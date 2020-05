Bokanmeldelse: Isabella Hammad: «Pariseren»

BRITISK-PALESTINSK SNAKKIS: Isabella Hammad (f. 1992) har høstet strålende kritikker for debutromanen «Pariseren» som er under oversettelse til en lang rekke språk. Den kommer på norsk denne uken. Hammad har studert litteratur ved Oxford og tatt en mastergrad i kreativ skriving ved New York University. Foto: Kathy Coulter