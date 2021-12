FAVORITTER I 2021: Her er noen av forfatterne som VGs anmeldere mener har levert noen av de beste bøkene i 2021. Jon Fosse, Linn Ullmann, Anne Holt, Ingvild H. Rishøi, Carl-Frode Tiller og Abid Raja! Flere bøker i VGs store kåring av årets beste bøker under her.

VG kårer: Årets beste bøker

VGs bokanmeldere gir deg herved sine topp tre beste leseropplevelser fra 2021. Her finner du kanskje din nye favorittbok eller gode julegavetips til store og små.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Helt på tampen av året kom romanen som flere av VGs bokhandlere har på sin topp-tre-liste: Linn Ullmanns «Jente, 1983».

I tillegg finner du en rekke knallsterke romaner, våre favorittkrimbøker og de beste sakprosa- og barnebøkene i kåringen av de beste bøkene i 2021.

Anmelder Oda Faremo Lindholms tre favoritter:

1. Linn Ullmann: «Jente, 1983»

Roman: Det går en tynn linje mellom samtykke og misbruk i Linn Ullmanns selvbiografiske roman, der hun som 16 åring prøver seg som modell i Paris og roter seg bort blant unge jenter, gamle menn, rus og fremmede gater. Boken gir et overveldende godt bilde på tvetydigheten i signalene man gis som jente, som kan prege selvbildet i et langt liv. Årets sterkeste leseropplevelse!

Les VGs anmeldelse her: Måtte gråte boken ut

2. Jan Grue: «Hvis jeg faller»

Memoarer: Hva innebærer det å leve med en funksjonshemming? Hva koster det av både fysisk og emosjonelt arbeid? Med vakkert språk skriver Grue om de brutale realitetene som rammer dem som viker fra den definerte normalen, og byr med det på enormt viktig innsikt til alle som leser.

Les VGs anmeldelse her: Nakent og ærlig

3. Patrick Radden Keefe: «Si ingenting»

Sakprosa: Patrick Radden Keefe forteller en utrolig detaljrik historie om borgerkrigen i Nord Irland, også kjent som «The Troubles», som varte fra 1960-tallet til godt ut på 1990-tallet. Boken byr på true crime, sakprosa og psykologisk innsikt i ett og de drøyt 500 sidene føles rett og slett som en lek å lese.

Les VGs anmeldelse her: Les den!

Sindre Hovdenakks tre favoritter:

1. Monika Fagerholm: «Hvem drepte Bambi?»

Roman: Denne boken til svensk-finske Monika Fagerholm gikk kanskje litt under radaren for mange norske lesere da den utkom i januar. Men skildringen av en gruppevoldtekt og kjeden av løgner, fornektelser, og unnskyldninger overgrepet setter i gang i lokalmiljøet er nådeløs presis og perfid. Og faktisk litt morsom, på sitt beske og bitre vis. Fagerholm vant fullt fortjent Nordisk råds litteraturpris i 2020 for denne romanen.

Les VGs anmeldelse her: Enestående roman

2. Jon Fosse: «Eit nytt namn. Septologien VI-VII»

Roman: Årets Brageprisvinner Jon Fosse avrunder sitt storverk «Septologien» med disse to siste delene. Det er blitt et hovedarbeid både i hans eget forfatterskap og i norsk samtidslitteratur. En malende, monoton og besettende historie om kunstnerskap, religion og identitet. Minner, sorg, trosbekjennelser, drømmer og angst blander seg i en suggererende strøm. Dette er eksistensiell diktning i sin reneste form.

Les VGs anmeldelse her: Besettende Fosse-finale

3. Aslak Nore: «Havets kirkegård»

Krim: Heidundrende underholdning skrevet med stort litterært overskudd. Med utgangspunkt i ingredienser som en enorm familieformue, rystende hemmeligheter, politisk renkespill og sterke viljer har Nore komponert en velsmakende og mettende fortelling. Med et tidsspenn fra 1940 og frem til i dag, leker forfatteren seg med sjangerkonvensjoner, plottbygging og herlige personparodier. Spennende og morsomt på en og samme tid.

