RAKK EGEN DEADLINE: Jo Nesbø har lagt hardtreningen på hylla etter at han klarte sitt hårete klatremål før han fylte 63 år i mars i år.

Jo Nesbø: − Ja, jeg har begynt å forfalle

I tre år har Jo Nesbø (63) trent knallhardt og prioritert klatring foran skriving og alt annet i livet. Men nå er forfallet i gang.

– Ja, jeg har begynt å forfalle, sier Jo Nesbø.

I mangel på kake spiser han sukker med skje under intervjuet.

Spill for galleriet, eller?

– Neinei, jeg har gjort akkurat det jeg sa til deg for nøyaktig ett år siden, sier han og sikter til dette intervjuet:

Nå sier han:

– Jeg har sluppet opp det strenge regimet. Jeg har blitt en mye latere mann. Og det er egentlig veldig fint.

– Selv om det er foruroligende å se hvor kort tid det tok før den gode formen forsvant.

KLATRER SEG NED: Jo Nesbø gleder seg til å nyte turen på vei ned – og klatre lettere ruter – og til slutt å ende opp i en inspirerende gjeng som kaller seg geriatrisk klatreklubb på Klatreverket.

For Nesbø er det et før og etter 25. januar 2023:

To måneder før deadline (sin egen 63-årsdag), klatret han 8a-ruten 8a-rutenEn overhengende klatrerute på mellom 20 og 30 meter og med minimale tak for hender og føtter «Elephant» i Thailand og nådde det urealistiske målet han satte seg for tre år siden.

– Det mest forbløffende er hvor glad jeg ble. Jeg var euforisk i en måned, og jeg er fortsatt kjempeglad, sier Nesbø og blir nesten rørt når han snakker om opplevelsen.

– Datteren min har aldri vært med for å se meg klatre, men hun kom to minutter før jeg greide det. Og masse andre klatrefolk var publikum. Det var en fantastisk opplevelse. Dette var min peak som klatrer.

– Så hva nå?

– Nå skal jeg skrive bøker, ler han.

MANGE PLANER: Jo Nesbø reiser nå på turné med «Blodmåne» i England og USA, lanserer horror-bok i Norge – og jobber med minst to nye bøker.

For han innrømmer glatt at trening, kosthold og klatring er blitt prioritert foran skriving og alt annet de siste tre årene.

– I tre år har jeg trent, spist og sovet – og lagt opp alt i livet for å kunne yte maks. Jeg har sikkert hatt 100 forsøk på den ruten, og jeg klarte det like før min egen tidsfrist, sier han og legger til:

– Det blir ikke noe nytt mål. For det har kostet. Dette var helt i ytterkant av hva jeg kunne greie.

Gir ut grøsser

Til uken kommer Nesbø ut med grøsserboken «Natthuset», samtidig kommer Harry Hole-boken «Blodmåne» ut i England, USA og Canada.

Han har nå passert 55 millioner solgte bøker verden over.

«Natthuset» hadde lenge arbeidstittelen «Den kjøttetende telefonen» – og Nesbø håper å kunne skremme leserne litt.

– Denne gangen skriver jeg for alle som kan tenke seg å bevege seg inn i en verden der du ikke er sikker på hva som er opp og ned – og hvor det stilles spørsmål ved virkeligheten som et faktum.

Bokens hovedperson Richard er aller mest redd for å være redd – og det er noe Nesbø kjenner seg igjen

– Datteren min ler av meg, for hun synes jeg ser skvetten. Jeg er en sånn som legger hånden foran øynene når vi ser skrekkfilm. Jeg kan også finne på å skru av lyden. Samtidig oppsøker jeg det.

– Det er det samme med klatringen: Frykten for å falle langt og treffe noe hardt, den både trekker meg til sporten og støter meg fra den.

Nesbø: – Redd for å bli gal

FRYKT: Jo Nesbøs største frykt er å bli gal.

Men det er én ting krim- og skrekkforfatter Jo Nesbø er mer redd for enn noe annet:

– Jeg er redd for å bli gal. Det er det jeg frykter aller mest.

– Jeg har sett og observert gale mennesker i min nærhet, og sett hvor forferdelig redselen som følger med vrangforestillinger kan være. Hvor redd du kan være som schizofren schizofrenSchizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som kan utløse vrangforestillinger og hallusinering..

Uten å røpe for mye, er denne frykten noe han bruker i boken «Natthuset».

– Det starter som en ungdomsroman inspirert av Steven King, men blir etter hvert også inspirert av William Goldings «Fluenes herre» og Franz Kafkas «Forvandlingen».

Leseren møter 14-åringen Richard som flytter fra byen til et lite sted.

– Han er et bøllefro som vet at han ikke kommer til å bli likt. Derfor sørger han for å ikke bli likt med en gang, for da kan han selv bestemme hvilken måte han ikke skal bli likt på, forteller Nesbø.

Men snart skjer de frykteligste og utroligste ting: I jakten på det tomme og beryktede natthuset, blir en fyr i klassen til Richard spist av en telefon – og det stopper ikke med det.

– Det er bare starten på marerittet som er «Natthuset», sier Nesbø.