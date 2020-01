BLIR FORFATTERE: Fotballsøstrene Ada og Andrine Stolsmo Hegerberg skal lage barnebokserie basert på sin egen fotballoppvekst med oppturer og nedturer både på og utenfor fotballbanen. Foto: Berit Roald

Ada og Andrine Hegerberg gir ut barnebokserie

Petter Stordalens forlagshus Strawberry Publishing har signert fotballstjernene Ada (24) og Andrine (26) Stolsmo Hegerberg og skal gi ut en serie barnebøker med søstrene selv i hovedrollene.

Første bok kommer allerede høsten 2020 - og planen er et fiktivt univers bygget på Ada og Andrines egen oppvekst. De to skal samarbeide med barnebokforfatter Lars Mæhle om bøkene som har som mål å formidle opp- og nedturer både på og utenfor foballbanen - og viktigheten av å tørre å skille seg ut.

– Vi er opptatt av at barn tror på seg selv, tør å være seg selv og at de blir glad i å lese, så om vi leverer på det kinderegget der, er vi fornøyd. Det føles fantastisk å ha funnet et forlag og en medforfatter som til de grader ser likt på verden som oss, som vil skape og utfordre og, ja, gi litt gass, sier Ada Stolsmo Hegerberg til VG via forlaget.

HELT: Ada hegerberg slik vi kjenner henne på fotballbanen. Her fra kampen mellom Olympique Lyonnais og Paris St. Germain på Groupama stadion i Lyon i Frankrike. Foto: Daniela Porcelli / Sport Press Photo via ZUMA Press

Forlegger Jonas Forsang i Strawberry Publishing sammenligner Ada og Andrine med Pippi Langstrømpe.

Fakta Ada og Andrine Ada Martine Stolsmo Hegerberg (24): * Tidenes første kvinnelige Ballon d’Or-vinner. Hegerberg har vunnet norsk cup-gull, gull i Toppserien, gull i UEFA Champions League, gull i tysk serie, gull i tysk cup, og sølv fra EM med det norske kvinnelandslaget. Ble av UEFA kåret til Europas beste kvinnelige fotballspiller for innsatsen i sesongen 2015/16 og mottok BBCs trofe for årets kvinnelige fotballspiller for 2017 og 2019. Andrine Stolsmo Hegerberg (26) *Har spilt midtbane for det norske landslaget og noen av verdens beste klubber, deriblant Birmingham City, Paris Saint-Germain og Roma. Hun har vunnet norsk cup gull og sølv i Toppserien med Stabæk, tysk cup sølv og sølv i Bundesligaen med FFC Turbine Potsdam, sølv i ligacupen og sølv i FA-cupen med Birmingham City. Har 25 landskamper for Norge.

– Vi har fått livene til to sprell levende Pippi Langstrømper å lage barnebøker av. Her er det guts og selvtillit og utenforskap og livskunnskap som vi tror vil resonnere hos både foreldre og barn. Det er viktig at barn får tilgang på bøker de selv vil lese, og at de på kjøpet får inspirasjon til å leve ut sine drømmer, sier Forsang - og treffer rett i hjertet på Andrine Hegerberg:

– Jeg er glad for sammenligningen med frøken Langstrømpe. Pippi vil for alltid være mitt idol her i livet, og drømmen er jo å kunne underholde og inspirere barn slik som henne, sier Andrine Hegerberg.

SIGNERTE AVTALE: Forlegger Jonas Forsang i Strawberry Publishin (t.v) sammen med Andrine Hegerberg (t.v), Lars Mæhle og Ada Hegerberg som skal lage en ny barnebokserie for barn i alderen 8–12 år. Foto: Strawberry

De to fotballsøstrene er kommet godt i gang med bokprosjektet sammen med forfatter Lars Mæhle som skal føre bøkene i pennen. Mæhle debuterte selv med ungdomsromanen «Keeperen til Tunisia» som ble til den prisbelønte filmen «Keeperen til Liverpool». De siste årene har han hatt stor suksess med bøkene om barna i Kråkeslottet barnehage og serien om Dinosaurgjengen.

Han gleder seg å lage en serie for barn rundt 8–12 år der de gjennom fotballen kan synliggjøre en rekke viktige tema i barns liv.

– Ada og Andrine spilte på guttelag da de var barn, og de var minst like gode og tøffe som guttene. Det de har opplevd på og utenfor fotballbanen egner seg virkelig i fortellingens form. Jeg er sikker på at fotball kan være en innfallsport til lesing for mange barn som ellers ikke leser, sier Lars Mæhle.

De første bøkene i serien kommer høsten 2020 på Strawberry Publishings barnebokforlag Canoa - som fra før gir ut Norgeshistoriens mestselgende barnebokserie «Detektivbyrå nr. 2» av Jørn Lier Horst og illustratør Hans Jørgen Sandnes. Serien har nå et utrolig opplag på 1,5 millioner eksemplarer.

Nå vil Canoa satse videre på barnebokmarkedet, og Jørn Lier Horst er en av dem som har sett på Ada og Andrines historier.

– Jeg har lest adskillig med manus, men det er noe med troverdigheten i Ada og Andrines historier som gjorde inntrykk. Det er befriende med helter som har troa på seg selv i møte med livets store og små utfordringer, sier Jørn Lier Horst som både som forfatter og medeier i Strawberry, er opptatt av barns leselyst:

– Vi må aldri glemme at barn som utvikler en sterk leselyst klarer seg best senere i livet – uavhengig av foreldres inntekt, utdannelse eller andre forhold, sier Lier Horst.

Strawberry jakter nå på flere gode barne- og ungdomsbokprosjekter, samt en ny barnebokredaktør.

– Dette blir et satsningsområde for oss i årene fremover, sier forlegger Jonas Forsang.

Det var Hegerbergsøstrenes manager Halvor Marstrander som hadde ideen til prosjektet - og han forteller de er opptatt av at barn trenger rollemodeller som går sine egne veier. De var i dialog med flere forlag før de landet på Strawberry.

Publisert: 10.01.20 kl. 13:30

