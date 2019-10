SUKSESSFORFATTER: Jojo Moyes, her fotografert i London i 2017. Foto: Line Møller

«Helt oppslukende»: Bokanmeldelse Jojo Moyes – «Over Horisonten»

Jojo Moyes’ nyeste roman er det beste hun har skrevet siden «Et helt halvt år».

Nå nettopp







«Over horisonten» er en varm historie om hvordan litteratur kan forandre liv og viser en forfatter som behersker underholdningssjangeren til fulle.

Vi befinner oss i den lille byen Baileyville i Kentucky i USA på slutten av 1930-tallet. Hit kommer engelske Alice, som akkurat har giftet seg med en amerikaner. Foreldrene håper ekteskapet kan legge en demper på Alices impulsivitet. Alice er på sin side henrykt over muligheten til å få oppleve alle fasilitetene som USAs storbyer kan by på. Livet i rolige Baileyville blir ikke slik som Alice har sett for seg og hun strever med å finne tilfredsstillelse i ekteskapet.

Over horisonten Jojo Moyes tanum.no 332,- haugenbok.no

Da det opprettes et omreisende bibliotek i byen, ser Alice sitt snitt til litt atspredelse i hverdagen og melder seg til tjeneste. Bibliotekarenes oppgave er å ri ut til avsidesliggende boliger og levere lesestoff, og på den måten bidra til dannelse og folkeopplysning. I spissen for de nye bibliotekarene befinner Margery O’Hare seg. En tøff kvinne som tidlig lærte å klare seg selv, og som aldri har passet inn i det gode selskap.

les også 12 boktips for årets bokhøst

Fakta Tittel: «Over Horisonten» Forfatter: Jojo Moyes Forlag: Bastion Sjanger: Historisk underholdningsroman Sideantall: 509 Pris: 379 kr

les også Forlag om tidenes bestselger: Ingen slår «Et helt halvt år»

Det omreisende biblioteket markerer et nytt kapittel i Baileyvilles historie. Bøkene åpner opp nye sider hos menneskene som kommer i kontakt med dem, ikke minst hos Alice. Og med forandringene kommer kritikken. Alice, Margery og de andre bibliotekarene kommer på kollisjonskurs med sterke, lokale krefter og må kjempe for biblioteket og retten til å leve det livet de ønsker.

«Over horisonten» er skrevet med den samme varmen og humoren som kjennetegner bøkene til Moyes, språklig har hun aldri vært bedre. Det kommer godt frem i Eva Ulvens flotte oversettelse. Moyes har en egen evne til å sette ord på de små ting, til å skrive herlige, levende dialoger som gir karakterene personlighet og dybde og ikke minst skaper hun sterke, kvinnelige hovedpersoner som leseren har lyst til å tilbringe masse tid med.

les også Stordalen sikrer seg tidenes bestselger

Temaer som rasisme, fordommer, kjærlighet og vennskap står i sentrum, men aller viktigst er kvinnefrigjøring og feminisme. Dette understrekes i bokens etterord, hvor Moyes blant annet takker Caitlin Moran og Monica Lewinsky, sistnevnte har hun tidligere kalt sitt feministikon. Margery virker å være inspirert av Lewinsky: en kvinne som også blir brakt i vanry av folkesnakk, men som ikke lar seg knekke og kjemper for retten til å leve et nytt liv, uavhengig av fortiden.

«Over horisonten» er dedikert til bibliotekarer verden over og er en hyllest til litteraturens magiske kraft. Historien sprenger ingen nye grenser innen underholdningssjangeren, flere av karakterene er stereotype og handlingen ganske forutsigbar.

Men boken er helt oppslukende og byr på ren leseglede, og det er det mye hverdagsmagi i.

les også Disse bøkene solgte mest i 2018

Om forfatteren Jojo Moyes debuterte i 2002. Det store gjennombruddet kom med «Et helt halvt år» i 2012. Boken ble en bestselger verden over og er også filmatisert. Siden den gang har Moyes skrevet og utgitt flere bøker, og samtlige har ligget på den norske bestselgerlisten. Hun er også en av tidenes mestselgende forfatter i Norge med over 1.4 millioner solgte bøker her til lands. Hennes nyeste, «Over horisonten» er på vei til kinosalene, Universal Pictures har kjøpt filmrettighetene og Ol Parker skal skrive manus og regissere.

Publisert: 02.10.19 kl. 16:24







Mer om