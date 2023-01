DØD: Anne Heche, her avbildet i Beverly Hills i mars i fjor – fem måneder før hun omkom.

Anne Heches sønn: − Hadde aldri forestilt meg at jeg skulle få ansvar for mammas Instagram

For første gang siden filmstjernens brå bortgang, dukket det natt til fredag norsk tid et nytt innlegg på hennes Instagram.

Det er sønnen Homer Heche Laffoon (20) som har delt et innlegg til Anne Heches 125.000 følgere.

«Hei, alle sammen. Homer her», åpner han med.

«Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle få ansvar for mammas Instagram-konto. Men her er vi», fortsetter han.

Anledningen er at han viser frem omslaget på selvbiografien «Call Me Anne», som Heche skrev ferdig før hun mistet livet, men som hun aldri rakk å legge siste hånd på.

Heche ble i august i fjor alvorlig skadd i en bilulykke i Los Angeles. To dager senere ble hun erklært død på sykehuset – 53 år gammel.

Sønnen Homer takker morens fans.

«Mengden med kjærlighet, omsorg og støtte fra alle, både i sosiale medier og i virkeligheten, har vært overveldende – og blitt mottatt som en velsignelse», skriver han.

20-åringen forklarer at han «tar én dag om gangen», og sier at sorgprosessen vil bli lang.

«Men dette er mammas konto, så nok om meg», skriver han – og legger til at han føler det er hans ansvar å sørge for at morens bok kommer ut til offentligheten.

«Så her er jeg, mamma, og deler dette med samfunnet du opprettet».

Sønnens innlegg er det første på kontoen etter at Heche selv delte et muntert bilde fra en jobbsamling for 25 uker siden – som altså ble det siste livstegnet fra henne til følgerne.

Homer Laffoon opplyser for øvrig at han nok ikke kommer til å bruke morens Instagram-plattform særlig hyppig.

«Men hun elsket fansen, og hun elsket å skrive (hun skrev alltid), og det ville ikke føltes rett ikke å dele noe ved denne anledningen», lyder det fra sønnen.

«Jeg vet at mamma hadde vært så glad over å se alle smilende ansikter mens hun leste utdrag fra boken og signerte eksemplarer», legger han til.

«Som mamma pleide å runde av med, peace and love», skriver sønnen avslutningsvis.

Skuespilleren etterlot seg to sønner, den yngste på 13 år med skuespiller-eksen James Tupper (57), og Homer fra ekteskapet med skuespiller Coleman Laffoon (49).

Homer er utnevnt til bestyrer for morens formue og eiendeler, en beslutning retten landet på etter uenighet mellom Homer og James Tupper.

Bokslippet skjer offisielt 24. januar. Forlaget bak utgivelsen varslet i september at boken inneholder personlige skildringer av Hollywood-stjernens vei mot berømmelse.

Biografien tar også for seg forholdet til talkshow-vert Ellen DeGeneres (64), møtet med den i senere tid skandaleombruste Hollywood-produsenten Harvey Weinstein (70), samt seksuelt misbruk i barndommen.

Også i 2001 ga Heche ut en bok om sitt liv – da med tittelen «Call Me Crazy».

Heche var kjent fra filmer som «Donnie Brasco» (1997), «Wag The Dog» (1997) og nyinnspillingen av «Psycho» (1998), samt TV-serien «Men in Trees» (2006–2008) der hun spilte hovedrollen. Hun hadde også en gjesterolle i syv episoder av «Ally McBeal».

Anne Heches aske er plassert i et mausoleum i Hollywood Forever Cemetery.