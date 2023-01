OMSTRIDT: Hertuginne Meghan og prins harry, her i London i mars, 2020, etter at de formelt hadde trukket seg ut fra kongehuset.

Harry om stygg krangel med Meghan: − Klikket

I sin nye bok forteller prins Harry (38) om et svært betent oppgjør med kona, hertuginne Meghan (41).

I prins Harrys selvbiografi «Spare» omtaler han en intens krangel med sin amerikanske kone i 2016.

«Kanskje det var vinen som gikk til hodet på meg. Kanskje var det måneder med kamp mot media som hadde slitt meg ut. Av en eller annen grunn tok samtalen en uventet vending, og jeg ble nærtagende. Og så sint. Uforholdsmessig, uvørent sint», skriver Harry.

Harry forteller at Meghan hadde sagt noe som fikk ham til å se rødt, men at han «tolket det feil», på grunn av «kulturforskjeller og språkbarrierer».

Den britiske prinsen beskriver sin egen reaksjon som følge av at han var «overfølsom der og da».

«Jeg tenkte: «Hvorfor går hun løs på meg?». Jeg klikket og snakket krast og stygt til henne.»

SURNET: Prins William, prins Harry, hertuginne Meghan og prinsesse Kate i november 2018 – da forholdet allerede skal ha vært anstrengt.

«I det øyeblikket ordene kom ut av munnen min, var det som om alt stoppet opp», skriver Harry og legger til at «molekylene i luften stoppet å kretse», og at til og med artisten Nina Simone, som de hadde på høyttaleren, «virket som om hun tok pause».

Om klar tale fra Meghan

Meghan skal ha forlatt rommet.

15 minutter senere skal Harry ha funnet henne på soverommet. Da skal hun ha forklart ham, med rolig og med lav stemme, at hun «aldri vil tolerere å bli snakket til på en slik måte».

Harry forklarer så at Meghan ønsket å finne ut hvor han hadde lagt til seg en slik uvane, og hvor han «noensinne hadde hørt en mann snakke til en kvinne på den måten».

Meghan skal så ha spurt ektemannen om han var vitne til dette i oppveksten, hvorpå Harry skal ha svart bekreftende.

Harry beskriver videre hvordan Meghan presiserte at hun ikke ville oppdra barn i «en atmosfære med sinne og mangel på respekt».

«Hun gjorde det klinkende klart», skriver Harry, som har to barn med Meghan.

NEDERLAND: Hertuginne Meghan og prins Harry kastet glans under Invictus Games i april i fjor.

Harry opplyser at han i ettertid har innsett at reaksjonen skyldtes noe «som lå dypt i ham».

«Det var åpenbart at jeg trengte hjelp med å få dette ut», skriver Harry, som skal ha forklart til Meghan at storebror prins William (40) også før den tid skal ha forsøkt å få ham til å gå i terapi.

«Jeg har prøvd terapi. William ønsket at jeg skulle. Men jeg fant aldri rett person. Det funket ikke». Meghan sa da med myk stemme: «Nei, prøv igjen»», skriver Harry.

Googlet kjærestens intimscener

I boken røper han også at han i starten av bekjentskapet falt for fristelsen å google Meghans sexscener fra TV-serien «Suits», der hun spilte en sentral rolle frem til hun forlovet seg med prinsen.

Det angrer han på.

«Jeg trengte ikke å se disse tingene live», skriver prinsen, som fleiper om at han trenger elektrosjokk-terapi for å bli «kvitt bildene i hodet».

Harrys bok skaper overskrifter verden over. Betroelser om angivelig fysisk sammenstøt med broren William, påstander om at William og prinsesse Kate oppfordret ham til å bruke det skandaløse nazi-kostymet da han var 20 år – samt opplysninger om kokainbruk, hvor mange han skal ha drept som soldat, har fått mye omtale.

Prinsen hevder også i boken at han og prins William i sin tid var innstilt på å ønske Camilla Parker Bowles inn i familien, men at de skal ha tryglet sin far, daværende prins Charles, om ikke å gifte seg med henne.

Harry bretter også ut sin seksuelle debut i tenårene, som skal ha skjedd med en eldre kvinne utendørs bak en fullstappet pub.

Han skriver også om en påstått krangel mellom William og Meghan, der William under en diskusjon mellom de to parene, skal ha blitt sint fordi Meghan omtalte Kate (som nylig hadde født) var hormonell og «i ammetåke».

Meghan skal ha reagert med å refse William tilbake – og si: «Få den fingeren bort fra ansiktet mitt».

Tre nye TV-intervjuer

Prins Harry er ikke bare bokaktuell. Han er også i det snakkesalige hjørnet. Han er intervjuet av amerikanske «60 Minutes», britiske ITV og amerikanske «The Late Show» med Stephen Colbert på CBS.

Kroningen av kong Charles skal finne sted lørdag 6. mai. Britiske aviser meldte før jul at Harry og Meghan vil bli invitert til seremonien. Harry holder muligheten åpen.

– Mye kan skje frem til da. Døren er alltid åpen. Ballen er på deres banehalvdel, sier prinsen i ITV-intervjuet.