Prebz og Dennis gir seg - legger ned YouTube-kanalen

Publisert: 15.01.18 08:27

«Farmen kjendis»-aktuelle Dennis Vareide (27) slipper «bomben» i dag.

I Dennis Vareides bok,som havner i butikkhyllene i dag, avslører Vareide at det nå er slutt for en av Norges største YouTube -kanaler, Prebz og Dennis:

- Vi har fått til absolutt alt vi noen gang kunne ha drømt om, og enda mer. Vi har nådd vårt potensial, og vår storhetstid er over. Vi gir oss på topp og som veldig gode venner, sier YouTube-kjendisen i en pressemelding via Aschehoug.

Boken har tittelen «Kongen av gutterommet».

– Det har vært en lang prosess, men det er ikke noe dramatisk. Preben, jeg og de andre gutta er på god fot. Ingen er uvenner. Men det siste året har jeg hatt en følelse av at jeg bør gjøre noe nytt. Det blir nok fortsatt YouTube, men jeg vet ikke hva, sier Vareide til VG.

Vareide og kameraten Preben Fjell (27) har siden 2012 laget underholdning av å spille spill mens andre ser på. Prebz og Dennis har over 245.000 abonnenter på YouTube.

I november i fjor informerte Vareide kompisen og deres samarbeidspartnere om at han ville legge opp.

– De fikk ikke sjokk. Som det står i boken, så vil vi gi oss mens vi er på høyden. Vi ønsker ikke å bli de gutta som får høre at «Å ja, dere gjør fremdeles den greia der, ja», sier Vareide til VG.

Før de setter sluttstrek for kanalen i begynnelsen av mars, skal duoen ut på turné. Vareide innrømmer at han er spent på hvordan fansen vil motta nyheten om at det nå er punktum.

– Men det skjer jo så mye rundt oss om dagen at jeg vet ikke hvor mye de rekker å få med seg, ler han.

Pressemeldingen ble sendt ut kl 08.00 mandag morgen. I kunngjøringen fra Aschehoug heter det:

««Kongen av gutterommet» er historien om en 27 år gammel dataspillende gutt fra Telemark. Dennis Vareide er Norges største Youtube-stjerne. Videoene hans har til sammen over en halv milliard visninger, og siden 2014 har han og kameraten Preben Fjell stått bak Prebz og Dennis, den største Youtube-kanalen i Norge.»

– At boken kommer, er kjent, men innholdet har vært hemmelig. Det er grunnen til at vi ikke ikke har gått ut med lanseringsinformasjon før nå, sier kontakt i forlaget, Siv Kvarekvål, til VG.

27-åringen er for tiden aktuell i «Farmen kjendis» , han har også de siste ukene kjempet en rettskamp mot en annen youtuber. Fredag i forrige uke vant Vareide frem i søksmålet , som omhandlet krenkende påstander.

– Det er kjempedeilg at det er ryddet opp i. Nå skal vi se fremover, sier Vareide, som informerer at Fjell også har spennende prosjekter på gang. Ikke bare det - nylig ble det også kjent at Fjell skal bli pappa .

Vareide har blant annet laget den offisielle traileren for et av verdens mest populære dataspill, Minecraft. I den nye boken forteller han blant annet om hvordan det er å være VIP-gjest på Minecon i Paris, å bli en turistattraksjon på hjemstedet Bamble for bilferierende familier, vennskapet med Prebz og om «Farmen kjendis». Hans sterke engasjement for Kreftforeningen er også tema.

