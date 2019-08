IKKE LENGER SÅ FATTIG: Karen Elene Thorsen - aka @fattig.student - har laget kokebok om mat på budsjett og selger nå mest bøker i Norge. Bokhandlere VG har forhørt seg med, sier etterspørselen er «helt crazy». Foto: Veslemøy Vråskar.

Nå selger «Fattig student» mer bøker enn Nesbø

Minst åtte forlag skal ha tatt kontakt med Karen Elene Thorsen (22) for å gi ut bok basert på hennes populære instagramkonto @fattig.student. Nå selger hun aller mest i Norge!

Ingen selger mer bøker i Norge enn den 22-årige studenten Karen Elene Thorsen akkurat nå. Ikke Jo Nesbø, ikke Lucinda Riley, ikke Ingvar Ambjørnsen. Akkurat nå er det kokeboken «Fattig student» som selger mest - uansett sjanger og utgave.

– Det er jo helt rart. Jeg klarer ikke å innse det, det er som om jeg bare er helt på siden av meg selv - og jeg tror nok ikke dette kommer til å gå opp for meg før om et par måneder. Det er helt sinnssykt rart å se sitt eget navn sammen med forfattere som Jo Nesbø.

Her er topp ti over de mestselgende bøkene i Norge denne uken, ifølge Bokhandlerforeningen:

1. Karen Elene Thorsen: «Fattig student»

2. Lucinda Riley: «Månesøsteren»

3. Jo Nesbø: «Kniv»

4. Tara Westover: «Noe tapt og noe vunnet» (pocket)

5. Helene Flood: «Terapeuten»

6. Lars Mytting: «Søsterklokkene» (pocket)

7. Linda Hansen: «Ministrikk»

8. Stefan Ahnhem: «Motiv X» (pocket)

9. Jan-Erik Fjell: «Gjemsel»

10. Jørn Lier Horst: «Det innerste rommet» (pocket)

Førsteopplaget av «Fattig student», som er en bok om mat på budsjett, var på 8000 eksemplarer og ble revet vekk allerede før den kom i butikk. Andreopplaget på 10.000 bøker er allerede lovet bort, ifølge forlaget, og nå trykker de et tredje, fjerde og femte opplag for å møte etterspørselen. Totalopplaget blir da på 45.000 bøker. Ventelistene er lange i bokhandlere landet over, og bokhandlere VG har forhørt seg med omtaler etterspørselen som «helt crazy».

– Jeg hadde jo håpet at det skulle bli masse styr rundt boken, for jeg ser på boken som noe folk trenger. Men jeg hadde jo aldri trodd at det skulle bli SÅ mye oppmerksomhet rundt det. Jeg håper det blir en langtidsselger, for det er jo en bok som ikke slutter å være aktuell. Det kommer hele tiden nye studenter - og andre som har lyst til å lage mat på budsjett, sier Thorsen til VG.

Dersom hun selger ut 30.000 bøker er hun ikke lenger fattig student lenger. Et raskt regnestykke basert på normalkontrakten - viser at hun vil tjene godt over én million kroner dersom det tredje og fjerde opplaget selges ut. Men Karen Elene Thorsen gjør ikke om konseptet av den grunn:

– Haha, jeg er ikke så fattig lenger, nei. Jeg har på en måte tjent penger på å være fattig - og det er jo veldig kult. Nå håper jeg virkelig at jeg kan bygge videre på dette, og jeg er tydelig overfor følgerne mine på at uansett hvor mange penger som kommer inn på konto, så vil jeg fortsette å leve på det samme matbudsjettet, sier Thorsen.

Matbudsjettet hennes ligger på rundt 300–400 kroner i uka, og boka presenterer menyer og tips.

– Jeg har innsett at uansett hvor mye penger jeg har, så trenger jeg ikke å bruke mer penger på mat. Det er akkurat nok til det jeg trenger. Og jeg vil jo tro at de aller fleste ønsker å bruke så lite som mulig på mat - og gjerne kaste mindre mat. For alt dette handler jo om å planlegge og om å bruke opp det du har i kjøleskapet.

Forlaget tok kontakt allerede i november i fjor.

– Da hadde jeg bare 10.000 følgere, forteller studenten bak instagramkontoen @fattig.student, som nå har over 150.000 følgere. Senere har minst åtte andre forlag tatt kontakt, forteller hun.

Det hele startet i september 2017 da hun la ut sin første ukemeny på budsjett på instagram.

– Jeg husker godt at jeg syntes at det var helt sykt at 200 mennesker så på hva jeg spiste, forteller hun.

Hun tror suksessen lar seg enkelt forklare.

– Det finnes jo så mange matbloggere, men nesten ingen fokuserer på mat for dem som lever på budsjett - og det er ingen som har tatt studentmarkedet. Før nå. Mange legger jo ut ukemenyer, men mine ukemenyer handler om å bruke opp alle ingrediensene og tømme kjøleskapet hver uke, sier Thorsen.

Men nå tar hun et friår fra studiene for å satse videre på kokebok og Instagram. På forlaget sitter de og river seg i håret for å få ut nok bøker.

– Vi har har hatt mange bestselgere, men dette går utenpå noe vi har opplevd tidligere. Vi har ligget på tråden med trykkeriet siden mandag, og nå velger vi å trykke bøker her i Norge slik at vi får nye bøker på lager allerede på onsdag. Ark og Norli er stort sett utsolgt i hele Oslo, og det er ventelister over hele landet, sier forlegger Jonas Forsang i Pilar forlag.

Publisert: 16.08.19 kl. 13:44 Oppdatert: 16.08.19 kl. 14:01