Les VGs anmeldelse her: Strålende underholdning

Krimanmelder Elin Brend Bjørheis tre favoritter:

1. Anne Holt: «Det ellevte manus»

Krim: Holts krimheltinne Hanne Wilhelmsen er tilbake og stifter bekjentskap med den norske forlagsbransjen og en pandemi i en av de beste bøkene i serien. Innsiktsfullt, smart, spennende og rørende om ensomhet og isolasjon. Det er Anne Holt på hennes aller beste - og for min del årets beste krim!

Les VGs anmeldelse her: Gnistrende Anne Holt-krim!

2. Liza Marklund: «Polarsirkelen»

Krim: Liza Marklund plasserer seg igjen i toppsjiktet blant skandinaviske krimforfattere med denne intense, psykologiske thrilleren. Handlingen foregår i en liten bygd i Norbotten i Sverige, og beveger seg mellom 1980-tallet og vår tid. Kløktig bygget opp og drivende godt fortalt om utenforskap og litteraturens endringskraft.

Les VGs anmeldelse her: Tilbake i toppform

3. Tore Aurstad & Andreas Iversen: «Fantomrakettene»

Grafisk ungdomsgrøsser: Sommeren 1946 reiser Anne og onkelen til et småbruk i grensetraktene. Her må de kjempe en kamp på liv og død mot ukjente krefter. En nifs, oppslukende og oppfinnsom historie basert på faktiske hendelser som vil kunne underholde langt utover målgruppen. Illustrasjonene er virkningsfulle og skiller seg ut i den norske tegneseriefloraen.

Terningkast 5: Boken ble ikke anmeldt da den kom, men får herved terningkast 5.

Gabriel Michael Vosgraff Moros tre favoritter

1. Kim Leine: «Etter åndemaneren»

Roman: Åtte år etter at han vant Nordisk råds litteraturpris avslutter Kim Leine Grønlandstrilogien med et brak. For alle som drømmer om ukjente farvann og fremmed land i forgangne tider, er dette i sannhet litteratur som vekker fortiden til live. Det er vilt, vakkert, underholdende og lærerikt. En verdig avslutning på det som godt kan være det siste tiårets viktigste nordiske romanverk.

Les VGs anmeldelse her: En bragd - alle tre bøkene i denne trilogien har fått terningkast 6

2. Carl Frode Tiller: «Flukt»

Roman: To foreldre og deres avdøde unge sønn viser vei inn i en julekveld der skillet mellom denne verden og det hinsidige opphører. På suverent vis borer Tiller dypt i mellommenneskelige konflikter og eksistensiell smerte. Det handler om sorg og forsoning, skam og skyldfølelse. Vakkert tenkt og elegant skrevet, med en språklig musikalitet som får nakkehårene til å reise seg.

Les VGs anmeldelse: Besettende!

3. Ingvild H. Rishøi: «Stargate»

Roman: Bøker med handling fra julen skaper ofte klingende mynt i kassen. Heldigvis kommer Ingvild H. Rishøi fra det med æren i behold, og vel så det. «Stargate» er en julefortelling for vår tid, en treffsikker påminnelse om å se dem som sliter midt i all velstanden. Sentimentalt? Ja, men ikke mer enn de fleste kan tåle. Som gave passer denne boken like godt til tenåringen som til oldemor.

Les VGs anmeldelse: Årets julefortelling

Trine Saugestad Hatlens tre favoritter:

1. Linn Ullmann: «Jente, 1983»

Roman: Årets sterkeste leseropplevelse, skrev min anmelderkollega i VG i november, og jeg er kunne ikke vært mer enig. Ullmanns nye bok handler om en hendelse i Paris i 1983 som innhenter henne i voksen alder. Den er så interessant, så gripende og sterk at jeg kjenner på meg og vet jeg må lese den en gang til i juleferien.

Terningkast 6: Årets sterkeste leseropplevelse

2. Carl Frode Tiller: «Flukt»

Roman: Jeg gleder meg alltid stort til Carl Frode Tiller skal komme med ny bok, i år var intet unntak. Tiller skuffer som vanlig ikke. «Flukt» er i grunn umulig å oppsummere på tre setninger, men den handler om Elisabet og Sakarias, og deres første jul uten deres døde sønn, Johannes. Sterk og bevegende romankunst.

Les VGs anmeldelse her: Besettende!

3. Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl: «Gutteboka»

Sakprosa for barn/unge: Alt om pubertet, penis, psyken og livet sjæl: Nok en fullkommen bok fra duoen bak et par av de største boksuksessene de siste årene. Jeg ga Gutteboka terningkast 6, og håper mange unge gutter leser den. Jeg vet ikke, kanskje betale gutten noen kroner for å lese den, om det er det som skal til. Jeg føler meg sikker på at det vil være verdt det.

Les VGs anmeldelse her: Perfekt om penis, pung og psyken

Guri Hjeltnes tre favoritter:

1. Lena Lindgren: «Ekko. Et essay om algoritmer og begjær»

Sakprosa: Hva har skjedd med menneskene i den store teknologiske virvelen og digitale revolusjonen?

For å svare på dette har Lena Lindgren begitt seg ut i verden. Med start og sats i Silicon Valley trekkes leseren videre inn i researchen, og med greske myter, inn i ekkoenes epoke. Tankevekkende samtidsanalyse i suveren, velskrevet essayistikk – som vel fortjent vant årets bragepris.

Terningkast 5: Denne boken er ikke tidligere anmeldt i VG, men får herved terningkast 5.

2. Ingvild H. Rishøi: «Stargate»

Roman: Rishøi har skrevet noveller man aldri glemmer, og i år en liten julefortelling som sitter. Far henger på puben Stargate med billig øl, jobben som juletreselger går fløyten, hans to døtre tar over businessen, med lillesøster Ronja som bokens inntagende jeg-forteller. Det hele utspiller seg på Oslos østkant, der Rishøi har blikk, innsikt og hjerte for dem som sliter og er utenfor – og hun vet å skildre fra barns ståsted.

Les VGs anmeldelse: En julefortelling for vår tid

3. Abid Raja: «Min skyld. En historie om frigjøring»

Biografi: En overveldende tekst skiller boken ut fra andre politikerbiografier og oppvekstbøker i Norge: Lavmælt, inntrykksfullt om kulturkonflikter. Raja ble født med en endetarm som ikke fungerte, fikk aldri skikkelig helseoppfølging, opplevde grov omsorgssvikt, havnet på kjøret, reddet seg selv så å si ved

egen drivkraft – og kjempet for kjærligheten. Vil bli stående som en av årets viktigste bøker.

Les VGs anmeldelse her: Vond og rystende selvbiografi

Barnebokanmelder Kristine Isaksens topp tre:

1. Ida Tufte Michelsen: «Alma Freng og en flyvende fars hemmelighet»

Fantasy for 9-12-åringen: Dette er et velkomponert og originalt univers med et langt liv, skynd deg å lese for å være med på snakkisen! Solfangerne kan fly med solstråler og kontrollere tiden ved å knipse med fingrene. Her finnes flere fantastiske scener og byen Belmeling, med sitt underjordiske transportsystem, gir et vell av fantastiske scenarioer fremover. En ny fantasyserie å lengte etter den nye boka i – og snart også film?

Les VGs anmeldelse her: Barnebok i eliteserien

2. Erlend Skjetne: «Eit anna blikk»

Ungdomsroman: Årets brageprisvinner handler om mindreårige afghanske flyktninger og er full av perspektiver vi trenger. Anwar prøver å lære seg norsk, og humoren i alle de språklige krumspringene hans balanserer fint de ellers så triste temaene. Forfatteren jobber som lærer på et flyktningmottak og må ha latt seg inspirere av menneskene og miljøet der. En helstøpt og rørende roman.

Les VGs anmeldelse her: Terningkast 6!

3. Hilde Hodnefjeld: «Uppsa»

Billedbok fra 4 år: Alle har kjent på dårlig samvittighet for å kjefte på barna sine. Etter å ha lest denne boka vil de voksne kjefte mindre. Billedboken håndterer perspektivet til både barn og voksne på briljant vis: den handler sinne på en smart og sympatisk måte, og hvordan man kan bryte en ond sirkel. Men også hvor urettferdig det kjennes å få kjeft for hendelser man ikke ville skje. «Uppsa» er årets klokeste høytlesningsbok.

Terningkast 6: Denne boken er ikke tidligere anmeldt i VG, men får herved terningkast 6!