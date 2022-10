GIFT MED ERNA: Et av mange bilder som trykkes i Sindre Finnes bok «Ved Ernas side», er den berømte selfien fra turen på Geilo under corona.

Gjespende kjedelig! Bokanmeldelse: Sindre Finnes: «Ved Ernas side»

Sindre Finnes selvbiografi om å leve ved Erna Solbergs side er for det meste gjespende kjedelig og stappfull av trivialiteter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han kjøpte pumpehagle etter 22. juli, mistror journalister og forakter venstrevridde biskoper, asyladvokater og «yrkesdemonstranter».

Dessuten er han sin kones varmeste forsvarer. I tykt og tynt.

Men ellers er det svært lite å få ut av Sindre Finnes’ fortelling om livet «Ved Ernas side».

Dette må være en av bokhøstens mest umotiverte utgivelser.

Info BOKANMELDELSE: «Ved Ernas side» Forfatter: Sindre Finnes – skrevet i samarbeid med Martine Aurdal Sjanger: Selvbiografi Forlag: Aschehoug Sider: 259 Pris: 429 kr. Vis mer

Selvtilfredshet i kombinasjon med trivialiteter og etterpåklokskap borger ikke akkurat for en interessant leseropplevelse.

Men skulle du av en eller annen grunn likevel har sans for nettopp denne cocktailen, kan jeg varmt anbefale Sindre Finnes’ bok.

Den som hadde forventet seg saftige innblikk fra samlivet med Erna Solberg må imidlertid gå skuffet hjem.

Ektemannen er tilsynelatende grenseløs lojal og støttende overfor sin kone, samtidig som han gjerne vil ha frem hvor viktig han selv er:

«Jeg vet jo at min rolle har vært viktig for partiet, den har vært helt nødvendig for at Erna kunne gjøre alt hun har gjort.»

MANGE MØTER: Om møtet med Barack og Michelle Obama under Nordic Summit i Washington i 2016 forteller Finnes at Michelle tok med ham og de andre ektefellene på galleri.

De to ble for alvor kjent på 1980-tallet, da Sindre var leder av Bergen Konservative Studenterforening, rekruttert av Erna. Siden har de holdt sammen, men ektemannen har påfallende lite å si om sin kones personlige kvaliteter. Utover at hun er snill, har humor og kan vise omsorg.

Et annet sted skriver han at Erna ikke har noe stort følelsesregister.

Hvis det siste er ment som en kjærlighetserklæring, så må jeg si at den kommer med en viss bismak.

Som statsministermann har Sindre Finnes gjennom åtte år vært tett på store begivenheter og viktige mennesker. Men han er vel så opptatt av bordplassering, servering og etikette som av det politiske innholdet i disse møtene.

Den ihuga Høyremannen Finnes vier også meningsløst stor plass til for lengst glemte nominasjonskamper og personstrider. Hvis noen fortsatt er interessert, så får vi bekreftet at Sindre ikke har spesielt høye tanker om tidligere Høyre-leder Jan Petersen.

TILBAKE? Det er grunn til å tro at Sindre Finnes ser for seg en retur til statsministerboligen for Erna og ham selv, skriver VGs anmelder etter å ha lest boken.

Forfatteren skifter påfallende ofte mellom «jeg» og «vi» i teksten, og det er vel ikke unaturlig å gjette seg til at han i mange tilfeller har rollen som «Her Masters Voice».

Skikkelig kjedelig blir det i de milelange oppramsingene av familiens bursdagsselskaper, teltturer, sydenreiser og stolpejakt(!)

Det er fint å vite at de har venner og et sosialt liv, men akkurat hvilke fjellturer Sindre har vært på, tror jeg er av ytterst begrenset interesse for den norske offentligheten.

Her skorter det ellers ikke på selvskryt, florlett forkledd som innsikt.

Familiefaren Finnes har blant annet dette rådet å gi sine lesere: «To heltidsstillinger, og dermed to fulle inntekter, er det beste.»

Dessuten er det verdt å merke seg at: «Med en grei privatøkonomi har man én bekymring mindre i livet.» Unektelig noe å ta med seg for landets aleneforsørgere og uføretrygdede!

Språklig sett flyter boken greit av gårde, jeg antar at det er mye takket være Finnes’ medforfatter, Dagbladets dyktige Martine Aurdal.

Men to forfattere gir ikke dobbel garanti mot feil.

Svenskekongen har fått nytt navn, det samme gjelder Høyres tidligere formann Sjur Lindebrække, og de to danske prinsene Frederik og Joachim er tilsynelatende blitt til en og samme person, i tillegg til en del annet smårusk.

Sindre Finnes avslutter boken i stridslystent humør. Han mener å kunne fastslå at SV og Rødt er Putins venner, men frykter likevel ikke venstresiden selv om han vet at de «jobber med alle mulige måter å kritisere oss på.»

Det er grunn til å tro at Sindre Finnes ser for seg en retur til statsministerboligen for Erna og ham selv.

Greit nok, men du trenger ikke skrive enda en bok om det, altså!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk