AMERIKANSK SNAKKIS: Lisa Taddeo er en amerikansk journalist som har skrevet for publikasjoner som New York magazine, Esquire, Elle og Glamour. Hun har også skrevet prisvinnende noveller. Hun bor i New England med mannen og datteren sin – og boken «Tre kvinner» er på vei ut i 30 land. Foto: J. Waite

Bokanmeldelse Lisa Taddeo: «Tre kvinner»: Oppslukende og frustrerende om kvinnelig sex

En av fjorårets mest omtalte, amerikanske bøker gjør sterkt inntrykk, men Lisa Taddeos «Tre kvinner» feiler i sitt hovedprosjekt: å skildre kvinnelig sex slik at færre fordømmer.

Oppdatert nå nettopp

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor dette ble en snakkis som er solgt til 30 land og skal bli amerikansk TV-serie.

Sjelden har jeg lest en dokumentar som gjør så dypt inntrykk på meg, samtidig som forfatteren feiler totalt i sitt uttalte mål for prosjektet: å skildre kvinnelig sex og begjær slik at færre fordømmer. Flere steder måtte jeg ta pauser i lesingen fordi jeg ble så frustrert over valgene hun har gjort.

Fått med deg? Nye Elling er herlig!

«Tre kvinner» har blitt beskrevet som feministisk, men spesielt banebrytende og frigjørende er den ikke. Tvert imot understreker boken at kvinnelig seksualitet fortsatt foregår på menns premisser.

«Tre kvinner» Forfatter: Lisa Taddeo

Sjanger: Sakprosa Oversatt av: Hilde Stubbhaug Forlag: Aschehoug Pris: 379 kr. Sider: Vis mer

Og det i en tid hvor seksualiteten gjennomsyrer store deler av samfunnet.

Unge kvinner har sex på TV og flasher frivillig kropp på Instagram. Erotiske romaner rir bestselgerlistene, og få hever lenger øyenbryn over at kvinnelige popartister leker med pisk og simulert puling. Men i sin jakt på følelsesmessig tosomhet blir fortsatt kvinner ofre for menn som setter egne behov og ønsker først.

Gjennom åtte år har Taddeo fulgt livene til tre amerikanske kvinner, og det hun fant understreker kvinnens sårbare og ufrie stilling i det amerikanske samfunnet.

les også Knausgård skrev ferdig ny roman under lockdown i London

«En bok alle kvinner vil kjenne seg igjen i», reklamerer Aschehoug. Det stemmer ikke helt, og noe av problemet er kvinnene hvis liv Taddeo skildrer. Det er frustrerende at moderne seksualitet og begjær nok en gang skildres gjennom personer med en følelsesmessig, vanskelig fortid. Kvinnene i boken hengir seg til grenseoverskridende handlinger, men ikke ut av ren, fri lyst.

Sloane har sex med menn som ektemannen plukker ut til henne – menn hun nok aldri ville valgt selv. Noen ganger ser han på. Linas mann har ikke tungekysset henne på mange år og han berører henne ikke slik hun lengter etter. Dette fører Lina inn i armene på ungdomskjæresten, som hun møter i hemmelighet, de gangene ungdomskjæresten føler for det. Maggie har opplevd store problemer etter at hun som sekstenåring hadde et forhold til en lærer – et forhold hun i ettertid anmelder.

les også Fikk med deg? Helt meningsløs norsk sexdagbok – terningkast 1

De tre kvinnene i boken hengir seg til menns ønsker i en lengsel etter å bli sett, elsket og for å føle seg verdifulle. I sine møter med menn er de uten makt til å leve ut følelsene slik de selv ønsker. Maggies historie er den vondeste. Det hun opplever har flere likhetstrekk med handlingen i romanen «Min Mørke Vanessa», og historien hennes har viktige budskap – ikke minst sett i lys av MeToo.

les også «Min mørke Vanessa»: «Jeg lider meg gjennom den»

Taddeo skildrer kvinnenes historier slik at man kjenner det på kroppen. Gjennom bruk av tredjeperson og andreperson bygger hun dokumentaren som en roman, og den kan også leses som en roman. Det litterære nivået er høyere enn hva man vanligvis finner i sjangeren, men noen steder blir det for påtatt som når Maggies lærer skildres som « en glinsende, onkelaktig østers».

Den største frustrasjonen er at Taddeo ikke har valgt kvinner som står trygt og godt i egen seksualitet, og som tar for seg fordi de selv har lyst – ikke som et ledd i et spill hvor hjertet deres ligger i potten. Beskrivelsene av mannlig seksualitet og følelser er også for generaliserende.

Men på tross av alt dette blir jeg altså både oppslukt og opprørt, og trist over hvordan vi kvinner fortsatt kan sette egne behov til side for å tekkes menn. «Tre kvinner» viser hvor viktig oppvekst og miljø er for selvfølelse og seksualitet og relasjoner, og skaper refleksjon rundt hvordan vi møter disse temaene i hverdagen.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Publisert: 01.06.20 kl. 18:36 Oppdatert: 01.06.20 kl. 19:02

Les også

Mer om Litteratur Bokanmeldelse

Fra andre aviser