet står bak True Detective, The Revenant og Mr. Robot.

– Det er jo helt sinnssykt kult. Ja, hva skal man egentlig si? Jeg har holdt det hemmelig i noen måneder, men det har vel ennå ikke helt gått opp for meg. Nå skal det i alle fall bli deilig å få snakke om nyheten. Jeg gleder meg veldig, for jeg er en skikkelig filmnerd, forteller Helene Flood som til vanlig jobber som psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hollywood-selskapet er det samme som i fjor sikret seg filmrettighetene til Maja Lundes «Snøsøsteren» og også vil lage en internasjonal TV-serie av «Bienes historie». Agent Annette Orre i Oslo Literary Agency, som representerer både Flood og Lundes bøker, sier at de merker større interesse for filmrettigheter enn tidligere.

– Det var to sterke Hollywood-aktører som kjempet om Helene Floods «Terapeuten», samt det var interesse fra norske og nordiske produsenter. Vårt inntrykk er at også de største internasjonale bransjeaktørene leter langt mer aktivt i andre markeder enn det engelskspråklige enn før, og vi ser en markant økning i antall henvendelser når det gjelder film- og TV-rettigheter på bøkene vi representerer, sier Orre til VG.

Valget falt på Anonomous content etter flere samtaler og i tett dialog med forfatteren.

– De har også en imponerende merittliste og muskler til å gjøre dette skikkelig, sier Orre som sjelden har sett en bok spre seg så raskt ut i verden som «Terapeuten».

– Etter bokmessen i London i fjor vår, begynte det å rulle noe voldsomt. Den ble solgt til 23 språk før utgivelse, og er nå solgt til 28 språk. Boken er akkurat kommet i Sverige der den selger bra, og skal nå lanseres stort i Spania. Og ennå er vi bare i startfasen.

UT I VERDEN: Helene Floods krimdebut «Terapeuten» - slik den ser ut på nederlandsk, spansk og svensk. I Sverige er den nylig kommet ut og fikk blant annet god kritikk hos SVT: «Strålende debut. Annerledes, engasjerende og nyskapende».

Helene Flood sier til VG at den største forandringen for henne dette året har vært bedre økonomi.

– Dette er et pågående eventyr, og det er mye som har forandret seg siden mars i fjor. Det viktigste er vel at jeg har tjent såpass med penger på det at jeg nå kan ta en hel dag i uka fri fra jobb til å skrive. Det synes jeg er en kjempeluksus, sier Flood som ikke har mange detaljer om Hollywood-filmprosjektet foreløpig.

– Jeg håper jo å kunne følge prosjektet tett som forfatter, og jeg føler meg trygg på at Anonymous Content og jeg har mange av de samme tankene rundt en filmatisering. Vi har hatt flere samtaler. For meg er det viktig at det bevares noe av stemningen i boken: En uhygge som er subtil. Men jeg må jo innrømme at det også er litt skummelt å gi dette videre til noen andre, for ser de for eksempel karakterene på samme måte som meg?

Hverken regissør eller skuespillere er på plass, og Helene Flood vil ikke legge føringer ved å si noe om hvem hun kunne tenke seg i rollen som den unge terapeuten Sara.

– Hovedrollen blir jo viktig i dette prosjektet. Jeg håper på en kul, litt vanskelig, og ikke en klassisk superpen Hollywood-skuespiller.

– Har du noen favorittskuespillere i tankene?

– Jeg synes Amy Adams gjorde en veldig god rolle i filmatiseringen av Gillian Flynns «Sharp objects» - som jo er litt samme type sjanger. Men nå setter jeg min lit til at Anonomous Content velger riktig, jeg synes de er både kule og har vist stor integritet og kvalitet tidligere, sier Flood.

Psst! For tiden skriver også Flood videre på krimbok nummer to som ikke er en ren oppfølger, men en bok i samme psykologiske landsskap som «Terapeuten» og med noen av de samme bikarakterene.

