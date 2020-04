UNG SUKSESS: Malin Falch (f. 1993 i Trondheim), bor i Oslo og er utdannet illustratør fra Academy of Art University i San Francisco. Hun debuterte med Nordlys bok 1 «Reisen til Jotundalen», som vant Arks barnebokpris i 2018. Så fulgte «Vikingene og oraklet». Årets bok, «Kråkesøstrene», er den tredje i Nordlys-serien. Foto: Egmont/Svein Brimi

Selger mest i Norge – og får terningkast 6! Bokanmeldelse: «Nordlys bok 3. Kråkesøstrene»

Malin Falch (27) spiller et høyt spill med stereotyper, klisjeer og tablåer – men klarer å lande det hele med bravur i tredjeboken av barnefantasytegneserien Nordlys.

Nordlys-serien har gått som en lesefarsott i aldersgruppen 8–12 år helt siden første bok kom ut for to år siden, og i dag går den nye boken i serien helt til topp på den norske bestselgerlisten – foran forfattere som Lucinda Riley, krimkometen Alex Michaelides og Jørn Lier Horst.

Fantasyserien for barn er rik på forskjellige verdener og figurer som vi kjenner fra før. I begynnelsen oppleves det som klisjeer. Trollene ser enten theodorkittelsen-aktige ut eller som hentet fra en turistbutikk. Fjellfolket minner om måten Hollywoodfilmene «Frost» fremstiller samene på.

Likevel sluker øynene mine rute etter rute. Jeg vil hele tiden vite mer om hovedpersonene. Hvorfor?

Sonja er lys i håret og til sinns, og har lett for å få venner. Den nye verdenen hun oppdager, Jotundalen, er dødelig og uforutsigbar. Alle tegneserierutene har svart som bakgrunnsfarge. Kapittelinndelingene har skumle motiv i mørke toner som leseren så vidt kan skimte.

Falch er utrolig god på å lage bevegelse og driv av lys- og fargekontraster. Naturen kan være norsk slik som på postkortene. Da er nordlys på himmelen regelen heller enn unntaket. Men med endringer i lyssettingen blir naturen truende trolsk som i folkeeventyrene. Ofte er rutene maleriske med dyr i forgrunnen, hovedpersonene i midten og storslått natur i bakgrunnen. Jeg kommer ikke på en større naturromantiker enn Malin Falch i moderne tid.

Jotundalen byr på vennskap og samhold med snakkende dyr, en Peter Pan-lignende satyr, og mennesker med magiske evner. Etter hvert som leseren blir bedre kjent med dem, har de sine distinkte personligheter trass i at de ser ut som noen man kjenner fra før. Falch tilfører akkurat passe nytt til at man vil lese mer. Det eneste jeg ikke liker er navnene, som kjennes for ironiske for handlingen ellers. Eksempelvis er heltinnen oppkalt etter dronningen (Sonja) og statsministeren (Solberg), og en viktig bjørn i fortellingen heter bare Bjørnar.

Nye lesere bør begynne med første bok i serien, for her går handlingen i lengre tråder enn én bok klarer å romme. Det visuelle uttrykket er billedvakkert og variert i stemning. Det er nesten viktigere for tempoet enn det som skjer. Det er ikke rart at Nordlys-serien har fått barn hekta på tegneseriesjangeren.

Falch bruker alt som er typisk norsk i en visuell fest av et fantasiland som kjennes trygt og kjent å være i, selv om hva helst kan skje. Det kommer flere bøker å glede seg til.

