Knausgård avslører: Skriver storverk på fem bøker

Karl Ove Knausgård (53) vet akkurat hva han skal gjøre de neste tre årene. For nå avslører han at serien om «Morgenstjernen» blir på hele fem bøker.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Planen er å skrive en roman i året. Det betyr at jeg har tre år igjen med hard skriving, forteller Karl Ove Knausgård til VG.

– Og jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn det, legger han til.

Han har tidligere sagt at det kommer tre bøker, men nå er det klart at «Morgenstjernen» og oppfølgeren «Ulvene fra evighetens skog» bare er begynnelsen på et fembindsverk om den nye stjernen på himmelen og døden som forsvinner. Til sammenligning besto Knausgårds «Min kamp»-serie av totalt seks bøker.

– Et stykke inn i «Ulvene fra evighetens skog» skjønte jeg at tre bøker ikke ville være nok, sier Knausgård og viser til at det så langt i prosjektet er 13 fortellere som alle har sine interesser, barndommer og innsikter.

– Samtidig er de alle en del av en større fortelling: Den om morgenstjernen og døden som forsvinner. Sporene deres krysses, livene deres vikles inn i hverandre, og spørsmålet mitt nå er ikke hvorfor dette blir så langt, men det motsatte:

– Hvordan i all verden kan jeg klare å fortelle historien på bare fem bøker?

LONDON-BEBOER: VG møtte Karl Ove Knausgård i nabolaget hans Hither Green i London tidligere i høst.

«Morgenstjernen» kom ut høsten 2020 og ble hyllet som en av fjorårets beste leseropplevelser både i VG og flere andre medier.

«Ulvene fra evighetens skog» fikk ikke like bra mottagelse, men VGs anmelder ga terningkast 4 og skrev at når de to bøkene føres sammen på slutten stiger spenningen betraktelig og at det er all grunn til å ha forventninger til fortsettelsen.

Knausgård sier til VG at han ikke ante hvordan dette skulle utvikle seg da han startet på «Morgenstjernen».

– Det eneste jeg visste om fortellingen da jeg begynte, var at et nytt fenomen skulle vise seg på himmelen, og at døden skulle forsvinne. I tillegg visste jeg at romanen skulle ha mange ulike fortellere.

– Jeg planlegger aldri det jeg skriver, så nøyaktig hvor langt det ville bli hadde jeg ingen anelse om.

– Jeg begynte med et tomt ark, og så sto det noe der, og det ledet til noe, og det ledet til noe annet igjen, og så hadde det plutselig gått to hundre sider. I de to hundre sidene hadde det oppstått en bestemt måte å fortelle på, og da var det bare å følge den videre.

Selv om «Morgenstjernen» er på 666 sider, går handlingen bare over to dager, så det ble tidlig klart at det ikke bare var en bok.

– En konsekvens av å skrive uten plan, men bare følge det som oppstår, er at en karakter kan få en tanke om Russland, slik at hele romanen beveger seg dit, og vips har fem hundre sider til gått, forteller Knausgård.

BLANKE ARK: Det hele startet med et tomt ark uten plan, nå blir det fem bøker om morgenstjernen og døden som forsvinner, forteller Karl Ove Knausgård.

Og med «Ulvene fra evighetens skog» gikk det vips 775 sider til – uten at handlingen egentlig har beveget seg mer enn to dager frem i tid.

Da VG møtte Knausgård i London i oktober sa han at han ikke vet hva som skal skje videre, men det var kanskje ikke helt riktig?

– Jo mer jeg skriver på dette, jo mer vet jeg. I de 1400 sidene som jeg har skrevet til nå, ligger det så mange premisser som jeg er nødt til å følge at det nesten er som om det jeg holder på med nå, skriver seg selv. Og den store linjen – hva Morgenstjernen er og hva den betyr – har jeg visst hele tiden.

– Men det kan jeg jo ikke si her!

– Hvordan vil du beskrive prosjektet som helhet?

– Romanserien handler om små mennesker som lever i en tid hvor store ting hender, ikke så ulikt oss selv og vår tid! Tanken er at historien ikke går i en rett linje fra A til B til C, men sprer seg ut, mer som en skog enn stien gjennom skogen.

– Hva vet du om veien videre?

– At den blir lang og interessant, og at handlingen vil vende tilbake til vestlandet og Sørlandet i nåtiden en stund før den vil gå til London på 1500-tallet – kanskje.

BESATT AV KNAUSGÅRD: Jeremy Strong har lest mye Karl Ove Knausgård i forberedelsene i rollen som Kendall Roy i «Succession».

Nylig skrev VG om Knausgård-feber i den populære HBO-serien «Succession» – der Karl Ove Knausgårds navn dukker opp i siste sesong. Bøkene til Knausgård har også spilt en stor rolle for skuespiller Jeremy Strong som spiller Kendall Roy.

Knausgård har ikke selv sett TV-serien, men fikk med seg at han var blitt nevnt i en episode.

– Det tikket inn noen tekstmeldinger etter episoden. Det eneste jeg kan si om det, er at målet mitt alltid har vært å skrive bøker og få dem utgitt i Norge. En gang var det helt umulig og uoverkommelig, så jeg tar det ikke for gitt.

– At bøkene blir utgitt i USA og faktisk lest av noen der, er en ren bonus. Det sier vel også noe om tilfeldighetenes makt og flaks, sier Knausgård til VG.