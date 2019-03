ROCKESTJERNE-FORFATTER: 79 år gamle Margaret Atwood. Foto: Terje Bringedal

Margaret Atwood slipper Handmaid’s Tale-oppfølger i september

Her er bokomslaget til Margaret Atwoods oppfølger til «The Handmaid's Tale», «The Testaments», som kommer i september – 34 år etter den første boken kom ut. Boken skal lanseres med direkteoverføring på kino verden over.

De karakteristiske røde kappene er byttet ut med en knallgrønn farge, og coveret viser to kvinner i ett bilde. Bokomslaget er designet av Noma Bar – som også lagde den nye utgaven av «The Handmaid's Tale» etter at boken fikk et helt nytt liv med HBO-serien basert på boken.

– Bokcoveret er fresht og spennende – og innenfor det tilsynelatende enkle doble bildet, er det også flere skjulte figurer som skal oppdages – akkurat som i boken. Jeg håper folk liker det så mye som jeg gjør, sa Margaret Atwood da bokomslaget ble sluppet i England tidligere i år.

Hva grønnfargen symboliserer, sier hun ingenting om.

Rockestjerne-lansering

Før helgen varslet Margaret Atwood at boken vil bli lansert med et intervju på scenen i The National Theatre 10. september som skal overføres på rundt 1000 kinoer verden over – etterfulgt av en bokturné i England og Irland, skriver The Guardian. Avisen skriver at det er en lansering verdig en rockestjerne og viser hvor store forventninger som er knyttet til denne boken.

– Jeg kan ikke være alle steder samtidig i min analoge kropp, men jeg ser frem til å treffe så mange lesere via det store lerretet, sier Atwood i en pressemelding.

GRØNN KAPPE: De karakteristiske røde kappene er blitt grønne på bokomslaget på Margaret Atwoods oppfølger til «The Handmaid’s Tale» – som lanseres 10. september på engelsk og 20. september på norsk.

Foreløpig ser det ikke ut til at det er satt opp noen visning på kino i Norge i forbindelse med lanseringen. Aschehoug opplyser til VG at boken kommer på norsk rundt 10 dager etter slippet av den engelske boken.

Nyheten om at Atwood har skrevet en oppfølger kom i november i fjor. Den dystopiske fremtidsromanen om samfunnet Gilead, som på norsk har tittelen «Tjenerinnens beretning», fikk i 2017 nytt liv gjennom TV-serien basert på romanen. Sesong tre får premiere på HBO Nordic 6. juni.

Atwood har skrevet til leserne sine at hun er inspirert av alle spørsmål hun har fått om Gilead i arbeidet med oppfølgeren som skal hete «The Testaments» og utspiller seg 15 år etter handlingen i den første boken – der leseren ble sittende igjen uten å vite hva som skjer videre med hovedpersonen Offred: Frihet? Fengsel? Døden?

Historien i den nye romanen fortelles av tre ulike kvinnestemmer, men det er foreløpig ikke avslørt om hovedpersonen Offred (som mange nå kjenner fra TV-serien spilt av Elisabeth Moss) er en av dem.

Den første boken ble kortlistet til Bookerprisen (i 1986) og TV-serien har fått flere Emmy-priser.