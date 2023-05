INFLUENCER: Agnete Husebye, her på Gullruten i Bergen i fjor.

«Agnetesh» slutter med YouTube

Youtuberen gir ut bok og slutter med YouTube. Det skriver Bonnier Norsk forlag i en pressemelding.

Ifølge en pressemelding fra Bonnier Norsk forlag har Agnete Husebye (27), også kalt «Agnetesh», lagd sin siste YouTube-video noensinne.

Nå får hun egen bok «Avlogga», der leserne skal få hjelp til å logge av. Husebye har nemlig selv slitt med å koble av internett, står det videre.

«Gjennom hele Youtubekarrieren har Agnete likt å pusle med leker og øvelser som koding, sudoku og pusling, noe også seerne til Kompani Lauritzen og 71 grader nord vet godt. For selv om hun er kjent for å være pålogget, liker hun å logge av. Det kan rett og slett bli for mye internett. Og denne trettheten toppet seg under koronapandemien», står det.

Boken skal inneholde hjernetrim, sudoku, quiz, ordleker, bingo og lister – de tingene Husebye selv har likt å pusle med når hun er logget av.

Husebye har nærmere 130.000 følgere på YouTube.

27-åringen har de siste årene også vært å se i en rekke realityshow, som «71 grader nord», «16 ukers helvete» og «Kompani Lauritzen».