Hans Christian Grønn kommer med boken «Lindebergevangeliet».

Høy køllefaktor! Bokanmeldelse: «Lindebergevangeliet»

En historie fullspekket med ishockey, kjeltringstreker og fargesterke personligheter. Lettlest og lettglemt.

Hans Christian Grønn har skrevet en selvbiografisk oppvekstskildring fra Lindeberg som inneholder rikelige mengder av så vel dramatikk, tragedie og tull og tøys. Det har blitt en interessant drabantbyskildring fra 1980- og 90-tallet, men boken lider under forfatterens manglende evne til litterært temposkifte.

Familien Grønn var, slik navnet antyder, en fargesterk familie. Da de flyttet fra Grünerløkka til Lindeberg på slutten av 1970-tallet besto familien av far Eddie, mor Solveig og de tre småbarna Per Roar, Hans Christian og minstemann Carl Fredrik, bare kalt Feddik. Far Eddie var en tørrlagt alkoholiker som nå jobbet for Oslo Indremisjon, der han blant annet hadde ansvaret for feriehjemmet deres på Solstrand. Der samlet det seg hver sommer en rik bukett alkoholikere, drapsmenn og spritsmuglere. Her tilbrakte også brødrene Grønn store deler av sommerferien. Skildringene av personlighetene de møtte her, alle med kallenavn men mange lett gjenkjennelige, er blant bokens beste partier.

Info «Lindebergevangeliet» Forfatter: Hans Christian Grønn Forlag: Kolombia Forlag Sjanger: Dokumentar Sider: 260 Pris: 379 Vis mer

Mor Solveig var ifølge forfatteren selv «et kristent gudsord fra Vestlandet». Hun dro stadig guttene med til byens mange frikirker, og et minneverdig øyeblikk var da de ble fersket i brustyveri av den amerikanske vekkelsespredikanten Billy Graham. De kristne referansene dukker stadig opp som effektive punktmarkeringer gjennom handlingen.

Men bokens egentlige hovedperson, ved siden av fortelleren, er storebroren Per Roar. Han er den mest utagerende av dem alle, og leder an i alt fra uskyldige rampestreker til gateslagsmål blant nabolagets gjenger og dristige butikktyverier. Det tar ikke lang tid før leseren forstår at Per Roar er på vei inn i mer alvorlig kriminalitet, noe som ender i fengselsstraff. Dramatikken er ikke over med dette, en bilulykke markerer den tragiske utgangen på historien om Per Roar.

Alt dette – og i tillegg kommer ishockeyen. Alle spiller hockey, men Hans Christian er den aller med talentfulle av dem. Han drømmer innerst inne om en NHL-karriere, selv om fremgangen hans på et tidspunkt stopper opp. Og spiller du ishockey på Furuset på 1980-tallet, kommer du ikke utenom Bjørn «Botta» Skaare. Den lokale helten var i sin tid Norges største ishockeytalent, på høyde med nyere helter som Mats Zuccarello og Espen «Shampo» Knutsen, og blir en løpende referanse gjennom fortellingen.

Forfatteren er også sjenerøs med andre tidsmarkører. Han og vennene leser Beat, spiller Super Mario, hører på Nirvana, Pearl Jam og Ice-T – og gutten fra et kristent miljø finner en venn i The Jesus and Mary Chain!

På sitt beste er dette et tidsbilde og et familieportrett preget av en form for karslig vemod og røff varme. Men den lune stilen blir også bokens største problem. Alt som skal fortelles, enten det er store eller små begivenheter, skildres i samme jevne dur. Forfatteren skifter ikke gir en eneste gang underveis, og da blir det også vanskelig å virkelig la seg engasjere. Kanskje tyder dette på at Hans Christian Grønn har et begrenset litterært repertoar. Men det kan også tyde på at han ikke har fått nok hjelp underveis i skrivingen.

«Lindebergevangeliet» kommer ut på Kolombia Forlag, et imprint under Bonnier Norsk Forlag. Mennene bak Kolombia heter Torbjørn Ekelund og Kjetil Østli, blant annet kjent for Harvest Magazine. Når de nå skal kaste seg ut i jakten på nye sakprosaforfattere, kan det fort vise seg at tilgangen på de virkelig viktige og gode historiene er ganske begrenset. «Lindebergevangeliet» er, til tross for fine øyeblikk, ikke en bok som vil bli husket veldig lenge.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post