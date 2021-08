KRIMDUO: Camilla Läckberg og tankeleser-kjendis Henrik Fexeus er ute med først bok i en ny krimserie de har skrevet sammen.

Vellykket krimsamarbeid! Bokanmeldelse: Camilla Läckberg og Henrik Fexeus: «Mentalisten»

Camilla Läckberg tar et steg opp på kvalitetsskalaen med sin nye bok «Mentalisten». Mye av det skal hun nok takke sin medforfatter for.

Av Sindre Hovdenakk

Svenske Läckberg har ikke akkurat imponert med sine siste utgivelser på norsk: «Gullburet» og «Vinger av sølv».

Nå har hun inngått et samarbeid med Henrik Fexeus, og det lover bra. Hjemme i Sverige er Fexeus noe av en kjendis, som TV-personlighet, forfatter og såkalt mentalist.

I «Mentalisten» introduseres vi for to hovedpersoner: Politikvinnen Mina Dabiri og - nettopp - mestermentalisten Vincent Walder. Hun tilhører en spesialgruppe i Stockholmspolitiet, og er blitt tipset om at Walder kan bidra i en særdeles spesiell sak de har fått i fanget.

Liket av en ukjent kvinne er funnet innestengt i en kasse, der hun har blitt skåret i stumper og stykker av knivblad som er ført inn i kassen fra utsiden. Det kan minne om et sirkusnummer som er gått fryktelig galt.

Nå gjelder det å finne gjerningspersonen før vedkommende får flere liv på samvittigheten. Kan Vincent Walder, med sitt kjennskap til magiske bokser, hemmelige tegn og psykologiske irrganger være mannen som løser gåten?

Mye av handlingen kommer til å dreie seg om dette mentale aspektet. Det er stort sett både engasjerende og interessant gjort, samtidig som spenningsoppbyggingen er godt ivaretatt.

Det er vel også ganske etter oppskriften at det ikke stanser ved det ene drapet, og at løsningen på det hele ligger nærmere hovedpersonene enn de får øye på med det samme.

Slik utvikler «Mentalisten» seg til en klassisk nedtellings-thriller, der det hele kulminerer i en hektisk finale. Ikke veldig originalt, men absolutt til godkjent.

Men det er et annet aspekt som stadig kommer i forgrunnen, til dels i altfor stor grad. Både Mina Dabiri og Vincent Walder er nemlig sterkt preget av egne fobier og tvangshandlinger. For hennes del dreier det seg om en bakteriefrykt som for en lekmann fremstår som sykelig. For ham handler det om å være manisk orden- og systemorientert, der alt og alle må kunne deles inn i tallrekker som gir mening.

Disse tvangstankene får til tider så mye plass at det virker utmattende ikke bare for dem det gjelder, men også for leseren.

Det er for øvrig en pussighet at verken Mina Dabiri eller Vincent Walder tilsynelatende har tenkt på å gå i terapi for problemene sine!

Men mon tro om ikke disse to plagede individene føler en helt spesiell tiltrekning til hverandre. Det ligger an til flere bøker med Dabiri og Walder, og jeg tror Camilla Läckberg gjør lurt i å fortsette på dette sporet en stund til.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk