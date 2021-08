LAGER FILM AV NESBØ-BOK: Francesco Carrozzini er nå i Norge for å spille inn film med skuespillere kjent fra blant annet «Downton Abbey» og «Devils». Her er han sammen med sin kone Bee Shaffer (som er datteren til Anne Wintour) på The 2019 Met Gala i New York.

Stjerneregissør i Norge: Starter filmingen av Nesbø-bok

Jo Nesbø bekrefter at stjerneregissøren Francesco Carrozzini er i Norge for å spille inn filmen «The Hanging Sun» – basert på Nesbøs bok «Mere blod».

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det stemmer. Dette er et prosjekt Francesco Carrozzini har jobbet med i flere år, og nå er både han og produsent på plass i Norge. Mulig det er noen skjær i sjøen i disse corona-tider, men planen er å starte filming i blant annet Ulsteinvik ganske snart, sier Jo Nesbø til VG.

Regissøren postet tidligere denne uken dette på Instragram:

Det er ikke Nesbø som står bak filmmanuset, det er det nemlig Stefano Bises som har skrevet. Han står bak blant annet TV-serier som «Gomorrah», «ZeroZeroZero» og «The New Pope».

– Jeg har ikke noen finger med i spillet, bortsett fra å være oppført som produsent. Jeg overlater alt til Francesco som er en svært talentfull fyr. Men film er jo et sjansespill, sier Nesbø og tenker på forrige gang Hollywood kom til Norge for å lage film av hans boksuksess «Snømannen».

Husker? Trakk seg som produsent

– Det er jo sånn med film at du kan ha alle ingrediensene på plass, men det er aldri noen garanti for at det lykkes. Veldig få filmer lykkes egentlig. Men med det engasjementet og den innsatsen Francesco har vist for å få dette til, så følger jeg inspirert med på avstand, sier Nesbø til VG.

MYE PÅ GANG: Flere Nesbø-bøker skal bli film - og i disse dager starter innspillingen av «The Hanging Sun»i Norge. Den er basert på krimboken «Mere blod».

– Han brenner virkelig for denne filmen, sier han om Carrozzini.

Dette blir italienerens første spillefilm, men han ble nominert til Emmy for dokumentarfilmen «Franca: Chaos and Creation» – om sin mor Franca Sozzani – kjent som mangeårig redaktør for italienske Vogue, og han har spilt inn flere kortfilmer, store reklamefilmer og en lang rekke musikkvideoer med stjerner som Beyoncé, Jay-Z, Marilyn Manson og Lenny Kravitz.

Den siste tiden har Carrozzini lagt ut flere innlegg og stories på Instagram fra Vestlandet og Oslo der han gjør det klart at filmplanene nå er i boks:

En av dem som har liket innleggene er kronprinsesse Mette-Marit som var en god venn av hans mor Franca som døde i 2016 – og hun har også møtt Francesco ved flere anledninger.

Husker? Mette-Marit på ferie med Vogue-redaktør Franca Sozzani

Som kuriosa kan vi også nevne at regissør Carrozzini tidligere var sammen med artisten Lana del Rey, men er nå gift med Bee Shaffer – datteren av en annen kjent Vouge-redaktør, nemlig Anna Wintour.

Filmen «The Hanging Sun» handler ifølge filmnettstedet IMDB.com om en leiemorder som er på flukt fra sin tidligere arbeidsgiver – og som søker dekning i en isolert landsby der han havner oppe i hendelser som får satt samvittigheten hans på prøve.

Les VGs anmeldelse av Nesbø-boken her: Overskudd og fortellerglede!

Ifølge filmnettstedet Deadline skal hovedrollene spilles av Alessandro Borghi (kjent fra blant annet «Devils»), Jessica Brown Findlay («Downton Abbey») og Sam Spruell («Small Axe: Mangrove»).

SPILLER I FILMEN: Jessica Brown Findlay (t.v.) som spilte Sybil i «Downton Abbey» spiller en av hovedrollene i «The Hanging Sun». Her fra sesong 3 av serien – sammen med Laura Carmichael (Edith) og Michelle Dockery (Mary).

Filmen produseres av Sky, Cattleya og Groenlandia, og tidligere denne uken uttalte produsenten Sky til Sunnmørsposten at innspillingen starter om kort tid.

– Vi er i pre-produksjon nå, og filmingen starter tidlig i september, sier Isabella Ferilli i Sky Italia til Sunnmørsposten.

Tittelen på Nesbøs bok, som filmen er basert på, var «Mere blod» – en tittel som Nesbø selv synes er ufattelig dårlig.

– Det er vel sannsynligvis tiårets dårligste boktittel. Jeg må ha hatt drypp da jeg bestemte meg for den. På engelsk fikk boken raskt en annen tittel som er mye bedre: «The Midnight Sun» – og filmtittelen «The Hanging Sun» er jo enda bedre, sier Nesbø.

Han har hatt flere møter med regissøren som er italiensk, men bosatt i USA.

– Vi møttes i Los Angeles for flere år siden, og vi har også møttes i Norge tidligere fordi han spilte inn musikkvideo med Sigrid som jeg kjenner godt. Vi har også tatt en kaffe nå i sommer da han var i Oslo i forbindelse med forberedelser.

– Vi snakket litt løst og fast om prosjektet. Jeg vil ikke være en sånn forfatter som kikker regissøren i kortene: Han skal lage sin fortelling, filmen er helt og holdent hans verk – og jeg er like spent som alle andre.

På spørsmål om Nesbø vet hvorfor Carroccini har satset så sterkt på denne filmen, svarer han ganske enkelt:

– Han synes vel det er en jævlig god bok, det må jo være det, ler Nesbø.

Dette er ikke den eneste Nesbø-boken som skal bli film: Ben Stiller skal regissere en film basert på Nesbø-novellen «London» for filmstudioet Lionsgate, HBO skal lage TV-serie av krimromanen «Sønnen» med Jake Gyllenhaal i hovedrollen og Amazon studios har kjøpt filmrettighetene til hovedfortellingen i novellesamlingen «Sjalusimannen».