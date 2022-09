DOBBELT-FORRÆDER: Det er neppe tilfeldig at Jørn Lier Horsts nye bok heter «Forræderen» – samtidig som han deltar i et TV-program med samme navn.

Krim for alle: Bokanmeldelse: Jørn Lier Horst: «Forræderen»

William Wisting er tilbake. Jørn Lier Horst skriver sympatisk krim for alle, men særlig ambisiøst er det ikke.

Et stort leirras mellom Larvik og Stavern avdekker på effektivt vis spor av åpenbart kriminelle handlinger.

William Wisting engasjerer seg øyeblikkelig i et mystisk likfunn som viser seg å ha spor over svenskegrensen. Snart er han involvert i en større sak som involverer så vel bortføring som utpressing, og med seg på laget får han mer eller mindre frivillig tre utsendte fra den svenske polisen.

En plutselig vending gjør at saken blir personlig, svært personlig, for Wisting.

Her gjelder det å ikke spoile for mye, men jeg kan røpe såpass som at det på dramatisk vis involverer Wistings datter Line og barnebarnet Amalie.

William Wisting strever hardt for å holde masken, mens truslene tetner til omkring ham. Ganske snart står det også klart for ham at en av de tilsendte svenskene sannsynligvis er en forræder. Styrt fra den andre siden av loven.

Det er en interessant tematikk omkring forræderi kontra lojalitet som Jørn Lier Horst her streker opp.

Det er neppe en ren tilfeldighet at boken deler tittel med høstens TV 2-serie «Forræder», der Horst er en av deltagerne. Greit nok det, om enn ikke direkte elegant gjort.

Jørn Lier Horst tar seg som vanlig god tid med å bygge opp intrigen, og som vanlig er det også mye fokus på det etterforskningstekniske.

Et annet velkjent trekk ved denne boken er at det blir mye prating. Dialoger og monologer skal sammenfatte utviklingen underveis. Det gir boken et nokså omstendelig preg.

Horst er ikke en forfatter som utfordrer leserne med nyskapende litterære grep eller overraskende vendinger. Han skriver i en knapp og nærmest konstaterende form.

Noen ganger kan setningene bli så trivielle at det grenser til det komiske:

«Hun nikket og forsvant. Wisting gikk på toalettet.»

Horsts karakterer mangler den indre, psykologiske dimensjonen som vi finner hos for eksempel Jo Nesbø. Her foregår alt på et ytre, konkret plan der forfatteren spiller med åpne kort nesten hele veien.

Vi snakker altså ikke akkurat om heseblesende spenning, men det tar seg opp helt mot slutten. Da blir det både shootout på land og action til sjøs.

Det at handlingen er så tydelig er også på en måte sympatisk, siden det gjør at alle kan henge med i svingene uten å føle seg altfor svimle underveis. Dette er krim for alle, men særlig ambisiøst er det jo ikke.

Likevel, og med fare for å gjenta meg selv fra tidligere Horst-anmeldelser: Han er en håndverker som behersker det han gjør innenfor de rammene han selv har lagt for forfatterskapet sitt. Jørn Lier Horst leverer så å si varene akkurat som forventet. Det er jo ikke det verste man kan si om en håndverker.

Og så går det bra til slutt!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk